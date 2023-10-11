Novotech 任命 Judith Ng-Cashin 博士为首席医疗官，以推动全球医疗服务的发展

波士顿, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是以亚太地区为中心、具有全球执行能力的领先生物技术 CRO 公司，其今日宣布任命 Judith Ng-Cashin 博士为首席医疗官 (CMO)。



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Ng-Cashin 博士拥有 20 年的国际制药、生物技术和 CRO 经验，其中包括 CMO 职务，她将常驻美国并领导 Novotech 的全球医疗服务团队。

根据 Novotech 首席执行官 John Moller 博士的说法，对于 Novotech 及其生物技术客户而言，任命 Ng-Cashin 博士这样一位高水准的医疗主管，是一项重大的进步。

Moller 博士说：“Ng-Cashin 博士将负责推动我们的多区域后期战略，并确保为我们的客户和患者提供高质量的医疗服务。其还将为我们成熟的全球运营和专门的本地团队提供支持，以推进早期到后期的生物技术临床开发。”

Moller 博士还表示：“Ng-Cashin 博士曾在多家生物技术公司担任 CMO 职务，并在 GSK、Syneos 和 IQVIA 担任过高级管理职务。她是杜克大学新风险投资项目的开发和商业化顾问，曾带领团队完成产品的整个生命周期，包括临床前、临床、监管、医疗事务、安全和质量，以及跨治疗领域和全公司的产品组合开发和管理。”

Ng-Cashin 博士的医疗专长领域包括传染病、血液病、肿瘤、罕见病和皮肤病。最近，她担任 JNC Consulting 的首席执行官兼总裁，为生物制药公司和学术界提供临床/监管战略方面的咨询服务。

Ng-Cashin 博士担任过的高级领导职务包括 Eagle Pharmaceuticals 的首席医疗官兼研发主管、AOBiome Therapeutics 的 CMO 以及 Syneos Health 的首席科学官。她曾在 GSK 公司担任医疗卓越与质量部门副总裁，以及传染病药物开发中心副总裁兼全球负责人。她还监督 Stiefel 过渡到 GSK 公司制药研发部担任皮肤科副总裁。

Ng-Cashin 博士最近结束了她在 DIA 董事会的第二个任期，目前是 Revibe Technologies 的科学顾问委员会成员。

Novotech 在全球 25 个地区拥有 3,000 多名员工，设有 34 个办公地点，包括美国、大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务，并以亚太地区为基础，该公司在亚太地区因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括 2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023)以及 2022 年和 2023 年细胞与基因治疗最佳 CRO 奖 (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023)。此外，该公司还荣获 2022 年和 2023 年亚太地区合同研究组织公司年度奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award in 2022 and 2023)。在过去三年中，公司签署了 50 份领先研究机构合作协议，这充分体现了公司对合作的承诺。

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是国际公认的以亚太地区为中心、具有全球执行力的领先合同研究组织 (CRO)。 该公司已成为一家拥有实验室、I 期试验设施、药物开发咨询服务和监管专业知识的临床 CRO。该公司拥有超过 5,000 个临床项目的经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球 34 个办公地点拥有 3,000 多名员工。Novotech 的定位是成为寻求在亚太地区、美国和欧洲开展临床试验的中小型生物技术、生物制药和医药申办者的合作伙伴和盟友。

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