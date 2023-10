La première succursale Volvo Retail Sustainable Experience (VRSE) débarque au Québec

Le Groupe Park Avenue et Volvo Car Ltée. implantent ce nouveau modèle de vente au détail novateur transformant l'expérience de magasinage automobile, en plus d'implanter des normes plus élevées en matière de durabilité

BROSSARD, Québec, 13 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Park Avenue, pionnier de l’industrie automobile québécoise depuis 1959, est fier d’annoncer, en collaboration avec Volvo Car Canada Ltée, leader en matière de sécurité, l'ouverture de la toute première succursale Volvo Retail Sustainable Experience (VRSE) au Québec, sous l’emblème Park Avenue Volvo Brossard. Située au 8755 boul. Taschereau à Brossard, cette nouvelle succursale marque l’ouverture du deuxième établissement VRSE au Canada.



Un concept révolutionnaire : VRSE

L’établissement incarne fièrement l’engagement de Volvo Cars vers un futur plus vert et reflète les valeurs partagées du fabricant et du Groupe Park Avenue. Fonctionnant entièrement avec des sources d’énergie renouvelable, Park Avenue Volvo Brossard constitue une avancée significative vers l’objectif collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment lui-même est un exemple de conception écologique, présentant des solutions innovantes telles que le verre Solera fabriqué au Canada et réputé pour ses propriétés exceptionnelles d’isolation thermique, assurant ainsi l’efficacité énergétique. De plus, le revêtement de sol Stonhard utilisé dans la salle de montre intègre 25 % de verre recyclé, mettant l’accent sur l’utilisation responsable des matériaux.

Situé sur un vaste terrain de 1,5 acres sur la Rive-Sud de Montréal, cet établissement de 17 920 pieds carrés est bien plus qu'une simple concession automobile; il s’agit d’un progrès en matière de développement durable pour les deux organisations. Dans le cadre du programme VRSE de Volvo Cars, l’établissement a soigneusement été conçu pour résister aux conditions météorologiques changeantes, tout en contribuant à minimiser la consommation d'énergie et en réduisant les impacts environnementaux pendant la construction. Le site dispose notamment d'un pavé perméable, une caractéristique essentielle pour la gestion des eaux pluviales.

Axé sur la clientèle consciente des défis environnementaux

Mais la durabilité ne s'arrête pas au bâtiment lui-même. Elle s'étend à l'ensemble de l'expérience client, illustrée par l'utilisation de meubles sans cuir et de la mise à disposition de stations de recharge pour les véhicules électriques. Le concessionnaire est également doté d'une canopée couverte de panneaux photovoltaïques (solaires) qui contribuent à l'approvisionnement en électricité de l'établissement en plus d’alimenter simultanément les bornes de recharges sous-jacentes où les véhicules peuvent recharger à l'abri des intempéries.

Un partenariat fructueux pour l’avenir

De la sélection de matériaux de construction respectueux de l'environnement à une conception innovante, chaque élément de cette concession s'efforce de contribuer à un environnement plus durable pour tous. « Je suis ravi d'annoncer l'ouverture officielle de notre toute nouvelle concession Park Avenue Volvo Brossard, la première du genre à travers la province », a déclaré Norman John Hébert, président et chef de l’exploitation du Groupe Park Avenue.

« Ce nouveau concept de concession répond à des normes élevées en matière de durabilité et reflète l'engagement continu du Groupe Park Avenue à innover et à offrir la meilleure expérience possible à nos clients, de l'achat de leur nouveau véhicule à son entretien et à ses réparations, selon une approche personnalisée. » ajoute-t-il.

« Nous sommes fiers d'introduire le concept VRSE au Québec et d'établir une nouvelle norme pour les concessionnaires automobiles. La durabilité et l'innovation sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Volvo Cars, alors que nous travaillons pour réaliser notre ambition de devenir une entreprise carboneutre d'ici 2040. Nous tenons à féliciter Norman John et son équipe pour cette étape importante, et nous avons hâte de voir comment les consommateurs interagiront avec ce nouvel espace », a affirmé Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada Ltd.

À propos de Volvo Cars Canada Ltée

Volvo Car Canada Ltée. (VCCL) est une filiale du groupe Volvo Car de Göteborg, en Suède. VCCL offre des services de marketing, de vente, de pièces, d'entretien, de technologie et de formation aux 37 concessionnaires automobiles Volvo répartis à travers le Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web média de Volvo Cars Canada à l'adresse suivante : www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

À propose de Groupe Park Avenue

En affaires depuis 1959, le Groupe Park Avenue ne cesse d’innover afin d’offrir une expérience exceptionnelle dans le secteur de la vente et de l’entretien automobile. C’est à travers les services offerts par ses concessions membres que le Groupe Park Avenue réussit à se distinguer de ses compétiteurs. Alimentés par le désir d’offrir une attention particulière à chaque client, les professionnels qualifiés en concession pour l’achat ou pour la location de véhicule s’assurent d’offrir les meilleurs conseils et d’accompagner le client dans un service après-vente hors pair. Comptant plus de 1 000 employés, le Groupe Park Avenue regroupe 17 concessionnaires automobiles représentant près d’une vingtaine des marques les plus influentes de l’industrie, dont l’emblématique concessionnaire Léo Harley-Davidson, un centre de carrosserie ainsi qu’un centre de véhicules récréatifs. Pour plus d’informations : groupeparkavenue.com

