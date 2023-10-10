2023 年智慧城市博覽會（Smart City Expo）是歷來規模最大的一屆

巴塞羅那，西班牙, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球智慧城市大會 (SCEWC)是由 Fira De Barcelona 舉辦的城市和智能都市解決方案國際峰會，2023 年是有史以來規模最大的一屆。 這項盛事將於 11 月 7 日至 9 日舉行，主題為「歡迎邁向新都會時代」，並有望打破紀錄，會場面積與出席人數較往年分別增加 55% 和 20%。 預計將有超過 1,000 家參展商、25,000 名代表以及 800 多個城市和 140 個國家的代表前往巴塞羅那。



SCEWC 是展示創新都市解決方案和項目的全球盛會，焦點在於將城市轉化為更可持續、高效和宜居的空間。 為了實現這目標，大會將其議程分為八個主要環節：支援技術、能源與環境、交通、治理、生活與共融、經濟、基礎設施與建築、安全與保障以及藍色經濟。

活動將有 600 名演講嘉賓，包括電腦科學家和演算法偏差專家 Margaret Mitchell、精通人工智能的律師 Micaela Mantegna 以及可持續發展專家、英國前能源和潔淨發展事務部長 Claire O'Neill 等知名人士。

Airbnb 和 FC Barcelona 代表的主題演講

SCEWC 的亮點包括 Airbnb 和 FC Barcelona 代表的主題演講。 Airbnb 聯席創辦人兼首席策略總監 Nathan Blecharczyk 將會探討該公司如何迎接未來，並希望透過新功能來幫助解決過度旅遊的問題，從而有助將遊客和相關利益分流至整個歐洲。

FC Barcelona的代表將會說明球會如何引領球場周圍環境的改造，透過改善基礎設施和可持續發展來重塑城市結構，旨在建立新的城市地標並提高居民的生活水平。

此外，SCEWC 的攤位已全部租出，參展公司包括 AWS、Aramco、Axis、Cisco、Dassault Systemes、Dell、Deloitte、FCC、Honeywell、Microsoft、Nvidia、PWC、Roshn、Siemens、Smart Ports: Piers of the Future 以及 Veolia。

大會亦設有一系列城市和國家展館，包括巴西、中國、愛沙尼亞、法國、德國、印度、以色列、意大利、日本、韓國、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、沙特阿拉伯和美國等。

SCEWC 將有三場同場活動，分別是「明日建築」（Tomorrow. Building）「明日交通」（Tomorrow. Mobility）「明日藍色經濟」（Tomorrow. BlueEconomy）。這些活動圍繞建築、交通和沿海城市坐擁臨海優勢等特定主題，進一步將巴塞羅那打造為創新都市解決方案的全球樞紐。

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