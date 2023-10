Cloud et télécom, pas de réussite sans stratégie de proximité

S’appuyer sur une infrastructure et un système d’information performant est une nécessité pour mener à bien l’exécution de ses opérations courantes. Dans ce contexte, pouvoir compter sur un partenaire de proximité pour accéder à un niveau de service de premier plan est un élément stratégique. Ce point est particulièrement important dans le secteur du cloud et des télécoms. En effet, n’oublions pas que les réseaux et datacenters sont au cœur de la transformation digitale de l’entreprise.

S’assurer de la bonne connexion de ses infrastructures

Pouvoir utiliser des réseaux performants avec la garantie d’une très haute connectivité est une donnée centrale. En ce sens, choisir tel ou tel fournisseur ne peut en aucun cas se faire sur un coup de tête ou une simple comparaison d’une grille de prix. Accéder à des réseaux de fibre de nouvelle génération et dédiés à une exploitation B2B est un élément clé pour travailler sereinement et dans les meilleures conditions. Il faut également avoir à l’esprit de sélectionner un partenaire qui aura une empreinte forte dans l’ensemble des régions où l’entreprise est implantée.

Opter pour des datacenters de confiance

Se tourner vers une approche Cloud revient à ne pas se tromper dans le choix de son datacenter. En effet, s’il existe de nombreux datacenters, les différences entre ces derniers sont importantes : normes, implantations, connectivités, liens existants, prestations proposées, etc. Tous ces éléments sont à prendre en considération pour trouver un datacenter qui pourra répondre à ses besoins et contraintes réglementaires dans certains cas. Il sera alors possible de déployer une stratégie Cloud cohérente et de long terme en hébergeant ses infrastructures et applications dans un datacenter de confiance.

Bénéficier d’un haut niveau de service

Ce point souvent écarté est pourtant fondamental à bien des niveaux. Le monde professionnel ne peut en aucun cas se contenter des mêmes niveaux de service que ceux délivrés dans un contexte personnel. Il est nécessaire d’avoir des garanties et des SLA qui permettront à l’entreprise d’accéder à des infrastructures toujours disponibles et d’être assistée dans ses opérations au quotidien : mise en place, déploiement, run, assistance et support. Tous ces éléments sont nécessaires pour s’appuyer sur un partenaire à long terme qui sera en mesure d’accompagner l’entreprise dans ses besoins quotidiens.

Par Vincent Julié, Responsable Solutions Cloud Eurofiber France