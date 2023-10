Sourabh Chandrakar poziva medije, naj dopolnijo trenutno prevladujočo zgodbo, in ponuja popolno sodelovanje, da bo pravici zadoščeno

DELHI, Indija, Oct. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- G. Sourabh Chandrakar, ki se je nedavno soočil s hudimi obtožbami v zvezi z aplikacijo Mahadev, odločno trdi, da ni vpleten v domnevno shemo finančnih goljufij. Globoko obžaluje, da je bil po krivem vpleten in prikazan kot organizator te operacije.



Odločno zatrjuje, da te obtožbe nimajo nikakršne podlage in so poskus očrnitve ugleda zglednega državljana. Poudarja, da njegov udoben življenjski slog ne sme biti napačno razumljen kot dokaz njegovega sodelovanja v nezakonitih dejavnostih.

Posamezniki pozivajo vse medije, naj ta dejstva upoštevajo, dopolnijo trenutno prevladujočo zgodbo in sredstva usmerijo k dejanskim kršiteljem. Zavezal se je, da bo popolnoma sodeloval z oblastmi in tako zagotovil, da bo pravici zadoščeno in da bo zmagala čista resnica. Poziva k pošteni in nepristranski preiskavi zadeve ter poudarja svojo zavezanost k popolnemu sodelovanju, da bi dejanske storilce privedli pred roko pravice.

Več o Sourabhu Chandrakarju

Podjetje Sourabha Chandrakarja »Juice Factory« ima 25 poslovalnic po vsem Bilaju v Čatisgarhu, Indiji.

Prihaja iz skromnega okolja in je na Bližnjem vzhodu skupaj z različnimi partnerji in blagovnimi znamkami vodil različna podjetja na področju izdelkov široke potrošnje, gradbeništva, podizvajalstva in razvoja.

Na Bližnjem vzhodu se lahko pohvali s svojim delom v »Empire One Global Real Estate«, kjer je eden izmed izvršnih direktorjev. G. Uppal in g. Chandrakar za svoje stranke na Bližnjem vzhodu in po svetu ustvarjata vrednost, ki presega zgolj nepremičnine.

