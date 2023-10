Robust und Sicher: Flower Turbines' Ladestationen haben alles zu bieten

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Nissewaard ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg

Flower Turbines' Wind-/Solar-Off-Grid-Ladestationen haben sowohl in den Niederlanden als auch in Texas Hurrikane überstanden.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines ' Wind-/Solar-Off-Grid- Ladestationen haben sowohl in den Niederlanden als auch in Texas Hurrikane überstanden. Wenn Sie eine Windturbine auf der Straße installieren möchten, möchten Sie sich sicher sein, dass sie robust und sicher ist.Die Turbine wurde bei Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde (120 Meilen pro Stunde) ohne mechanische Probleme getestet. Sie beginnt auch bei Geschwindigkeiten unter 4 Kilometern pro Stunde (2 Meilen pro Stunde), während die meisten Turbinen bei etwa 9 Kilometern pro Stunde beginnen. Diese Kombination zeigt die Qualität der Aerodynamik und des Designs.Die Ladestation wird verwendet, um Energie abseits des Stromnetzes mit Wind, Sonne und einer Batterie zu erzeugen, um kleine Mobilitäts- und elektronische Geräte aufzuladen. Sie sind leise, vogelfreundlich, sicher und langlebig.Hier sind Tests von Flower Turbines:Kleinere Turbinen (die in unserer Ladestation verwendet werden): https://vimeo.com/819559089 und mittelgroße Turbinen: https://vimeo.com/836593410?share=copy Hier sind Videos von den Wind-/Solar-Ladestationen in Betrieb:Flower Turbines stellt wunderschöne und technologisch fortschrittliche kleine Windturbinen her. Das Unternehmen bietet auch On-Grid- und Solar-Ladestationen sowie drei Größen von schönen Windturbinen an. Weitere Informationen erhalten Sie unter support.eu@flowerturbines.com oder auf unserer Website unter https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, die EU-Niederlassung des Unternehmens, hat den Nachhaltigkeitspreis der niederländischen Regierung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren für dieses Produkt gewonnen. Das Unternehmen wurde 2019 in Rotterdam im Accelerator PortXL gegründet und ist seitdem gewachsen.EU-Website: https://www.flowerturbines.com/europe Folgen Sie uns in den sozialen Medien sowohl in der EU als auch in den USA, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Updates erhalten, die je nach Verfügbarkeit neuer Produkte variieren können:LinkedIn EU: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Facebook EU: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083110252454 Facebook US: https://www.facebook.com/flowerturbines Instagram: https://www.instagram.com/flowerturbines_us/ Twitter: https://twitter.com/flowerturbines (@flowerturbines)Kontaktieren Sie das EU-Team unter support.eu@flowerturbines.comKontaktieren Sie das US-Team unter support.us@flowerturbines.comVimeo: https://vimeo.com/flowerturbines Youtube: https://www.youtube.com/@flowerturbines8768 Wenn Sie ein Projekt haben, empfehlen wir Ihnen dringend, es uns zunächst zu beschreiben: https://forms.gle/FzF8xkKBvXWGFb3E8 Für unsere Luxus-Kunstmarke: https://www.flowerpower.vip/ Facebook: https://www.facebook.com/FlowerPowerVIP/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flowerpower/ Instagram: https://www.instagram.com/flowerpower.vip/ Twitter: https://twitter.com/FlowerPowerVIP Youtube: https://www.youtube.com/@flowerpowervip4703

Flower Turbines Brand Video