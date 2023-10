Kia accélère la popularisation des véhicules électriques en dévoilant l’EV5 et deux véhicules concepts lors de la Journée du véhicule électrique de Kia

Kia présente sa stratégie électrique internationale lors de la « Journée du véhicule électrique » qui sera tenue chaque année

La « révolution électrique » s’accélère avec l’expansion de la gamme des modèles électriques et la croissance des infrastructures de chargement

Kia dévoile trois nouveaux modèles de petits et moyens véhicules électriques

Le VUS compact électrique Kia EV5 est conçu pour répondre aux besoins des familles milléniales

Le Kia Concept EV3 incarne la façon dont Kia voit les VUS compacts électriques pratiques et amusants à conduire

La Kia Concept EV4 redéfinit la berline électrique incarnant la philosophie de design « Les opposés réunis »

Kia rehausse l’expérience de ses clients grâce à une application intégrée, des portails hors ligne et une technologie IA générative



SÉOUL, Corée du Sud, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Corporation a dévoilé trois nouveaux modèles électriques de petites et moyennes tailles lors de la Journée coréenne du véhicule électrique de Kia. Ce faisant, elle confirme son ambition stratégique internationale de mener et d’accélérer la « révolution électrique » au sein du secteur automobile.

Pendant l’événement, la marque a présenté sa vision de ce que seront les « véhicules électriques pour tous » et une stratégie visant à étendre rapidement sa gamme de véhicules électriques. Forte du succès du lancement récent de ses véhicules électriques EV6 et EV9, Kia élargit maintenant sa gamme avec trois nouveaux modèles de petits et moyens véhicules électriques, offrant davantage d’options et simplifiant l’accès aux véhicules électriques pour un grand nombre de consommateurs.

Lors de sa présentation, Kia a dévoilé pour la première fois l’EV5, un VUS électrique compact destiné aux familles milléniales, ainsi que deux véhicules concepts. Le Kia Concept EV3 vise à intégrer tous les avantages du Kia EV9 dans un VUS compact, tandis que la Kia Concept EV4 réinvente la berline électrique en adoptant un design exceptionnel. En plus de ses nouveaux modèles, Kia a également dévoilé une stratégie précise sur l’expansion des véhicules électriques, avec pour objectif d’améliorer leur commodité et leur fiabilité et d’alléger les préoccupations courantes des clients, notamment sur les infrastructures de chargement.

« Kia s’efforce sans cesse de trouver des solutions aux préoccupations des clients qui hésitent encore à acheter un véhicule électrique, » explique M. Ho Sung Song, président et chef de la direction de Kia Corporation. « Nous répondrons aux attentes des clients en offrant une gamme complète de véhicules électriques dans différentes fourchettes de prix et en augmentant la disponibilité des infrastructures de chargement. »

« En tant que fournisseur de solutions de mobilité durable, » poursuit-il, « notre transition vers les véhicules électriques est une nécessité absolue. En créant des technologies électriques perfectionnées, des designs audacieux et des services intuitifs, et en les intégrant à tous nos véhicules électriques, nous espérons offrir la valeur unique de Kia au plus grand nombre. L’accélération électrique commence dès à présent. »

Le constructeur a également dévoilé ses projets pour améliorer l’expérience de ses clients. Il prévoit en effet d’intégrer différentes fonctions dans une application mobile et conviviale, de présenter de nouveaux services dans les concessions et d’intégrer des services d’intelligence artificielle (IA) à ses véhicules.

« Kia souhaite offrir des solutions de mobilité durable et combler les besoins de ses clients en éliminant les difficultés perçues », confirme M. Charles Ryu, responsable de la division de marque et de l’expérience du client. « Nous souhaitons rendre l’expérience du client, qu’il s’agisse des interactions en et hors ligne ou de la conduite du véhicule, aussi simple et agréable que possible. Cela englobe les expériences avant l’achat, pendant l’achat et après l’achat. »

« Nous continuerons de répondre aux besoins de nos clients en proposant de nouvelles plateformes numériques et de nouvelles technologies, afin de trouver les meilleures façons d’avancer. Au cœur de l’ADN de Kia se trouve une promesse d’offrir davantage de solutions de mobilité durable afin d’améliorer la vie des gens. »

La marque a pour objectif d’atteindre des ventes annuelles d’un million de véhicules électriques d’ici 2026 et d’un million six cent mille d’ici 2030, grâce aux produits et aux initiatives dévoilées aujourd’hui.

La stratégie des véhicules électriques de Kia consiste à agrandir sa gamme et à étendre les infrastructures de chargement pour rendre les véhicules électriques plus accessibles

Kia a annoncé son projet d’offrir une large gamme de véhicules électriques dans une fourchette de prix de 30 000 $ à 80 000 $. Cette gamme inclura des modèles déjà existants comme l’EV6 et l’EV9, ainsi que des produits futurs dans les populaires segments B et C. La marque a également pour ambition de proposer des véhicules électriques plus petits dont les prix s’étendront de 35 000 $ à 50 000 $, comme l’EV5, l’EV4 et l’EV3, afin d’accélérer l’adoption massive des véhicules électriques.

Sur certains marchés émergents où les taux d’adoption de véhicules électriques restent plus faibles, le lancement initial se concentrera sur l’EV6 et l’EV9, suivi de l’introduction de modèles stratégiques comme l’EV5, l’EV4 et l’EV3. Cette approche vise à diversifier le choix des véhicules et à répondre aux préférences variées des consommateurs.

La marque s’efforce dès à présent de mettre en œuvre un dispositif fiable de production de véhicules électriques et de batteries en consacrant huit de ses usines à la production de véhicules électriques d’ici 2025. Ces usines internationales encadreront la recherche, le développement, la production et l’approvisionnement, tandis que la Corée servira de moyeu central. La production des petits et moyens véhicules électriques sera assignée à l’Europe, alors que la Chine s’occupera plus spécifiquement des moyens et gros véhicules électriques. Des modèles électriques conçus stratégiquement pour les marchés émergents seront fabriqués en Inde. Enfin, en réponse à la loi de réduction de l’inflation américaine, Kia prévoit également d’introduire une gamme variée de véhicules électriques en Amérique du Nord.

De plus, le constructeur s’emploie activement à établir des exploitations conjointes pour assurer un approvisionnement stable en batteries pour alimenter son réseau international de production de véhicules électriques.

La gamme des véhicules électriques de Kia s’étend rapidement pour inclure des modèles variés répondant aux besoins variés des consommateurs

Chaque modèle de véhicule électrique joue un rôle stratégique dans la transition vers le transport électrique. L’objectif reste de rendre les véhicules électriques plus attrayants et d’en démocratiser l’utilisation par un nombre croissant de consommateurs.

Bien que chaque modèle soit créé pour répondre aux besoins spécifiques d’une clientèle variée, ils partagent des éléments communs, comme l’utilisation des technologies de pointe de la plateforme électrique de Kia, l’adoption de la philosophie de design innovante « Les opposés réunis » et l’intégration de la stratégie de couleurs, matériaux et finitions durables de la marque. Cette dernière vise à mettre en œuvre des techniques de protection de l’environnement en intégrant, par exemple, dix éléments écologiques essentiels dans la fabrication de chaque modèle, notamment des bioplastiques, des peintures biologiques, des PET recyclés ou des moquettes fabriquées avec des filets de pêche.

Le Kia EV5, un VUS conçu pour répondre aux besoins et aux désirs des familles milléniales1

Le troisième véhicule exclusivement électrique de la gamme, le Kia EV5, sera fabriqué sur la plateforme électrique de la marque, baptisée E-GMP. Il incarnera une nouvelle ère dans la mobilité électrique et arborera un design de VUS distinctif. Doté d’une forme façonnée par la philosophie de design unique de Kia « Les opposés réunis », il alliera une polyvalence et un confort exceptionnels à une technologie perfectionnée, une performance dynamique et une sécurité à la fine pointe, pour créer un véhicule harmonieusement équilibré.

L’intérieur de l’EV5 réinventera intégralement l’espace intérieur d’un véhicule. S’inspirant du VUS EV9 nouvellement lancé, il proposera un espace intérieur dont le concept et l’exécution se rapprocheront davantage du salon familial que de l’habitacle d’une voiture traditionnelle.

Groupe motopropulseur électrique et expérience de conduite

L’EV5 sera construit sur l’E-GMP, la plateforme électrique de Kia, qui offrira une fondation solide pour les performances du véhicule et contribuera à son excellent dynamisme de conduite.

L’EV5 sera produit en Chine et en Corée et le marché chinois aura accès à trois variantes : une version standard, une version à autonomie prolongée, et une version à traction intégrale et autonomie prolongée.

La version standard, dotée d’une batterie de 64 kWh et d’un moteur électrique avant de 160 kW, devrait atteindre une autonomie de 530 km par chargement, selon les normes du cycle d'essai des véhicules légers chinois (CLTC). La version à autonomie prolongée, quant à elle, sera propulsée par une batterie de 88 kWh et le même moteur électrique de 160 kW et offrira une autonomie attendue de 720 km. Enfin, la version à traction intégrale et autonomie prolongée adoptera une batterie de 88 kWh, un moteur électrique de 160 kW à l’avant et un moteur électrique de 70 kW à l’arrière, générant une puissance combinée de 230 kW. Sur la base des normes CLTC, ce modèle devrait avoir une autonomie de 650 km et inclura également un chargement rapide permettant de recharger la batterie de 30 à 80 % en seulement 27 minutes.

Toutes ces versions du modèle EV5 sont en cours de développement pour le marché coréen, avec quelques modifications potentielles. La version standard sera équipée d’une batterie de 58 kWh et d’un moteur électrique de 160 kW à l’avant, tandis que la version à autonomie prolongée comportera une batterie de 81 kWh et le même moteur de 160 kW. Enfin, la version à traction intégrale et autonomie prolongée ajoutera un moteur électrique de 70 kW à l’arrière, pour une puissance combinée de 225 kW. L’autonomie de chaque version sera adaptée aux exigences du marché.

La batterie de l’EV5 sera conçue pour fonctionner efficacement par tous les temps, même dans les températures les plus extrêmes. Déjà populaire sur l’EV6, une pompe à chaleur perfectionnée gérera la température de la batterie afin d’assurer des performances constantes, quelles que soient les conditions météorologiques.

Le véhicule inclura également un système de récupération de l’énergie de freinage et un dispositif « i-Pedal » qui permettra au conducteur d’accélérer et de ralentir à l’aide d’une seule pédale, minimisant ainsi la fatigue et améliorant le confort pendant la conduite.

« Le marché des véhicules électriques est en pleine expansion, » précise M. Spencer Cho, responsable de la sous-division de la planification internationale. « Réservé auparavant à un petit groupe d’avant-gardistes, il s’étend maintenant à un public de masse beaucoup plus varié. En tant que chef de file de la transition électrique, nous avons rapidement élargi notre gamme au-delà de l’EV6 et de l’EV9 pour inclure plusieurs modèles de petites et moyennes tailles comme l’EV5. Notre gamme concurrentielle de véhicules électriques est en pleine expansion et contribuera à accélérer la popularisation des véhicules électriques en proposant davantage de choix aux clients. »

« Le Kia EV5 n’est pas simplement un ajout à notre gamme en pleine expansion, » poursuit-il. « Il incarne notre désir d’accélérer la révolution des véhicules électriques. Pour nous, il représente à la perfection notre stratégie future et notre engagement à accélérer la transition internationale vers les véhicules électriques. »

L’EV5 sera également proposé en version GT qui ajoutera des caractéristiques de performance supplémentaires et une expérience de conduite plus inspirée. Des informations concernant la version GT de l’EV5 seront dévoilées sous peu.

Infodivertissement et connectivité

L’habitacle spacieux, clair et aéré de l’EV5 comportera des technologies d’infodivertissement et de connectivité à la fine pointe qui rehausseront l’efficacité et la commodité du voyage, tout en permettant aux occupants de rester en contact avec le monde numérique en toute sécurité.

Le véhicule sera équipé d’un système d’infodivertissement et d’un navigateur ccNc compatible avec les mises à jour par transmission radio. Un écran panoramique large regroupera un tableau de bord de 12,3 pouces, un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces et un écran de 5 pouces réservé au régulateur de la température. Le conducteur obtiendra ainsi des informations essentielles, tout en vivant une expérience de conduite pratique et immersive.

Les écrans des systèmes audiovisuels et télématiques et du navigateur (AVNT) abriteront la toute nouvelle interface de l’utilisateur à graphismes unifiés (GUI), alors que le CDU assurera un affichage précis et constant des informations. Les menus faciles à utiliser donneront facilement accès aux différentes fonctions du véhicule électrique, permettant au conducteur d’accéder en un seul coup d’œil aux informations essentielles, comme l’autonomie restante ou le niveau de chargement du véhicule. L’accès aux informations sera également simplifié par l’affichage tête haute, proposé en option.

Dans l’habitacle, le nombre de boutons à manipuler sera minimisé. Sous l’écran AVNT central, quatre touches camouflées permettront d’activer ou de désactiver les fonctions audiovisuelles, le navigateur, le chauffage, la ventilation et la climatisation. Sur les systèmes précédents, il aurait fallu 17 boutons pour contrôler toutes ces fonctions.

Grâce au régulateur de la température à trois zones, le conducteur, le passager avant et les passagers de la deuxième rangée contrôleront individuellement la température de leur espace. De plus, le dispositif de sursoufflage réduira les odeurs du climatiseur, assurant un environnement agréable pour tous.

Les propriétaires de l’EV5 pourront mettre continuellement à jour les équipements et les services numériques de leur VUS sans avoir besoin de visiter leur concessionnaire. En plus des caractéristiques de série, la boutique Kia Connecte proposera un large éventail d’options pour améliorer les performances du véhicule et sublimer l’expérience des clients.

Caractéristiques de sécurité et de commodité

L’EV5 sera équipé de sept coussins gonflables. En complément des ceintures de sécurité perfectionnées, la structure du véhicule sera conçue pour optimiser sa résistance. Le véhicule inclura également les derniers systèmes d’assistance perfectionnée à la conduite (ADAS) de la marque, ainsi que de nombreuses caractéristiques de sécurité active.

Ce modèle sera doté de la conduite assistée sur autoroute 2e génération (HDA2) pour aider les conducteurs à conserver une bonne distance de sécurité avec le véhicule qui les précède, rester au centre de leur voie et ajuster leur positionnement latéral.

En touchant simplement la clé numérique intelligente de Kia, les conducteurs pourront activer l’assistance intelligente au stationnement à distance 2 (RSPA 2) de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule. Cette technologie permettra au VUS de se garer tout seul sans que le conducteur ait à intervenir. De plus, grâce à la fonction de sortie de stationnement intelligente et à l’avancée/recul à distance, les conducteurs navigueront sans inquiétude dans les espaces de stationnement les plus resserrés. Toutes ces caractéristiques contribueront à réduire le stress du stationnement et à rendre l’expérience de conduite plus agréable.

À l’aide de capteurs à ultrasons détectant les obstacles, la RSPA 2 manœuvrera automatiquement pour insérer le véhicule dans l’espace de stationnement choisi. Elle contrôlera l’accélération, les freins et la transmission et freinera automatiquement si un objet est détecté sur la trajectoire du véhicule. La RSPA inclura également l’assistance d’évitement de collision transversale arrière pour éviter les accidents avec des véhicules arrivant par la droite ou par la gauche lorsque le conducteur fait marche arrière.

Kia s’est efforcée de maximiser l’utilisation de l’énergie de l’EV5 en incluant les fonctions d’alimentation d’appareil par le véhicule (V2L) et l’alimentation du réseau par le véhicule (V2G). Grâce à la fonction V2L, le conducteur pourra utiliser la batterie à haute tension pour alimenter d’autres appareils électriques. Kia réservera la fonction V2G aux régions équipées de l’infrastructure nécessaire pour permettre de partager l’énergie restante de la batterie avec le réseau électrique.

Des configurations multiples de l’intérieur

L’EV5 proposera plusieurs choix de selleries, incluant des tissus écologiques en PET recyclé et des cuirs polyuréthanes biologiques. Cette approche novatrice transformera l’habitacle spacieux de l’EV5 en un environnement inspirant, confortable et pratique qui répondra aux besoins des familles milléniales tout en garantissant une expérience agréable à chaque trajet.

À l’avant du véhicule, une banquette (pour le marché chinois uniquement) agrémentée d’un éclairage d’ambiance offrira un espace confortable pour tous. L’accoudoir central intégrera également une tablette et un espace de rangement, accentuant la polyvalence du véhicule.

Les sièges inclinables seront conçus pour réduire l’inconfort dorsal grâce à un angle à réglages infinis. Les sièges de relaxation proposeront une fonction de massage à quatre modes et trois intensités, afin que les occupants puissent se détendent pendant le chargement et repartir rassérénés. Les sièges Confort, quant à eux, seront dotés de six cellules de massage pneumatiques, d’un soutien lombaire à quatre réglages, d’un chauffage et d’une ventilation à trois niveaux et d’un repose-pied, pour un confort sans précédent. Les sièges de sécurité du modèle, équipé de trois coussins gonflables et d’appuie-tête à quatre réglages, optimiseront la protection des occupants.

Arrivées à destination, les familles pourront facilement transformer l’arrière de leur véhicule en une chambre à coucher, grâce aux sièges rabattables à plat à la deuxième rangée, tout en profitant de leurs aliments conservés dans le réfrigérateur ou le réchauffeur de la console arrière. Cette console spéciale, d’une capacité de 4 litres, réchauffe la nourriture et rafraîchit les breuvages à des températures allant de 5 à 55 °C. Les voyageurs pourront l’utiliser de nombreuses façons, qu’il s’agisse de réchauffer leur café ou leur thé du matin pendant leur trajet au travail ou de garder l’eau et les boissons bien au frais pendant les excursions estivales.

Évidemment, les créateurs de l’intérieur de l’EV5 ont également réfléchi à la meilleure façon de permettre aux voyageurs de manger ensemble, à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. La solution consistera en une planche à bagages polyvalente qui se transformera instantanément en table.

Le Kia Concept EV3 offre la technologie, l’aspect pratique et le design d’un VUS phare dans un format compact

Le Concept EV3 traduit ce que la marque imagine d’un VUS compact électrique pratique et agréable à conduire. La technologie, l’aspect pratique et le design de l’EV9, le VUS phare de Kia, seront intégrés dans un ensemble compact et abordable. Bien que certains pensent peut-être que ces qualités sont incompatibles, l’invention de solutions créatives et modernes en fusionnant les contrastes réside au cœur de la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia. Pour créer le Concept EV3, les designers de Kia ont puisé leur inspiration dans l’un des piliers de cette philosophie de design, intitulé « La joie de la raison ».

« La joie peut sembler être l’antithèse de la raison, » déclare M. Karim Habib, vice-président directeur et chef du centre de design international de Kia. « En effet, l’une est une réponse positive et émotionnelle, tandis que l’autre prend exclusivement sa source dans la logique. Cependant, lorsqu’on allie les deux, les qualités contrastées de ces deux attributs se mélangent pour créer un design puissant et impactant. »

« Sur le Concept EV3, l’influence de « La joie de la raison » se ressent par les qualités contrastées d’une carrosserie robuste et celles d’une silhouette dynamique, » poursuit-il. « De plus, les volumes et les graphismes s’entremêlent simultanément de façon inattendue, créant un design logique qui fait appel aux émotions. »

Le traitement inhabituel de l’habitacle, incorporant un pare-brise poussé vers l’avant et un long toit incliné, crée une silhouette unique. L’architecture robuste des ailes carrées, entrecoupées d’angles asymétriques, fait naître une logique inattendue et une impression marquante. Le contraste est également amplifié par le pare-brise enveloppant et le pilier C détaché qui relient les surfaces vitrées, donnant l’impression d’un toit flottant.

À l’intérieur, le Concept EV3 marie un esprit pratique à une ambiance et un design transformateurs. Comme pour l’extérieur, l’inspiration de « La joie de la raison » joue un rôle fondamental, fusionnant des valeurs apparemment opposées pour imaginer un design précis et unique. Le tout façonne un habitacle joyeux et agréable où voyager, tout en offrant suffisamment d’espace pour permettre aux occupants qui arrivent à destination de profiter pleinement de leurs loisirs.

L’intérieur du Concept EV3 est également un environnement destiné à favoriser le bien-être émotionnel. L’éclairage d’ambiance doux, les formes nettes et attrayantes de la planche de bord et les lignes raffinées de l’habitacle élargissent l’espace visuel, repoussant les limites du possible à chaque trajet.

Conformément à l’objectif environnemental d’envergure de la marque, les sièges ergonomiques sont fabriqués avec des matériaux écologiques. Ils intègrent également des tablettes qui tournent et se positionnent selon le bon vouloir des occupants. En plus du positionnement varié des sièges, les tablettes offrent quatre modes agréables, nommés « Focus », « Social », « Rafraîchissant » et « Rangement ». La banquette rabattable tout aussi polyvalente peut être relevée facilement, afin de charger des bagages encombrants comme les scooteurs ou les vélos.

Le Kia Concept EV4 : Redéfinir l’essence d’une berline électrique

Le Concept EV4 incarne la pureté du pilier « La puissance du progrès » de la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia. « La puissance du progrès » se concentre sur les compétences, l’expertise et la créativité acquises lors de la transformation récente de Kia par le design. Cette approche alimente la création de produits innovants qui transcendent l’établissement de nouvelles normes de design pour redéfinir intégralement les catégories des véhicules. C’est exactement ce qui s’est produit avec le Concept EV4.

Puisqu’il est doté de quatre portières, on pourrait avoir envie de l’appeler « berline ». Pourtant, les lignes puissantes et percutantes de ce modèle dépassent le concept de la berline pour créer une voiture électrique d’un type entièrement nouveau, véritable symbole de l’innovation.

Inspiré par « La puissance du progrès » qui se manifeste dans la fusion harmonieuse de diagonales géométriques confiantes et de surfaces techniques riches, le Concept EV4 incarne la nouveauté en matière de valeur, d’approche, d’expérience de la clientèle et de typologie. Le nez élégant et surbaissé, la silhouette dynamique allongée vers l’arrière et l’aileron de toit technique sont tous des attributs de voitures de sport et de compétition, repositionnant l’EV4 comme une berline électrique d’un type entièrement nouveau.

L’avant sportif complète la silhouette moderne et technologique du Concept EV4. Sa posture large et imposante est encadrée par des phares verticaux situés à chaque extrémité du capot et du pare-chocs avant, symbolisant la détermination de Kia à repousser les limites et à accélérer la révolution électrique.

À l’intérieur, l’agencement horizontal est spacieux et élégant, réunissant des éléments de design stylés qui priorisent l’expérience de conduite sans gêner la visibilité. Pour atteindre ce double objectif, les concepteurs de Kia ont apporté de nombreux raffinements au design de l’intérieur, en créant, notamment, un panneau de commande du climatiseur pouvant être rentré dans la console centrale lorsqu’il n’est pas utilisé et des bouches d’aération fines aux modes changeants.

Grâce à cette ambiance calme et douillette, de nouvelles façons d’interagir sont présentées au conducteur de façon discrète et subtile. Le tableau de bord étroit, présenté sur deux écrans numériques, oriente subtilement le conducteur, lui permettant de se libérer l’esprit des distractions et de se concentrer sur la conduite.

Le Concept EV4 comporte plusieurs « modes d’état d’esprit », une caractéristique innovante qui modifie l’éclairage d’ambiance et l’animation de la ventilation en fonction de l’humeur du conducteur. En mode « Performance », ce dernier reçoit toutes les informations dont il a besoin pour performer et profiter pleinement de sa journée. À l’inverse, le mode « Sérénité » propose des graphismes numériques créant un espace plus propice à la réflexion et à la relaxation.

Étendre les infrastructures de chargement

Dans le but d’améliorer la disponibilité des infrastructures de chargement dans le monde entier, la marque s’efforce activement d’agrandir les réseaux de chargement internationaux. En Amérique du Nord, Kia a annoncé sa décision d’adopter la Norme de chargement nord-américaine (NACS) sur leurs véhicules électriques dès le 4e trimestre 2024. Cela permettra aux clients Kia d’avoir accès à environ 12 000 superchargeurs Tesla.

Dans le cadre d’une coalition composée de six groupes de constructeurs automobiles, Kia travaille à construire 30 000 bornes de chargement rapide en Amérique du Nord d’ici 2030, afin de résoudre les défis d’accessibilité. En Europe, Kia a collaboré avec quatre groupes de constructeurs automobiles pour créer IONITY et installer 2 800 bornes de chargement rapides le long des autoroutes principales. L’objectif consiste à avoir 7 000 bornes de chargement opérationnelles d’ici 2025, afin d’offrir des options de chargement efficaces aux propriétaires de véhicules électriques.

La nouvelle expérience Kia : Transporter le client vers de nouveaux sommets

Pour accélérer la révolution électrique et offrir une gamme de véhicules complète et variée à tous ses clients, la marque travaillera sur chaque aspect de l’aventure des consommateurs, veillant à rendre l’adoption d’un véhicule électrique aussi pratique et facile que possible. Pour y parvenir, Kia souhaite optimiser chaque point de contact avec le client, avant et après l’achat.

Le lancement de « Kia App » est prévu pour la première moitié de 2024. L’application vise à offrir aux consommateurs une expérience complète et sans pression, commençant par la recherche d’un véhicule jusqu’à la finalisation du contrat, en passant par les essais routiers.

Dans l’application, une IA fournira aux consommateurs une réponse rapide à leurs questions. L’application proposera également des réductions des polices d’assurance sur certains produits. L’une des fonctionnalités les plus originales de l’application reste la fonction « Trajet électronique » qui détecte l’autonomie restante du véhicule et suggère le meilleur trajet possible, en fonction de l’autonomie et des bornes de chargement à disposition. L’écran d’accueil de l’application affichera des informations géolocalisées, comme les restaurants à proximité, pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Enfin, le consommateur pourra gérer son port et le statut de chargement à l’aide d’une fonctionnalité spéciale de l’application sur l’écran d’accueil.

Kia souhaite également améliorer l’expérience de ses clients hors ligne pour souligner les avantages des modèles électriques. Ces initiatives incluent les boutiques de véhicules électriques « Digital City Store » et « EV Unplugged Ground » en Corée, ainsi que « City Store » dans le monde entier. Il est prévu d’établir à l’avenir des boutiques de véhicules électriques exclusives aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Inde.

L’objectif de ces boutiques est d’offrir des expériences immersives qui motivent les clients à s’impliquer davantage avec les produits, par le biais de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité mixte (MR). Kia s’efforcera également d’améliorer le service à la clientèle de tous les conseillers des ventes de véhicules électriques en formant des spécialistes des produits et en favorisant les consultations et essais routiers personnalisés, adaptés aux caractéristiques uniques de chaque région.

Kia souhaite adopter la technologie IA générative pour révolutionner l’expérience dans le véhicule, en concluant un partenariat avec les plus gros fournisseurs d’IA générative pour introduire des services innovants. Les consommateurs auront ainsi accès à un large éventail de service, notamment la prise de rendez-vous, l’optimisation des trajets, la planification des voyages, les divertissements et l’assistance d’urgence en discutant simplement avec l’assistant IA.

La technologie IA générative sera lancée pour la première fois sur le modèle EV3 2023, puis sera intégré à l’EV4 et l’EV5. Les mises à jour continues seront réalisées par le biais de transmissions radio.

Prochaines Journées du véhicule électrique

Chaque année, Kia continuera de dévoiler ses nouveaux modèles électriques, ses véhicules concepts et ses technologies avant-gardistes lors de la Journée du véhicule électrique. La marque se servira de cette journée comme tremplin pour présenter sa stratégie électrique progressive et sa vision sur l’avenir de la mobilité.

※ Note du rédacteur : Les spécifications et la disponibilité des produits peuvent varier en fonction de la région et du pays.

1 Les spécifications du Kia EV5 varieront en fonction de la région et du pays.

Qui est Kia Corporation

Kia (www.kia.com) est un constructeur international de véhicules visant à créer des solutions de mobilité durables pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde. Foncée en 1944, Kia offre à ses clients des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. La société emploie plus de 52 000 personnes dans plus de 190 marchés du monde, et possède des usines de fabrication dans six pays. Elle vend actuellement environ trois millions de véhicules par année. Kia mène actuellement la popularisation des véhicules électrifiés et à batteries électriques et crée un nombre sans cesse croissant de services de mobilité, encourageant des millions de personnes de par le monde à découvrir de nouvelles façons de se déplacer. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par le biais de ses produits et de ses services.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter le Centre médiatique international de Kia à www.kianewscenter.com

