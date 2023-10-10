75 Yıl Sonra İlk Kavanoz Kapağı Yenilikçiği Türkiye'de Sahneye Çıkıyor

ZA Packaging, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarında CCT’nin EEASY Lid ürününü sergileyecek.

DAYTON, Ohio, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consumer Convenience Technologies (CCT), 75 yılı aşkın bir süredir ilk kavanoz kapağı yenilikçiliği olan EEASY Lid ürününü 11-14 Ekim tarihlerinde Türkiye'deki İstanbul Ambalaj Fuarında sahneye çıkaracağını bugün duyurdu.



EEASY Lid, markaların kavanozdaki yiyeceklere daha önce hiç olmadığı kadar kolay erişim sağlamaları amacıyla tasarlandı. EEASY Lid ile tüketiciler vakumlu kavanozu kapaktaki düğmeye bastırarak kolayca açabilecek. Böylece, kapağı çevirmek için gereken döndürme gücü %50 azalacak. Üstelik, EEASY Lid dünyanın ilk alüminyum başlıklı kavanoz kapağı olduğundan geleneksel çelik kapaklara oranla daha sürdürülebilir ve dayanıklıdır.

Büyükçekmece'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı Avrasya bölgesinde ambalaj endüstrinin her yıl yapılan en büyük fuar ve iş platformudur. Bu etkinlikte uluslararası ambalaj şirketleri yaratıcı ambalaj çözümlerini sergileme ve tüm dünyadan 120 ülkenin alıcılarıyla bir araya gelme fırsatı bulur.

Dünya genelinde metal ambalaj çözümleri sunan lider tedarikçi ZA Packaging bu etkinlikte EEASY Lid ürününü sergileyecek.

Bir Alman aile şirketi olan EDEKA Kempken, bu yılın başlarında EEASY Lid ürününü Krefeld şehrindeki seçkin mağazalarında kendi özel markasını içeren makarna soslarında kullandığında EEASY Lid için Avrupa pazarı ilk kez açılmış oldu. EEASY Lid, Amerika Birleşik Devletleri'nde de 250'den fazla marketteki ürünlerde kullanılıyor.

CCT Başkanı Brandon Bach şöyle konuştu: “EEASY Lid, markaların tüketicilere daha önce hiç olmadığı kadar kolay erişim sağlayabilecekleri yenilikçi bir ambalaj çözümü.” “Kolay erişilebilir ambalajı bir standart haline getirdiğimizde markalar engelli veya fiziksel kısıtlamaları olan tüketicilerin oluşturduğu yeni pazarlara girerken tüketici ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilir. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarına katılan şirketler EEASY Lid kapağı kendileri görüp deneyebilir ve markaların tüketicilere kaliteli ve yenilikçi bir ürün sunmasını nasıl sağladığını öğrenebilir.”

EEASY Lid, geleneksel kavanoz kapaklarından %50 oranına kadar daha kolay açıldığından vakumlu kavanozları açmakta güçlük çeken tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak.

CCT, 63 mm boyutundaki EEASY Lid başlığı, şirketin Dayton, Ohio'daki merkezinde yer alan 1486 metre kare büyüklüğündeki son derece modern teknoloji merkezinde üretiyor. CCT, dakikada yaklaşık 800 ve yılda 250 milyondan fazla EEASY Lid alüminyum başlık üretim kapasitesine sahiptir.

Dünya genelinde büyük market zincirleri, markalar ve üreticilerle görüşme halinde bulunan CCT, bu yılın başlarında EEASY Lid ürününü daha fazla mağazada sunmayı hedefliyor.

ZA Packaging, EEASY Lid başlığı 7. Salonda 716C numaralı stantta sergileyecek.

EEASY Lid hakkında daha fazla bilgi için lütfen eeasylid.com adresini ziyaret edin.

EEASY Lid fotoğraflarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

EEASY Lid ve deneme ürünleri talep üzerine temin edilir.

Consumer Convenience Technologies hakkında

75 yılı aşkın bir süredir ilk kavanoz kapağı yenilikçiliği olan EEASY™ Lid başlığın üreticisi olan Consumer Convenience Technologies (CCT), Fast Company tarafından Tasarım Yenilikçiliği onuruna layık görülmüştür. CCT’nin yazılım patentli teknolojisiyle vakum kapaklı kavanozlar tek bir düğmeye dokunuşla kolayca açılır. EEASY Lid, vakum kapaklı kavanozları açmakta fiziksel olarak sorun yaşayan veya zorlanan %49 oranında tüketiciye yönelik bir pazarın kapısını aralıyor. EEASY Lid, dünyanın ilk alüminyum başlıklı kavanoz kapağı olduğundan geleneksel çelik kapaklara oranla daha sürdürülebilir ve dayanıklıdır. CCT, EEASY Lid ürününün Avrupa pazarına girişini koordine etmek amacıyla, market endüstrisine ve gıda üreticilerine odaklanan bir satış ve pazarlama firması olan Almanya merkezli Trade Consult ile iş ortaklığı kurdu.EEASY Lid, şirketin Dayton, Ohio'daki merkezinde yer alan 1486 metre kare büyüklüğündeki son derece modern teknoloji merkezinde üretiyor.EEASY Lid 250'den fazla Wegmans, Stop & Shop, Price Chopper ve Tops Friendly Markets marketinin yanı sıra Krefeld, Almanya'da seçkin EDEKA Kempken marketlerindeki ürünlerde kullanılıyor. EEASY Lid hakkında daha fazla bilgi için lütfen eeasylid.com adresini ziyaret edin.

Medya İletişim

Hannah Conley

CCT için Uproar PR

hconley@uproarpr.com

321-236-0102