Aptean publiceert 2024 Trendrapport voor de voedings- en drankensector

Cloudadoptie verhoogt de winstgevendheid in het licht van hogere bedrijfskosten en veranderende consumenteneisen

ALPHARETTA, Ga., Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag kondigt Aptean, wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, de publicatie aan van het trendrapport voor de voedings- en drankensector voor Nederland en België. Het onderzoek, dat voedselproducenten en distributeurs in Nederland en België onder de loep neemt, levert inzichtelijke bevindingen op over de manier waarop de grootste uitdagingen in de sector nieuwe trends aandrijven en de groeitrajecten van bedrijven beïnvloeden.



Hogere bedrijfskosten en veranderende eisen en voorkeuren van consumenten worden door 50% van de voedingsmiddelen- en drankenbedrijven als de twee grootste zorgen beschouwd. De overstap naar in de cloud gehoste oplossingen ontpopt zich als een cruciaal pad om de winst te beschermen in het licht van hogere bedrijfskosten. Degenen die de overstap hebben gemaakt, verwachten dat hun winst in 2023 11% hoger zal zijn dan de verwachte winsten van degenen die afhankelijk zijn van on-premise oplossingen. Voor voedingsbedrijven die een meer alomvattende digitale transformatie willen benutten, onderscheiden business intelligence (BI)-toepassingen zich als de beste weg naar het verkrijgen van betere zichtbaarheid, nauwkeurigheid en toegang tot bedrijfsgegevens, die allemaal van cruciaal belang zijn voor het vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan de veranderende consumentenvraag. Met dat doel voor ogen is 45% van de voedings- en drankenbedrijven van plan om in 2024 te investeren in BI-oplossingen.

Het onderzoek werd in augustus 2023 uitgevoerd door Aptean en onderzoeksbureau B2B International. De uitkomsten kwamen van meer dan 100 zakelijke besluitvormers bij voedselproductie- en distributiebedrijven in Nederland en België. Het onderzoek identificeerde vijf belangrijke trends die de voedings- en drankenindustrie in 2024 vorm zullen geven en deze zijn – samen met de volledige onderzoeksresultaten – nu beschikbaar in een nieuw rapport: Aptean’s 2024 Trendrapport voor de voedings- en drankensector, voor Nederland en België.

“De voedingsmiddelen- en drankenindustrie heeft de afgelopen jaren een ongekende ontwrichting ervaren en 2023 was daarop geen uitzondering”, zegt Duane George, General Manager, EMEA en APAC, bij Aptean. “Terwijl voedingsbedrijven blijven omgaan met inflatie, stijgende materiaalprijzen en hogere bedrijfskosten, beseffen ze dat ze zich moeten aanpassen om concurrerend te blijven. Automatisering en cloudadoptie zijn cruciale transformatiestappen om de groei in de huidige marktomstandigheden te stimuleren.”

Naast de impact van automatisering en cloudadoptie toont het onderzoek ook:

Hoe voedingsbedrijven hun activiteiten optimaliseren om verstoringen in de supply chain te overwinnen

Waarom economische doelstellingen een business case voor duurzaamheid creëren

Hoe de toenemende vraag naar zichtbaarheid in data de investeringen in BI-tools en AI-technologie stimuleert



Het 2024 Trendrapport voor de voedings- en drankensector voor Nederland en België is nu beschikbaar om te downloaden.

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met zowel cloud- als on-premise implementatieopties helpen de producten, diensten en betrouwbare expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om klaar te zijn voor What’s Next, Now®. Aptean heeft zijn hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

Aptean en Ready for What’s Next, Now zijn geregistreerde handelsmerken van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze geassocieerd zijn.

Voor media vragen kunt u contact opnemen met

MediaRelations@aptean.com