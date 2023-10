Lightspeed annonce sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2024

MONTRÉAL, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD), a annoncé aujourd’hui qu’elle publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre avant l’ouverture du marché le jeudi 2 novembre 2023. Propulsant les meilleures entreprises du monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiements qui permet aux entrepreneurs ambitieux d’accélérer leur croissance, d’offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie. La direction organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats financiers de la société à 8 h (HE) le jeudi 2 novembre 2023.





Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2024 de Lightspeed

Date: jeudi le 2 novembre 2023

Heure: 8 a.m. (HE)

Conférence en direct: https://conferencingportals.com/event/rPYvDbSx

En rediffusion: (800) 770-2030 (US/Canada Toll-Free) or (647) 362-9199 (International). Code 74316. (La rediffusion sera accessible environ deux heures après la fin de la conférence téléphonique en direct et jusqu'à 23 h 59 (HE) le 9 novembre 2023)

Webémission: https://investors.lightspeedhq.com

Les investisseurs et participants peuvent s'inscrire d’avance à la conférence téléphonique au https://conferencingportals.com/event/rPYvDbSx. Une fois inscrits, ils recevront des instructions par courriel pour se joindre à la conférence, y compris le numéro à composer ainsi qu’un code d’accès et un identifiant uniques. Au moment de la conférence, les participants inscrits devront se connecter en utilisant les numéros figurant dans le courriel de confirmation et, après avoir saisi leur code d’accès et leur identifiant uniques, seront invités automatiquement à se joindre à la conférence.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Relations investisseurs: Gus Papageorgiou investorrelations@lightspeedhq.com