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Novotech 任命 Judith Ng-Cashin 博士擔任首席醫學總監，以推動全球醫療服務發展

波士頓, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是以亞太地區為中心，具有全球執行力的業界領先生物科技 CRO 公司，其今日宣布任命 Judith Ng-Cashin 博士擔任首席醫學總監 (CMO)。

點擊此處以了解更多有關 Judith Ng-Cashin 博士的資訊

Ng-Cashin 博士擁有 20 年的國際製藥、生物科技和 CRO 經驗，其中包括 CMO 職務，她將常駐美國並領導 Novotech 的全球醫療服務團隊。

根據 Novotech 首席執行官 John Moller 博士的說法，對於 Novotech 及其生物科技客戶而言，任命 Ng-Cashin 博士這樣一位高水準的醫療主管，是一項重大的進步。

Moller 博士說：「Ng-Cashin 博士將負責推動我們的多區域後期戰略，並確保為我們的客戶與患者提供高質量的醫療服務。其還將支持我們成熟的全球運營與專門的本地團隊，以推進早期到後期的生物科技臨床開發。」

Moller 博士還表示：「Ng-Cashin 博士曾在多家生物科技公司擔任 CMO 職務，並在 GSK、Syneos 與 IQVIA 擔任過高級主管。她是杜克大學新風投計劃的開發與商品化顧問，並帶領團隊經歷完整的產品生命週期，包括臨床前、臨床、監管、醫療事務、安全性與質量、以及跨治療領域和公司範圍的產品組合開發與管理。」

Ng-Cashin 博士的醫療專業領域包括傳染病、血液病、腫瘤、罕見疾病與皮膚病。最近，她擔任 JNC Consulting 的首席執行官與總裁，為生物製藥公司與學術界提供臨床/監管戰略方面的諮詢。

Ng-Cashin 博士擔任過的高級領導職務包括 Eagle Pharmaceuticals 的首席醫學總監與研發總監，AOBiome Therapeutics 的 CMO 以及 Syneos Health 的首席科學總監。她曾在 GSK 公司擔任卓越醫療與質量部門副總裁，以及傳染病藥物開發中心副總裁兼全球總監。她還監督 Stiefel 向 GSK 公司的製藥研發部門過渡，使其成為皮膚科副總裁。

Ng-Cashin 博士最近結束了其在 DIA 董事會的第二個任期，目前是 Revibe Technologies 的科學顧問委員會成員。

Novotech 擁有 3,000 多名員工，在全球 25 個地區設有 34 處辦公地點，遍布美國、大中華、韓國、澳洲、新西蘭和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)以及 2022 年和 2023 年細胞與基因治療最佳 CRO 獎 (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023)。此外，該公司還榮獲 2022 年和 2023 年亞太地區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award in 2022 and 2023)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、具有全球執行力的業界領先 CRO。 Novotech 已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，設有 34 處辦公地點。Novotech 自身定位為與在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者成為合作夥伴和盟友。

如需了解更多資訊，請瀏覽 Novotech CRO


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