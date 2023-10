RI Department of State Reminds Voters of Upcoming Special Election Dates and Deadlines

RHODE ISLAND, October 13 - PROVIDENCE, RI – Secretary of State Gregg M. Amore and the RI Department of State Elections Division are today reminding eligible voters of important dates and deadlines for the special elections being held this fall.

There are special elections for Congressional District 1, State Senate District 1, and local referenda questions on November 7, 2023.

The deadline to request a mail ballot for these elections is October 17, 2023. Mail ballot applications can be completed online or by submitting a paper form. Mail ballots must be returned by 8 p.m. on Election Day. Voters who are mailing in their ballot should do so at least seven days prior to Election Day. Mail ballots can also be returned to any polling place or open official elections drop box.

Early voting for the November 7, 2023 special elections will take place starting October 18 through November 6. Early voting hours vary by city/town; voters can see all early voting locations and hours online here.

On November 7, 2023, polling places will be open from 7 a.m. to 8 p.m. Voters can find their polling place by looking up their Voter Record here.

More information about the Congressional District 1 Special Election can be found online here. More information about the additional special elections can be found online here.

To learn more about elections in Rhode Island, register to vote, or check your registration status, visit vote.ri.gov.

El Departamento de Estado de Rhode Island les Recuerda a los Votantes sobre las Fechas Importantes y las Fechas Límites de las Próximas Elecciones Especiales

PROVIDENCE,RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore y la División de Elecciones del Departamento de Estado de Rhode Island les recuerda a los votantes elegibles para votar sobre las fechas importantes y las fechas límites para las elecciones especiales que se realizarán este otoño.

Hay elecciones especiales para el Distrito 1 del Congreso, Distrito 1 del Senado y preguntas locales de los referéndums el 7 de noviembre del 2023.

La fecha límite para solicitar una papeleta de votación por correo para estas elecciones es el 17 de octubre del 2023. Las solicitudes para las papeletas de votación por correo se pueden completar en línea o se pueden entregar en papel. Las papeletas de votación por correo deben ser devueltas antes de las 8:00 p.m. del Día de las Elecciones. Los votantes que envíen sus papeletas por correo postal deberán hacerlo por lo menos siete días antes del Día de las Elecciones. Las papeletas de votación por correo también pueden ser devueltas en cualquier lugar de votación o en un buzón electoral oficial seguro abierto.

La votación por adelantado para estas elecciones especiales del 7 de noviembre se llevará a cabo del 18 de octubre al 6 de noviembre. El horario para la votación por adelantado varía según la ciudad o pueblo; los votantes pueden ver todos los horarios y los lugares de votación por adelantado en línea aquí.

El 7 de noviembre del 2023, los lugares de votación estarán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Los votantes pueden localizar sus lugares de votación revisando sus Registros de Votantes.

Más información acerca de las Elecciones Especiales del Distrito 1 del Congreso, se puede encontrar en línea aquí. Más información acerca de las otras elecciones especiales se puede encontrar en línea aquí.

Para saber más sobre las elecciones en Rhode Island, inscribirse para votar o revisar el estatus de su registro de votante, visite vota.ri.gov.

