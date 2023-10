BlueGrace Energy Bolivia Avanza a Pasos Agigantados al Ofrecer un Modelo Seguro Para Alcanzar los ODS de la ONU

Share This Article

Preservando 8.3 MM de hectareas de la Selva Amazónica al promovier energía limpia mediante la tokenización del capital natural forestal de activos.

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID, ESPAÑA, October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- En preparación para el V CONGRESO INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD, programado para el 26 de Octubre de 2023 en Madrid, España, Julio Jose Montenegro, presidente y CEO de Bluegrace Energy Bolivia, asistió al lanzamiento de la Fundación Cambiemos durante un evento para promover el bienestar de las personas, titulado "La Riqueza del Bienestar" ("The Wealth of Wellbeing"). Este evento contó con la participación de Sadhguru y Mario Alonso Puig, y fue moderado por Jorge Neri Bonilla. Además, reunió a personalidades de la cultura, las finanzas, la educación y otros ámbitos del pensamiento y la producción.El V Congreso Internacional de Sostenibilidad, organizado por el grupo EIG Multimedia SL, se llevará a cabo como antesala de la cumbre mundial del clima COP28. Este congreso abordará el desafío de la sostenibilidad desde la perspectiva de las "soluciones" para la construcción de un mundo más humano, justo y sostenible.La COP28 será crucial para que cada región presente planes y estrategias con el objetivo de identificar y difundir "casos de éxito" en materia de mitigación, adaptación o apoyo a la acción climática, así como experiencias innovadoras y eficaces.En línea con los requerimientos de la ONU sobre conservación ambiental y transición hacia la energía sostenible, BlueGrace Energy Bolivia, DevvStream Holdings Inc. y Fico Bank Ltda, avanzan en un proyecto extraordinario de conservación de 8.3 millones de hectáreas en la selva amazónica en Bolivia. Este proyecto sigue siendo la colaboración más grande de su tipo y demuestra un fuerte compromiso con la protección de la selva amazónica y el avance de soluciones de energía limpia en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, a través de la Tokenización de Bonos de los ODS y el Capital Natural Forestal de Activos.La utilización de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial e imágenes satelitales para cuantificar con precisión los créditos de carbono garantizará una contribución sustancial a los objetivos climáticos globales.Además de los objetivos ambientales, esta asociación busca impulsar las comunidades indígenas a través de diversas iniciativas sociales. El proyecto tiene como objetivo mejorar la vida de las comunidades indígenas y agrícolas a través de iniciativas sociales en educación, atención médica e infraestructura. Su enfoque integral integra la protección ambiental, la transición a energías limpias y el empoderamiento comunitario, convirtiéndolos en líderes en la conservación ambiental y la energía limpia en Bolivia.En el contexto de la tendencia global de la compensación de carbono personalizada, individuos y empresas reconocen su papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Con el mercado de créditos de carbono proyectado a alcanzar los $100 mil millones para 2030, esta iniciativa cobra aún más relevancia.Esta alianza subraya la importancia continua de esta asociación a medida que avanza hacia un futuro sostenible y neutro en carbono, sirviendo como un poderoso ejemplo de lo que la acción colectiva y la innovación pueden lograr.Acerca de Bluegrace Energy BoliviaBluegrace Energy Bolivia es una asociación de expertos y profesionales de todo el mundo con años de experiencia en el sector energético, con el objetivo común de hacer una valiosa contribución a la transición energética global hacia un futuro con emisiones netas cero. Nos adherimos a los principios comunes de experiencia profesional, la más alta integridad y la creación de un valor real tanto en los negocios como en la sociedad. https://bluegracebolivia.com Acerca de DevvStreamDevvStream es una empresa de ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza) basada en tecnología que avanza en el desarrollo y la monetización de activos ambientales, con un enfoque inicial en los mercados de carbono. DevvStream trabaja con gobiernos y corporaciones de todo el mundo para lograr sus objetivos de sostenibilidad mediante la implementación de proyectos de tecnología verde seleccionados que generan energía renovable, mejoran la eficiencia energética, eliminan o reducen emisiones y capturan carbono directamente del aire, creando créditos de carbono en el proceso. https://www.devvstream.com

