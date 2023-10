Un avenir fondé sur l’acier vert signifie une augmentation de 430 % de la demande d’électricité propre

Un nouveau rapport décrit la relation entre l’énergie nucléaire et l’acier à l’ère de l’électrification

HAMILTON, Ontario, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’industrie sidérurgique canadienne indique qu’elle augmentera considérablement sa demande d’électricité propre à mesure qu’elle se rapproche de son objectif de carboneutralité. Cette croissance de la demande nécessitera une source d’électricité propre, abordable et fiable, comme celle obtenue par la production nucléaire. Ainsi, les sidérurgistes continueront à assumer leur rôle de chefs de file dans la production d’un acier parmi les plus verts au monde.

Dans un nouveau rapport publié aujourd’hui, l’Association canadienne des producteurs d’acier (ACPA) et le Nuclear Innovation Institute (NII) calculent que la production d’acier vert au Canada nécessitera plus de quatre fois (430 %) la quantité d’électricité que le secteur utilise actuellement.

Selon le rapport, l’énergie nucléaire propre, abordable et fiable constituera une solution essentielle pour répondre à la demande de grandes quantités d’acier vert qui seront nécessaires à la construction de bâtiments, de ponts, d’appareils électroménagers, d’avions, de trains et d’automobiles, entre autres.

Les conclusions figurent dans le document Greening Steel: how nuclear energy and electrification can power the future of steel (Verdir l’acier : comment l’énergie nucléaire et l’électrification peuvent alimenter l’avenir de l’acier), un rapport conjoint publié à Hamilton par l’ACPA et le Bruce Power Centre for New Nuclear & Net Zero Partnerships du NII.

L’industrie sidérurgique canadienne, dont le chiffre d’affaires s’élève à 15 milliards de dollars et qui génère plus de 123 000 emplois directs et indirects, représente un élément essentiel des chaînes d’approvisionnement nationales et nord-américaines. Jusqu’à présent, les sidérurgistes ont annoncé des projets qui permettront d’atteindre un niveau élevé de décarbonisation d’ici 2030.

« Les sidérurgistes du Canada produisent déjà un acier qui est parmi les plus écologiques au monde », indique Catherine Cobden, présidente et chef de la direction de l’ACPA. « Cependant, nous savons que nous devons aller plus loin. Chaque approche de la décarbonisation de la sidérurgie nécessitera de l’électricité propre, fiable et abordable à très grande échelle. L’énergie nucléaire pourrait manifestement être un facteur déterminant pour répondre à cette demande. »

« Cet été, nous avons mené un sondage auprès des membres de l’ACPA afin de savoir quelles étaient leurs prévisions en ce qui concerne la demande d’électricité et quels attributs d’un réseau électrique propre étaient importants alors qu’ils transforment leurs activités pour atteindre les objectifs de décarbonisation », souligne Chad Richards, directeur des politiques et des partenariats au NII.

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

L’acier canadien figure actuellement parmi les aciers à plus faible intensité carbonique au monde , et le secteur sidérurgique canadien prend des mesures pour poursuivre la décarbonisation. En effet, il est prévu que les membres de l’ACPA réduiront leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 45 % d’ici 2030, ce qui respecte, et même dépasse, l’objectif de 40 % de réduction des émissions de GES fixé par le Canada pour 2030.

, et le secteur sidérurgique canadien prend des mesures pour poursuivre la décarbonisation. En effet, il est prévu que les membres de l’ACPA réduiront leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 45 % d’ici 2030, ce qui respecte, et même dépasse, l’objectif de 40 % de réduction des émissions de GES fixé par le Canada pour 2030. Plus d’acier vert nécessite plus d’électricité propre. En moyenne, les sidérurgistes du Canada prévoient une augmentation de 430 % de la demande d’électricité d’ici 2050, à mesure que leurs processus deviennent décarbonisés. De l’électrification aux applications potentielles de l’hydrogène, en passant par les techniques de CSC, tous les chemins mènent à une augmentation de la demande.

En moyenne, les sidérurgistes du Canada prévoient une augmentation de 430 % de la demande d’électricité d’ici 2050, à mesure que leurs processus deviennent décarbonisés. De l’électrification aux applications potentielles de l’hydrogène, en passant par les techniques de CSC, tous les chemins mènent à une augmentation de la demande. L’énergie nucléaire peut fournir l’électricité propre, fiable et abordable nécessaire à la transition vers une sidérurgie verte à grande échelle.

nécessaire à la transition vers une sidérurgie verte à grande échelle. L’industrie sidérurgique mise sur l’écologisation des réseaux électriques dans tout le pays pour décarboniser ses méthodes actuelles de production d’électricité.

« Depuis des années, nous savons que l’énergie nucléaire contribue de façon significative aux réseaux qu’elle alimente. L’électricité d’origine nucléaire est sûre, propre, fiable et abordable. Il s’agit là de qualités essentielles pour les réseaux carboneutres de l’avenir », affirme Pat Dalzell, chef des affaires générales de Bruce Power. « Nous sommes heureux de collaborer avec l’ACPA et ses membres pour tirer parti des avantages de l’énergie nucléaire afin de soutenir les opérations sidérurgiques vertes partout au Canada. »

Le rapport se termine par une série de recommandations dont l’objectif est de convaincre les gouvernements provinciaux et fédéral de mettre en place des politiques qui favorisent l’augmentation de la production d’acier vert et qui tiennent compte de la place essentielle qu’occupe l’énergie nucléaire dans ce contexte.

Pour lire le rapport et les recommandations précises qu'il contient, allez à : https://bit.ly/NII-Greening-Steel (en anglais seulement).

Pour en savoir davantage sur les activités du Bruce Power Centre for New Nuclear & Net Zero Partnerships, allez à : nii.ca/net-zero-partnerships (en anglais seulement).

