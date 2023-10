Blue Diamond Resorts Recebe Seis Prêmios Magellan por Hospitalidade e Inovação Excepcionais

MIAMI, Oct. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts tem o orgulho de anunciar que recebeu um total impressionante de seis Prêmios Magellan em 2023 da Travel Weekly, uma fonte renomada e confiável do setor de viagens. Esses prêmios, compostos por quatro distinções Gold e duas Silver, destacam as contribuições excepcionais da empresa no setor de hospitalidade, particularmente com experiência do hóspede, inovação tecnológica, campanhas de marketing bem-sucedidas e opções superiores de acomodação.



“Essas conquistas são um reflexo da dedicação de toda a nossa equipe, que está profundamente comprometida em criar experiências inovadoras que aprimorem nossas ofertas e enriqueçam a jornada dos hóspedes”, afirmou Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. "Essas iniciativas pioneiras estão fortalecendo nossa posição no segmento com tudo incluído, um compromisso representado pelas nossas próximas inaugurações no Caribe - Royalton CHIC Antigua e Hideaway no Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only", ele acrescentou.

Os prêmios concedidos à empresa de gestão hoteleira são os seguintes:

2023 Magellan Awards Gold

Royalton Splash Riviera Cancun Makes a Big Splash | Hospitalidade - Novo Resort/Hotel

Planet Hollywood Cancun Elevates Guest Journey with Metaverse Experience | Marketing de Hospitalidade - Experiências/Eventos Virtuais

Blue Diamond Resorts Heightens Guest Service with Innovative In-room Tech | Hospitalidade - Soluções de Tecnologia Geral

Giving the Gift of ‘Home for the Holidays’ at Blue Diamond Resorts | Marketing Hoteleiro - Campanha-Comunicações/Plano RP

2023 Magellan Awards Silver

Hideaway at Royalton Negril offers a Penthouse Oasis to Rekindle and Reconnect | Elementos de Hospitalidade - Luxo (Cinco Estrelas)-Penthouse Design

Party Your Way at Royalton CHIC Cancun | Hospitalidade - Resort/Hotel com Tudo Incluído

Entre os célebres resorts, o Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort , brilhou com suas ofertas modernas para hóspedes de todas as idades, tendo sido inaugurado há apenas dez meses, proporcionando uma ampla gama de atividades para "Splash into Fun". O Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort , foi premiado por experiências virtuais pioneiras que aprimoraram substancialmente a jornada dos viajantes.

O Hideaway at Royalton Negril, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only , foi premiado por suas acomodações luxuosas, particularmente sua suíte jacuzzi Diamond Club™ Luxury Penthouse One Bedroom. Por fim, o Royalton CHIC Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only , se destacou como o resort de maior satisfação e melhor desempenho do portfólio do Blue Diamond Resorts, graças à implementação do bem-sucedido e popular conceito "Party Your Way" no segmento somente para adultos.

O Magellan Awards, uma celebração anual da excelência na indústria do turismo, reconhece realizações notáveis na implementação de tecnologia, campanhas de marketing e serviços em vários segmentos, incluindo hotéis, cruzeiros, companhias aéreas e destinos de viagem. O Blue Diamond Resorts tem a honra de ser homenageado por uma organização de tanto prestígio.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 60 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

