Arelion ajoute un PoP à Vancouver sur le site d'eStruxture dans l'édifice Harbour Centre

Le nouveau point de contact entièrement diversifié répond à la demande de contenu et d'applications en nuage sur les marchés des médias et de la technologie.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Arelion a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec eStruxture, le plus grand fournisseur canadien pour l'infonuage et de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs, en déployant un point de présence (PoP) entièrement diversifié sur le site VAN-2 d'eStruxture dans l'édifice Harbour Centre, le plus grand hôtel d'opérateurs dans le marché de Vancouver. Le deuxième point de présence entièrement diversifié d'Arelion sur le marché de Vancouver fournira aux clients en gros et aux entreprises une connectivité à grande vitesse au réseau IP mondial d'Arelion et un accès à l'écosystème d'Arelion composé de fournisseurs infonuagiques, de contenu et d'applications, ce qui favorisera la croissance des marchés du jeu, du cinéma et de la technologie à Vancouver. Le centre de données Harbour Centre d'eStruxture est stratégiquement situé dans le centre-ville de Vancouver, offrant la continuité des activités, l'évolutivité et la fourniture de services à faible latence à des clients à l'échelle mondiale. Vancouver est l'un des marchés de l'emploi technologique à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, avec plus de 111 000 emplois technologiques dans la région d'ici 2022. La ville est également le troisième centre de production cinématographique et télévisuelle d'Amérique du Nord. En raison de l'essor de ces industries, le marché de Vancouver connaît une forte demande de services de connectivité à faible latence et de haute qualité afin de fournir un accès multi-infonuagiques permettant la numérisation.Vancouver est une porte d'entrée vers les marchés asiatiques, avec de nouveaux câbles sous-marins qui entraînent une croissance significative du trafic dans la région, notamment le câble sous-marin Topaz de Google reliant le Canada au Japon. Le nouveau PoP d'Arelion répondra aux besoins des clients de gros à la recherche d'une connectivité totalement diversifiée vers les marchés de Vancouver et d'Asie, tout en offrant aux entreprises des secteurs de la technologie, des jeux et de la production multimédia de Vancouver un accès haute capacité à l'écosystème complet de services infonuagiques et de contenu d'Arelion, y compris les services directs, un accès totalement résilient à Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), IBM Cloud et Oracle Cloud à l'échelle mondiale.« Nous nous sommes associés à eStruxture car ils sont bien placés pour nous aider à fournir nos services à grande échelle aux clients de Vancouver, permettant ainsi un nouveau niveau de qualité de réseau sur le marché », a déclaré Art Kazmierczak, directeur des ventes stratégiques et du développement du réseau chez Arelion. « eStruxture fournit une solution optimale pour atteindre l'écosystème client établi dans les installations du Harbour Center, avec une puissance, une sécurité physique et une connectivité suffisantes qui nous permettront de fournir des services abordables et à faible latence à nos clients avec diverses connexions à notre réseau mondial.»« Notre partenariat avec Arelion souligne notre engagement continu à aider nos clients à étendre leur portée lorsque leur activité l'exige. Nous développons activement notre écosystème neutre vis-à-vis des opérateurs pour offrir à nos clients des choix de connectivité réseau supérieurs . Ce nouveau point de présence (PoP) offrira une redondance et une capacité améliorées, une latence plus faible et nous permettra de soutenir efficacement la croissance soutenue de nos clients. » déclare Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture Data CentersAvec l'ajout de ce PoP sur le site Harbour Center d'eStruxture, Arelion offre aux clients au Canada un accès amélioré à la dorsale Internet numéro un d'Arelion, AS1299, ainsi qu'au portefeuille de services de connectivité de pointe d'Arelion, y compris le transit IP haut débit et l'accès Internet dédié. (DIA), Cloud Connect, Global 40G Ethernet Virtual Circuit (VC), IPX et services d'atténuation DDoS pour les fournisseurs de services, les fournisseurs de contenu et les entreprises. 