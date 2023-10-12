Deriv Amaç Odaklı KSS Yolculuğuna Çıkıyor

Fintech şirketi sosyal ve çevresel amaçlara olan bağlılığını güçlendiriyor.

CYBERJAYA, Malezya, Oct. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv, 20 ofise yayılan küresel varlığıyla lider bir çevrimiçi ticaret şirketi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) taahhüdünü güçlendiriyor. CSR programı 'Deriv Life' aracılığıyla şirket, kolektif amaç duygusuyla hareket ederek toplumda ve çevrede gerçek bir fark yaratmaya kendini adamıştır.



Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) taahhüdünü yerine getiren Deriv, kısa bir süre önce Malezya'nın en genç fil ampütesi için protez uzuv sponsoru oldu. Deriv İnsan Kaynakları Direktörü Seema Hallon, "CSR'ye yaklaşımımız finansal katkıların ötesine geçiyor. Bu, bir kuruluş olarak kim olduğumuzun bir parçasıdır. Deriv Life'ı, değerlerimizle ve Deriv ailesinin her bir üyesinin kişisel inançlarıyla örtüşen amaçları savunmak için bir platform olarak görüyoruz. Bu kolektif eylemle, gerçek bir fark yaratmakla ilgili."

Geçtiğimiz yıl Deriv, Fas'ta maddi durumu iyi olmayan çocuklara temel okul malzemeleri sağlayan ve fon yaratan 4L Trophy rallisinde bir takıma sponsor olmak da dahil olmak üzere çeşitli etkili girişimlerde bulundu. Bu girişimler, Deriv'in kimliğinin ve amacının ayrılmaz bir parçası olarak CSR'ye olan sarsılmaz bağlılığını yansıtmaktadır.



Deriv, Malezyalı bir protez firmasıyla işbirliği yaparak, bir yaşında ön bacağını kaybeden 7 yaşındaki fil Ellie için son teknoloji ürünü bir yapay bacak tasarladı. Dayanıklı karbon fiberden hassasiyetle üretilen ve sağlam bir etilen vinil asetat (EVA) tabana sahip olan bu yenilikçi protez, Ellie'nin hatırı sayılır ağırlığını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda doğal yürüyüşünü de önemli ölçüde geliştiriyor. Tasarımcı Yarham Hadeng şunları söyledi: "Deriv'in sponsorluğu bu hayati iyileşmeyi mümkün kıldı ve Ellie'nin olağanüstü iyileşme yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."



Deriv'in kendini işine adamış iş gücü, yerel ihtiyaçların karşılanmasına ve olumlu sosyal ve çevresel etkilerin teşvik edilmesine odaklanarak şirketin küresel ofislerinde CSR çabalarının genişletilmesine aktif olarak katılmaktadır. Şirket, etkili CSR'nin Deriv'in kendi inovasyon ve büyüme yolunu yansıtan, devam eden ve gelişen bir yolculuk olduğunu kabul etmektedir. Deriv CEO'su Jean-Yves Sireau'nun sözleriyle, "Deriv'de CSR, sosyal sorumluluk ve küresel iyileştirmeye yönelik uzun vadeli bir taahhüdü temsil etmektedir. Amacımız, ortak amacımızın rehberliğinde ilerlerken sürdürülebilir değişimi sağlamaktır."

Daha fazla bilgi için Deriv Life adresini ve şirketin web sitesini ziyaret edin.

Deriv hakkında

Deriv, yirmi yılı aşkın bir süredir çevrimiçi ticareti herkes için her yerde erişilebilir hale getirmeye kendini adamıştır. Şirket, geniş bir ticaret türü yelpazesi sunar ve sezgisel ticaret platformlarında forex, hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi piyasalarda 200'den fazla varlığa sahiptir. Dünya çapında 1.300'den fazla çalışanı bulunan Deriv, çalışanlarının refahına odaklanan, başarılarını kutlayan ve profesyonel gelişimlerini teşvik eden bir ortam yaratmıştır.

BASIN İLETİŞİM

Aleksandra Zuzic

aleksandra@deriv.com



A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a40cd3ce-5dd6-4d26-9d99-b39780c614f8