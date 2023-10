Conscio Technologies fait évoluer sa plateforme de test phishing

Conscio Technologies, éditeur de logiciel et spécialiste des enjeux de sensibilisation cybersécurité en ligne, complète son offre en présentant une plateforme de test phishing. Elle permet aux collaborateurs de lutter contre les tentatives de phishing en les entrainant à les détecter et à ne pas tomber dans les pièges tendus par les cybercriminels. Liens dangereux, pièces jointes dangereuses, saisie de données, etc... sont autant de pièges qui seront abordés.

Michel GÉRARD, CEO de Conscio Technologies « Le test phishing est devenu un incontournable des stratégies de sensibilisation. Bien réalisé, il peut en effet renforcer les défenses immunitaires des utilisateurs, face aux attaques de phishing. Certaines précautions sont cependant nécessaires, notamment quant à l’utilisation des marques et au risque de rejet des utilisateurs se sentant piégés. Il faut donc apporter un soin particulier au choix des scénarios employés afin d’éviter ces deux écueils. »

De nouveaux contenus disponibles

La plateforme a été enrichie de nouvelles fonctions et de scénarios à forte valeur ajoutée portant sur de grandes thématiques stratégiques. Cela place la plateforme Sensiwave parmi les plateformes les plus complètes du marché et permet de répondre précisément aux attentes des organisations (petites ou grandes).

Dans un souci d’évolutivité, l’équipe de production intégrera en continu de nouveaux scénarios qui pourront être personnalisés pour coller au besoin de l’organisation. D'ici fin 2023, 200 scénarios sont prévus. Il sera alors possible de mettre en place une stratégie de sensibilisation adaptative puis de bénéficier de statistiques complètes pour mieux comprendre et analyser les résultats d’une population selon des critères prédéfinis (localisation, métier, service, etc...). Il est aussi possible d’agréger les statistiques sur plusieurs campagnes.

À noter enfin, qu’il est possible de paramétrer des campagnes automatiquement, de cadencer les envois ou encore d’enchainer une campagne en fonction des résultats obtenus lors d’une précédente.