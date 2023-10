Hayu offre l’accès au contenu de téléréalité le plus populaire à bord des vols d’Air Canada

Le système de divertissements à bord d’Air Canada permet désormais de regarder des heures de contenu de téléréalité en rafale, à l’occasion du cinquième anniversaire de Hayu au Canada

TORONTO, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hayu, le service de diffusion en continu d’émissions de téléréalité de NBCUniversal, prend son envol avec Air Canada en ajoutant sa propre chaîne spécialisée à la programmation du système de divertissements à bord de pointe du transporteur aérien, et ce, à compter du immédiatement.

Ce partenariat inédit intervient au moment où Hayu célèbre son cinquième anniversaire au Canada. Pour l’occasion, Hayu offrira aux passagers d’Air Canada une vaste sélection des meilleures séries de téléréalité par l’intermédiaire du système de divertissements à bord de premier plan de la société aérienne.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Hayu, notre premier partenaire de diffusion en continu d’émissions de téléréalité, afin d’ajouter des séries de téléréalité populaires au système primé de divertissements à bord d’Air Canada, a déclaré Norman Haughton, directeur – Divertissements à bord, Connectivité et Analytique, d’Air Canada. Les divertissements à bord constituent un aspect important du voyage pour nos clients, surtout pour les vols long-courriers, et nous évaluons constamment les occasions d’ajouter du contenu actuel et exclusif qui fera la joie de nos clients. Nous sommes impatients d’accueillir nos clients à bord et de les voir suivre leur série de téléréalité favorite, ou découvrir notre gamme inégalée d’options de divertissements à bord. »

Tous les appareils d’Air Canada dotés d’écrans individuels de divertissements à bord intégrés au dossier permettront désormais de regarder des heures de contenu de téléréalité en rafale diffusé par la chaîne Hayu, notamment des épisodes de ses séries les plus populaires, comme Real Housewives of Atlanta, Summer House, Top Chef, Below Deck, pour ne nommer que celles-là. La programmation de la chaîne Hayu, qui compte plus de 300 séries, sera régulièrement actualisée, offrant ainsi aux passagers une nouvelle sélection de séries de téléréalité à regarder pendant leur voyage.

« Depuis notre lancement sur le marché il y a cinq ans, nous avons connu une croissance si fulgurante que nous pouvons aujourd’hui affirmer que les Canadiens sont des adeptes de téléréalité, a déclaré Hendrik McDermott, directeur général des services directs aux consommateurs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En tant que seule plateforme de diffusion en continu d’émissions de téléréalité au pays, nous sommes ravis de nous associer à Air Canada pour offrir aux adeptes de téléréalité un meilleur accès à leur contenu favori, au sol comme en vol. »

Pour de plus amples renseignements, visitez www.hayu.ca .

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance — le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes — marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d’Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s’est donné l’objectif ambitieux d’atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l’échelle mondiale d’ici 2050. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos de Hayu

Provenant de NBCUniversal, Hayu est le premier service de streaming par abonnement vidéo à la demande entièrement dédié à la réalité de son genre, offrant chaque épisode et chaque saison d'une large sélection de franchises de télé-réalité, le tout en un seul endroit. Disponible dans 45 marchés, dont l'Albanie, l'Andorre, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, Hong Kong, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Kosovo, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Monténégro, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Macédoine du Nord, la Norvège, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, Singapour, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni, sur une variété complète de dispositifs (téléphone portable, tablette, ordinateur portable, téléviseurs connectés et consoles sélectionnées) sur le site www.Hayu.com.

Hayu offre un univers infini de télé-réalité, avec plus de 300 émissions, plus de 10 000 épisodes à télécharger et à regarder en déplacement, le tout sans publicité. La majorité des émissions sont diffusées sur le service le même jour qu'aux États-Unis, notamment les franchises télévisées The Real Housewives, Below Deck, Vanderpump Rules et Million Dollar Listing. Découvrez les sous-genres de contenu de réalité de Hayu : Maison & Design, Rencontres, Mode et Crime Vrai.

À propos de NBCUniversal

NBCUniversal est l’une des principales sociétés du secteur des médias et du divertissement à l’échelle mondiale. Nous créons des contenus de renommée mondiale, que nous distribuons au moyen de notre portefeuille de films, de séries télévisées et d’émissions de diffusion en continu, et que nous mettons en scène dans nos parcs thématiques et pour des expériences destinées aux consommateurs. Nous possédons et exploitons des chaînes de divertissement et d’information de premier plan, notamment NBC, NBC News, MSNBC, CNBC, NBC Sports, Telemundo, stations locales affiliées à NBC, Bravo, USA Network et Peacock, notre service de diffusion en continu de qualité supérieure financé par la publicité. Nous produisons et distribuons des œuvres audiovisuelles et cinématographiques par l’intermédiaire d’Universal Filmed Entertainment Group et d’Universal Studio Group, et nous exploitons des parcs thématiques et des attractions de renommée mondiale par l’intermédiaire d’Universal Destinations & Experiences. NBCUniversal est une filiale de Comcast Corporation.