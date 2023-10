PHILIPPINES, October 11 - Press Release

October 11, 2023 Jinggoy: Gilas' historic victory in Asian Games 2023 deserves Senate recognition SENATOR Jinggoy Ejercito Estrada has filed a resolution extolling Gilas Pilipinas players, saying that their historic victory in the 19th Asian Games in Hangzhou, China - the first men's basketball gold medal since 1962 - deserves to be celebrated by the Filipino nation and merits the highest commendation from the Senate. "The success of Gilas Pilipinas brings immense pride and honor to the country and exalts the overall image of the nation," Estrada said adding that the national basketball team impressively accomplished multiple history feats in the latest edition of the Asian Games, which culminated in the return of the much-coveted basketball championship to the Philippines. Gilas reclaimed the country's championship crown it won and held consecutively four times - 1951 in New Delhi, 1954 in Manila, 1958 in Tokyo, Japan; and 1962 in Jakarta, Indonesia. It won against undefeated Jordan with a 70-60 score. In his filed Senate Resolution No. 823, Estrada said Gilas' victory also established Team Philippines as one of the greatest national basketball teams in the region with a total of five gold medals throughout the history of the Asian Games. "The remarkable players of the national basketball team demonstrated unparalleled teamwork and sportsmanship throughout their campaign and embodied the Filipinos' unyielding spirit and resilience. Their momentous achievement also proves the Filipinos' skill and capacity to succeed in the sport against taller opponents, higher-ranking teams, and seemingly insurmountable odds and challenges," the senator said. "Our exemplary athletes has become role models for the younger generation to also take up sports as a worthwhile endeavor and to foster physical health, self-discipline, strength of character, perseverance, and excellence," Estrada added. The Asian Games, which was participated by more than 12,000 athletes from 45 countries in Asia, is a quadrennial continental multi-sport event considered as the biggest and most prestigious athletic tournament in the region. Gilas delivered the country's fourth gold media in the Asiad following the victories of Ernest John Obiena in the men's pole vault, Margarita Ochoa in Jiu-jitsu women's 48-kg class, and Annie Ramirez in Jiu-jitsu women's 57-kg class. A copy of the resolution will be given to each of the basketball athletes, coaches, and the entire Gilas Pilipinas team, Estrada said. Jinggoy: Makasaysayang panalo ng Gilas Pilipinas sa 2023 Asian Games, dapat parangalan NAGHAIN ng resolusyon si Senador Jinggoy Ejercito Estrada para bigyan parangal ng Senado ang mga manlalaro ng Gilas Pilipinas sa kanilang makasaysayang panalo sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China - ang unang gintong medalya sa men's basketball makalipas ang 61 taon. Aniya, karapat-dapat ipagdiwang ng buong bansa ang panalo ng Gilas Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamataas na pagkilala sa mga manlalaro nito sa Senado. "Ang tagumpay ng Gilas Pilipinas ay nagbigay karangalan at dahilan para ipagmalaki ito ng bansa. Itinataas din nito ang imahe natin," ani Estrada. Dagdag pa ng senador, makasaysayan ang naging tagumpay ng pambansang koponan sa basketball sa pinakabagong edisyon ng Asian Games dahil tinapos nila ang anim na dekadang tagtuyot ng bansa sa gintong medalya, kung kailan ang pinakahuli ay nakuha pa noong 1962. Apat na beses ng nag-uwi ang Pilipinas ng gintong medalya sa Asian Games basketball. Una ay noong 1951 sa New Delhi, sumunod ay noong 1954 sa Maynila, pagkatapos ay noong 1958 sa Tokyo, Japan at ang pinakahuli ay noong 1962 sa Jakarta, Indonesia. Sa katatapos lamang na Asian Games, tinalo ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa score na 70-60. Sa kanyang inihain na Senate Resolution No. 823, sinabi ni Estrada na ang tagumpay na nakamit ng Gilas Pilipinas ay pagpapatunay na isa ang Pilipinas sa mayroong pinakamagaling na national basketball team sa rehiyon. "Ang mga kampeon na manlalaro ng pambansang koponan ng basketball ay nagpakita ng kahanga-hangang pagtutulungan at sportsmanship sa kanilang buong kampanya at ipinamalas din nila ang hindi natitinag na kahusayan at determinasyon ng mga Pilipino. Pinatunayan din nila sa kanilang makasaysayang tagumpay ang husay at kapasidad ng mga Pilipino sa larong ito laban sa mas matatangkad na kalaban, mas mataas na ranggo ng mga koponan at katatagan sa pagharap sa mga pagsubok at hamon," sabi ng senador. "Nagiging mga huwaran ang ating mga mahuhusay na atleta para sa mga nakababatang henerasyon para sumabak sa sports bilang isang makabuluhang gawain at hikayatin sila na magkaroon ng maayos pisikal na kalusugan, disiplina sa sarili, pagtitiyaga at kahusayan," dagdag ni Estrada. Ang Asian Games na nilahukan ng mahigit 12,000 atleta mula sa 45 na bansa ay isang quadrennial continental multi-sport event na itinuturing na pinakamalaki at pinaka prestihiyosong paligsahan sa rehiyon. Ang Gilas Pilipinas ang nagbigay ng ika-apat na gintong medalya ng Pilipinas sa Asiad, kasunod ng pagkapanalo nina Ernest John Obiena sa men's pole vault, Margarita Ochoa sa Jiu-jitsu women's 48-kg class at Annie Ramirez sa Jiu-jitsu women's 57-kg class. Nais ni Estrada na bigyan ng kopya ng resolusyon ang bawat isa sa mga manlalaro ng basketball maging ang kanilang coaches at iba pang bumubuo sa koponan ng Gilas Pilipinas.