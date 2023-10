Elle Sensitive lance une passionnante collection de thés et de tisanes

nous croyons fermement que le thé transcende le simple fait d'être une simple boisson ; c'est un style de vie.” — Elle Sensitive

SEINE-ET-MARNE, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, October 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Elle Sensitive, une nouvelle marque française dédiée à revisiter le monde du thé, présente fièrement sa collection innovante de thés et de tisanes. Cette collection a pour vocation d'associer la consommation de thé et de tisanes à des gestes simples pour aporter apaisement et bien-être.Composée de box, la gamme de saveurs répond à 7 rituels a la fois savoureux et apaisants tout at long de la journée.Deux ferventes passionnées de thé, accompagnées par des herboristes et des professionnels français du thé se sont réunies pour créer Elle Sensitive. Elles pensent que le thé doit s'adapter aux besoins en créant des pauses bien-être à différents moments de la journée. Cette perception à donner naissance à cette nouvelle gamme de box qui propose à son utilisateur de prendre soin de lui et à se concentrer sur ces besoins à 4 occasions dans la journée sur un cycle de 21 jours. Le thé est une excuse pour que les clients tiers prennent soin d'eux-mêmes.L'expérience thé d'Elle Sensitive :• Réveil matinal : le client pourra démarrer sa journée avec un thé revigorant, le moyen idéal pour dynamiser son corps le matin après une nuit de sommeil paisible.• Booster le midi et l'après-midi : deux assemblages de thés aux saveurs boisées et fruitées, amélioreront la concentration et le plaisir lors de diverses activités.• Tranquillité du soir : une tisane bien-être induira detente et bien-être avant le coucher piur cloturer en beauté la journée.En plus du thé, le coffret comprend un guide qui permet à son client d'intégrer des conseils pratiques pour travailler sur la thématique choisie.La boutique de thé en ligne Elle Sensitive a été créée pour répondre à 7 thématiques : 4 tasses de thé par jour et un guide/activité bien-être qui permettra à son client de se recentrer sur lui-même pour un retour progressif au bien-être.Valeurs fondamentales de Elle Sensitive:● Sélections biologiques et thématiques: L'engagement de Elle Sensitive envers la qualité se reflète dans ses offres de produits biologiques, soigneusement sélectionnés et assemblés dans des boîtes thématiques pour faciliter la sélection et la consommation.● Adaptation centrée sur le client: Elle Sensitive adapte constamment sa gamme de produits, ses emballages et ses supports informatifs pour répondre aux besoins des clients, garantissant une expérience de thé personnalisée et évolutive.● Thé pour tous : Elle Sensitive rend le thé de haute qualité accessible pour une utilisation quotidienne grâce à de petits emballages pratiques.Le Elle Sensitive diversifié dans différentes gammes;La boutique Elle Sensitive est heureuse de vous présenter sa gamme de box contenant chacun 4 sachets de 50 grammes de thés et tisanes, complétés par 1 guide adapté au thème du coffret. Cela offre aux clients la possibilité de savourer une gamme variée de thés dans des emballages portables et faciles à utiliser sans compromettre la qualité. (Supprimer)La gamme de coffrets thés et tisanes Elle Sensitive:Coffret VitaliThé : Revitalise les niveaux d'énergie.Coffret PureTea : Détoxifie le corps en douceur.Box DécontracThé : Accompagner la gestion du stress.Box DreamThé : Favorise un sommeil réparateur.Box BeauThé : Prendre soin de sa peau et de ses cheveuxDigesTea Box : favorise le bien-être intestinal.IntensiThé Box : Faciliter le passage à la nouvelle saisonLe consommateur peut visiter la boutique de thé en ligne pour explorer l'art du thé à chaque moment de sa journée.Sur notre site internet : https://ellesensitive.fr/ Sur Pinterest : https://pin.it/3iT5qwt Sur Spotify : https://spotify.link/dxkDgxh7CDb Et sur Instagram : elle_sensitive