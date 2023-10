Bombardier Défense et le réseau de centres de service de Bombardier aux États-Unis s’associent au programme SkillBridge pour soutenir la transition professionnelle des anciens combattants américains

Bombardier a été sélectionnée par le département de la Défense des États-Unis pour se joindre au programme SkillBridge qui aide les anciens combattants à effectuer leur transition et à saisir de nouvelles occasions

Le programme SkillBridge permet aux militaires américains d’accumuler de l’expérience professionnelle civile en faisant de la formation, des programmes d’apprentissage ou des stages dans l’industrie

Bombardier offrira désormais des programmes de formation en présentiel à des militaires dans des établissements de maintenance d’avions d’affaires aux États-Unis au sein de Bombardier Défense

Par sa participation à SkillBridge, Bombardier continue d’étendre sa présence aux États-Unis et de renforcer son engagement actuel auprès des militaires

WICHITA, Kan., 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui s’être associé au programme SkillBridge du département de la Défense des États-Unis (DOD) comme partenaire industriel agréé. Le programme SkillBridge aide les militaires américains à faire le pont entre leur service actif et le début de leur carrière civile par de la formation, des programmes d’apprentissage ou des stages offerts par des employeurs de confiance de l’industrie. Bombardier a signé un protocole d’entente du Bureau du secrétaire adjoint à la Défense pour élaborer des programmes de formation SkillBridge destinés aux secteurs admissibles des Forces armées américaines.



« Nous sommes ravis de compter parmi les entreprises autorisées par le département de la Défense à concevoir des programmes de formation SkillBridge pour les militaires, a déclaré Tonya Sudduth, responsable de la stratégie de Bombardier pour les États-Unis. C’est un nouveau chapitre passionnant de l’histoire de notre entreprise, et cela met en lumière notre engagement à soutenir les militaires américains de talent dans l’acquisition de l’expérience nécessaire à poursuivre une carrière fructueuse en aéronautique. »

« En tant que partenaire industriel de SkillBridge, Bombardier offrira des programmes de formation professionnelle en présentiel d’une durée de 60 à 90 jours à tous les militaires admissibles. Ces programmes de perfectionnement professionnel seront offerts dans divers centres de service de Bombardier aux États-Unis, soit à Wichita (Kansas), à Dallas (Texas), à Tucson (Arizona), à Hartford (Connecticut) ou à Miami (Floride) », a expliqué Anthony Cox, vice-président, Soutien à la clientèle de Bombardier.



« Nous recrutons activement des techniciens d’entretien cellule et groupe motopropulseur dans tous nos établissements américains, et nous avons hâte d’intégrer les stagiaires SkillBridge à notre réseau de professionnels qualifiés », a dit Cynthia Giguère, directrice principale, Planification de la main d’œuvre et Acquisition de Talents de Bombardier.



Bombardier étend constamment sa présence aux États-Unis. En avril 2022, Bombardier désignait son site de Wichita comme nouveau siège américain et lançait Bombardier Défense, expansion stratégique de son secteur d’activité Avions spécialisés. La désignation du siège américain est un pilier de la stratégie à long terme de Bombardier relative à sa présence aux États-Unis.

« Le programme SkillBridge permettra à Bombardier de poursuivre son expansion aux États-Unis, a indiqué Steve Patrick, vice-président, Bombardier Défense. Nous sommes impatients de collaborer avec le département de la Défense pour assurer aux militaires américains une évolution aussi bonne que possible et les aider à se créer des conditions propices à un retour réussi à la vie civile. »



Pour en savoir plus sur cette nouvelle occasion de formation pour les anciens combattants américains, consultez le site Programme SkillBridge de Bombardier.

