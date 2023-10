Le plan stratégique 2023-2028 de l'INCA trace une nouvelle voie pour l'avenir

Le plan sur cinq ans décortique les contraintes sociales auxquelles sont confrontées les personnes aveugles et appelle les Canadiens à se rallier à sa vision d'un monde sans barrières





L'INCA lance "La voie à suivre" son nouveau plan stratégique 2023-2028



TORONTO, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- INCA, le plus grand organisme à but non lucratif du Canada qui soutient les personnes aveugles, a annoncé le lancement de son nouveau plan stratégique 2023-2028, intitulé La voie à suivre, qui vise à éliminer les obstacles et à offrir des possibilités illimitées à tous les Canadiens - aujourd'hui, demain et ensemble.

S'appuyant sur les orientations et les commentaires des personnes aveugles, sourdes aveugles et malvoyantes à travers le Canada - ainsi que de leurs alliés - le plan stratégique met la loupe sur les contraintes sociale auxquelles sont confrontés les Canadiens aveugles aujourd'hui, expose les véritables problèmes qui affectent la communauté et établit une feuille de route pour créer des solutions efficaces en vue du changement. Dans le cadre de ce plan, l'INCA aborde les questions clés identifiées dans le cadre de ses recherches et prend trois engagements :

Changer les mentalités est primordial : l'INCA s'engage à mieux faire comprendre la cécité et à dissiper les préjugés sur les personnes aveugles, ayant une vision partielle ou sourdes aveugles.

Des déplacements sécuritaires et accessibles : l'INCA s'engage à supprimer les obstacles et à créer des trajets sécuritaires et accessibles à tous du point de départ jusqu’à destination.

Nos enfants s’épanouiront : l'INCA s'engage à donner aux parents et aux enfants le soutien dont ils ont besoin pour exceller dans la salle de classe et en dehors.



« En 2021, nous avons entamé le plus vaste processus de consultation de notre histoire en nous adressant à des milliers de personnes ayant une perte de vision et à leurs familles aux quatre coins du Canada afin de mieux comprendre les besoins, les objectifs et les obstacles auxquels elles sont confrontées dans leur vie quotidienne », explique Angela Bonfanti, directrice générale de l'INCA. « Nos conclusions ont confirmé la nécessité de s'attaquer à ces problèmes invisibles et de remettre en question le statu quo afin de libérer le potentiel de tous les Canadiens et de permettre à chacun de s'épanouir ».

Le parcours d'INCA est marqué par une série d'initiatives significatives et audacieuses visant à faire évoluer les attitudes de la société à l'égard de la cécité, de l'indifférence ou de la négativité à la positivité. Son plan stratégique ne se contente pas de défendre les questions qui touchent les Canadiens aveugles, il fait également appel à des alliés passionnés qui sont prêts et désireux de se joindre à son travail.

Les Canadiens peuvent visiter le site Inca.ca/fr/la-voieàsuivre pour en apprendre davantage sur la vision d'INCA pour un monde sans barrières et sur la façon dont ils peuvent faire partie du changement en partageant les efforts d'INCA dans les médias sociaux afin de maximiser la sensibilisation, et en faisant un don à la Fondation INCA et à un avenir meilleur dès aujourd'hui.

À propos d'INCA

Fondé en 1918, INCA est un organisme à but non lucratif qui vise à changer ce que cela signifie d’être aveugle dans la société d’aujourd’hui. Nous fournissons des programmes novateurs et des initiatives vigoureuses de défense de droits qui amènent les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs rêves en éliminant les barrières pour favoriser l’inclusion. Notre action est soutenue par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires d’un océan à l’autre. Pour en savoir plus ou vous impliquer, visitez le site inca.ca .

Contact Details

Samuel Cyr

samuel.cyr@citoyen.com

819 698-5848

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/031b2996-df8d-41c6-a6f1-795798b1b4c3/fr