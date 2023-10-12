NedGraphics Popüler Tekstil Tasarım Yazılımının Son Sürümünü Tanıttı

Popüler tekstil tasarım uygulamalarımızın en son sürümünü tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” — Jenny Tcharnaia, NedGraphics Başkanı

NEW YORK, NY, USA, October 12, 2023 /EINPresswire.com/ -- Tekstil endüstrisi için dünyanın önde gelen CAD/CAM yazılım çözümleri sağlayıcısı NedGraphics, ünlü tekstil tasarım ürünleri serisinin en son sürümü olan NedGraphics 2024'ü piyasaya sürdü.

NedGraphics 2024’e kullanıcıların yaratıcılıklarını artırmaları ve iş akışlarını optimize edebilmeleri için tasarlanmış heyecan verici yeni özellikler eklendi. Kullanıcılar yeni sürümle birlikte gelen Texcelle’de yan yana tasarım karşılaştırması yapabilmek için Tasarım Görselleştirme Duvar Düzeni, daha kolay renk kontrolü için Hızlı Görünüm Renk Azaltma Penceresi ve basitleştirilmiş renk seçimi için Kalıcı Renk Atlası Penceresi gibi yenilikçi işlevleri deneyimleyerek zaman tasarrufu sağlayacak.

NedGraphics 2024 ayrıca PANTONE® renk kütüphaneleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olma imkânı sağlıyor. ICC renk standartları ile uyumluluk da artık NedGraphics’in tüm uygulamalarında mümkün. Cihazlar arasındaki üstün renk doğruluğu için, uygulamalar artık doğrudan X-Rite®'ın i1 Pro 3 spektrofotometresine bağlanıyor.

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden X-Rite Pantone OEM Satış Başkan Yardımcısı Jan Keller “Tam entegre Pantone kütüphaneleri ve X-Rite i1Pro 3 renk ölçüm cihazına bağlanabilirlik sayesinde NedGraphics müşterilerinin artık parmaklarının ucunda olan renk esnekliğini, çok yönlülüğü ve doğruluğu hızlı bir şekilde takdir edeceklerinden eminiz. Bu, yaratıcı süreçlerdeki renk güven düzeyini arttırarak, bitmiş tasarımın amaçlandığı gibi görünmesini sağlayacaktır.” dedi.

NedGraphics yeni sürümde ayrıca dosya formatı dışa aktarma seçeneklerine dahil edilen U3M endüstri açık standardı, ayrıntılı teknik verilerin NedGraphics tasarım dosyalarından kullanıcının tercih ettiği 3D uygulamasına sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.

NedGraphics ürün portföyünü, Adobe® Illustrator® ve Photoshop® için tekstil tasarımı eklentilerinden oluşan bir koleksiyonla da zenginleştirdi. NedGraphics for Adobe® olarak adlandırılan bu eklentiler, Adobe® Creative Cloud 2024 ile tamamen uyumlu ve güvenilir uygulamalar sunarak tasarımcılara yeteneklerini geliştiren özel araçlar sağlamaya devam ediyor.

Yeni sürümle birlikte NedGraphics özel yazılım seçimleri için dört farklı NedGraphics Studio sunuyor. Böylelikle kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan en özel programlara kolaylıkla ulaşabilecek. Bu özel program grupları arasında Creative Studio, Print Studio, Jacquard Studio ve Tuft Studio yer alıyor.

NedGraphics 2024 lansmanıyla birlikte, tasarım kalitesinden ve hassasiyetinden ödün vermeden kolaylaştırılmış çözümler arayan tasarımcılar için geliştirilen Dobby Essentials adlı yeni bir ürün de portföye eklendi.

NedGraphics Başkanı Jenny Tcharnaia, NedGraphics 2024 isimli yeni sürümle ilgili heyecanlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Popüler tekstil tasarım uygulamalarımızın en son versiyonunu tanıtmaktan dolayı son derece mutluyuz. Müşterilerimizle yakın iş birliği içinde geliştirilen bu heyecan verici yenilikler, zaten güçlü olan portföyümüzü genişletiyor ve dünya çapındaki tekstil tasarımcılarının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmemizi sağlıyor.”

NedGraphics 2024 sürümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için nedgraphics.com adresini ziyaret edebilir, Satış Temsilcilerine direkt ulaşabilir veya support@nedgraphics.com adresinden Müşteri Destek ekibine e-posta gönderebilirsiniz.

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NedGraphics Hakkında

NedGraphics, giyim, ev mobilyaları, zemin kaplamaları ve diğer tekstil ürünlerinin tasarlanmasına adanmış CAD / CAM tekstil tasarım yazılımı çözümlerinin lider geliştiricisidir. NedGraphics ile tasarımcılar, üretime hazır tasarımlarını gelişmiş verimlilik, üretkenlik ve doğrulukla birlikte daha yaratıcı bir özgürlük ortamında elde eder. Daha fazla bilgi için nedgraphics.com adresini ziyaret edin.

Basın İletişim

Slavena Kiryakova, VP of Marketing, NedGraphics