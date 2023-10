NedGraphics presenta l'Ultima Versione del suo Popolare Software di Design Tessile

Siamo entusiasti di presentare l'ultima versione delle nostre popolari applicazioni per la progettazione tessile.” — Jenny Tcharnaia, presidente di NedGraphics

NEW YORK, NY, USA, October 12, 2023 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, leader mondiale nelle soluzioni software CAD/CAM per l'industria tessile, ha annunciato oggi la disponibilità di NedGraphics 2024, l'ultima versione della sua rinomata gamma di prodotti per la progettazione tessile.

NedGraphics 2024 introduce nuove ed entusiasmanti funzionalità alle sue già potenti applicazioni, progettate per ampliare la creatività e ottimizzare i flussi di lavoro della progettazione. La release include funzionalità innovative come il Design Visualization Mural Layout in Texcelle per il confronto dei progetti fianco a fianco, la Quick View Colour Reduction Window per un maggiore controllo creativo e la Persistent Color Atlas Window per una selezione semplificata dei colori.

Inoltre, NedGraphics 2024 si integra perfettamente con le librerie di colori PANTONE®. La compatibilità con gli standard cromatici ICC è ora disponibile per tutte le applicazioni di NedGraphics. Per una precisione cromatica superiore su tutti i dispositivi, le applicazioni si collegano direttamente allo spettrofotometro i1 Pro 3 di X-Rite.

"Con le librerie Pantone completamente integrate e la connettività con il dispositivo di misurazione del colore X-Rite i1Pro 3, siamo certi che i clienti di NedGraphics apprezzeranno rapidamente la flessibilità, la versatilità e l'accuratezza del colore ora a portata di mano. Questo porterà un nuovo livello di fiducia nel colore al processo creativo, assicurando che il progetto finito abbia l'aspetto desiderato", ha dichiarato Jan Keller, Vice President OEM Sales di X-Rite Pantone.

Lo standard integrato U3M nelle opzioni di esportazione dei formati di file consente di trasferire senza problemi i dati tecnici dettagliati dai file di progettazione NedGraphics all'applicazione 3D preferita dall'utente. Ciò garantisce un'estensione coerente e precisa dei flussi di lavoro di progettazione.

Il portafoglio di prodotti NedGraphics è stato arricchito da una collezione di plug-in di progettazione tessile per Adobe® Illustrator® e Photoshop®. Denominati "NedGraphics for Adobe®", questi plug-in sono pienamente compatibili con Adobe® Creative Cloud 2024 e offrono strumenti specializzati che potenziano le capacità di queste applicazioni di fiducia.

Sono stati introdotti quattro distinti NedGraphics Studios per la selezione di software su misura, per garantire l'accesso ai programmi più specializzati di cui i designer hanno bisogno. Le opzioni includono Creative Studio, Print Studio, Jacquard Studio e Tuft Studio.

Con il lancio di NedGraphics 2024, è stato aggiunto al portafoglio anche un nuovo prodotto chiamato Dobby Essentials, sviluppato per i progettisti che cercano soluzioni semplificate senza compromettere la qualità e la precisione del design.

Jenny Tcharnaia, presidente di NedGraphics, ha condiviso il suo entusiasmo per questa release:

"Siamo entusiasti di presentare l'ultima versione delle nostre popolari applicazioni per la progettazione tessile. Queste entusiasmanti innovazioni, sviluppate in stretta collaborazione con i nostri clienti, ampliano il nostro già potente portafoglio e ci permettono di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei designer tessili di tutto il mondo".

Per saperne di più sulla versione NedGraphics 2024, visitate il sito nedgraphics.com, contattate il vostro rappresentante commerciale o inviate un'e-mail al nostro Team di Assistenza Clienti all'indirizzo support@nedgraphics.com.

Informazioni su NedGraphics

NedGraphics è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni software CAD/CAM per la progettazione tessile, dedicate alla creazione di capi di abbigliamento, arredi per la casa, rivestimenti per pavimenti e altri prodotti tessili. Con NedGraphics, i progettisti ottengono la massima libertà creativa insieme a una maggiore efficienza, produttività e precisione, consentendo loro di creare opere d'arte pronte per la produzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito nedgraphics.com.

Contatto con la stampa

Slavena Kiryakova, vicepresidente marketing, NedGraphics