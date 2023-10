La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada tiendra sa soirée-bénéfice annuelle pour recueillir des fonds destinés à financer des initiatives de soutien en santé mentale et à bonifier son programme de bourses d’études

La Fondation continue de relever les défis liés à la profession et aux études infirmières par des initiatives de financement et des investissements dans des programmes de soutien en santé mentale, de recrutement, de rétention, de perfectionnement et de recherche.





Légende : De gauche à droite : Gokce Gungor, Jho Ann Perez, Mistir W-Yohannes, Marie-Françoise Uwizeyimana, Leny Chhun, Amandeep Kaur, Claude Cormier, Giselle Mae Lores, Veronique Savard (TS), Melanie Doucet, 4 Ouest Unité de soins transitoires, Campus général, L’Hôpital d’Ottawa

Crédit photo : L’Hôpital d’Ottawa

OTTAWA, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC), organisme de bienfaisance national qui investit dans la profession et les études infirmières, tiendra sa soirée-bénéfice annuelle, Le Shift de Nuit : Une soirée allumée pour les infirmier.ère.s le 2 novembre 2023 au Centre national des Arts à Ottawa. Les sommes recueillies seront affectées aux initiatives de santé mentale de l’organisme et à son programme de bourses qui vient en aide chaque année à plus d’une centaine d’étudiantes et étudiants en sciences infirmières de partout au pays.

« Ces dernières années, les infirmières et infirmiers du Canada ont affronté des épreuves et d’immenses défis qui ont ébranlé leur bien-être psychologique, avec des conséquences négatives pour la santé de la population et l’ensemble de notre système de soins, a souligné Rob Gottschalk, directeur général de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada. Les recettes d’événements comme le Shift de Nuit et nos activités permanentes de collecte de fonds nous permettent de soutenir de nouveaux programmes spécialisés en santé mentale destinés aux infirmières et infirmiers et d’offrir des possibilités d’études à la génération montante qui se prépare à intégrer la profession. »

Dans un contexte où la majorité des infirmières et infirmiers (78 %) déclarent avoir songé à quitter leur emploi cette année et 89 % affirment que leurs conditions de travail actuelles nuisent à leur santé psychologique, la FIIC accroît son soutien à la santé mentale du personnel infirmier. Tout récemment, la FIIC s’est associée avec la Commission de la santé mentale du Canada pour financer des programmes et des formations destinés à doter la communauté infirmière de ressources adéquates dans ce domaine.

Le Shift de Nuit : Une soirée allumée pour les infirmier.ère.s

Animé par Stefan Keyes, personnalité médiatique bien connue d’Ottawa, Le Shift de Nuit promet d’être une soirée mémorable ponctuée de prestations divertissantes et de messages convaincants de leaders du secteur des soins de santé, comme Leigh Chapman, infirmière en chef pour le Canada, et Sylvain Brousseau, président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.

Nouveauté cette année, la FIIC offre aux membres du public la possibilité d’exprimer leurs remerciements et leur reconnaissance au personnel infirmier en achetant un billet qui sera donné à une infirmière ou un infirmier d’Ottawa pour lui permettre d’assister à l’événement. Plus de détails à cnfnightshift.ca .

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada tient à remercier L’Hôpital d’Ottawa, son commanditaire d’appréciation des infirmières de cette année, ainsi que tous ses partenaires, y compris l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, Cleland Jardine Engineering, Gestion de capital Coerente, CeraVe, Emond Harnden LLP, Kenvue, l’Institut de cardiologie d’Ottawa, l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, OTUS Group, SE Health, VON Canada et WeRPN, pour leur engagement permanent envers les infirmières et infirmiers et les étudiantes et étudiants en sciences infirmières.

Pour acheter des billets pour cette soirée incontournable, allez à cnfnightshift.ca et suivez-nous sur Facebook @cnf.fiic, Instagram @canadiannursesfoundation et X (Twitter) @theCNF en utilisant le mot-clic #CNFnightshift

À propos de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada contribue à doter le pays de soins de santé de calibre mondial en mobilisant des fonds pour faire progresser les études et la recherche infirmières. Depuis 1962, la FIIC a investi dans plus de 2 000 membres de la profession infirmière et personnes qui font des recherches ou étudient en sciences infirmières, en consacrant plus de 10 millions de dollars à des bourses d’études et 9 millions de dollars à des recherches pilotées par des membres de la profession visant à faire progresser la pratique, les connaissances et les soins infirmiers au Canada.

La FIIC se concentre actuellement sur son initiative Guérir les soins de santé axée sur la promotion de quatre aspects importants de la vie infirmière qui contribuent à améliorer la santé de la population, à savoir les études postsecondaires et la certification professionnelle (soutien financier), les initiatives visant la santé du personnel infirmier (programme de santé mentale), les programmes de soutien professionnel et de mentorat, ainsi que le financement des recherches pilotées par des membres de la profession infirmière. Dans chacun de ces piliers, la FIIC offrira du financement à des membres de toutes les communautés sous-représentées du Canada, y compris l’ensemble des populations et communautés autochtones.

Allez à cnf-fiic.ca et suivez-nous sur Facebook , X (Twitter) et LinkedIn .

Les médias sont priés de communiquer avec Christina Vanin, The Edit PR, christina@theeditcanada.com, 416-904-3086

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/803d8da1-ae82-410c-b647-2f090f511aa3/fr