全球智慧城市大会将于2023年举办迄今为止规模最大的一届展会

西班牙巴塞罗纳, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球智慧城市大会（SCEWC）由Fira De Barcelona组织，是城市和智慧城市解决方案的国际峰会，将于2023年举办迄今为止规模最大的一届展会。 本届展会将于11月7日至9日期间举办，主题为“欢迎来到新的城市时代”。与往年相比，本届展会的展览面积增加了55%，参展人数增加了20%，这将打破历届纪录。 预计将有140个国家和地区800多个城市的1000多家参展商、25000多名代表前往巴塞罗那参展。

SCEWC是一个向全球展示创新城市解决方案和项目的活动，专注于将城市转变为更具有可持续性、更高效、更宜居的空间。 为实现这一目标，本届大会将分八大主题展出： 使能技术、能源与环境、智慧交通、治理、生活与包容性、经济、基础设施与建筑物、安全与安保以及蓝色经济。

本次活动将邀请600名演讲者，其中包括计算机科学家和算法偏见专家Margaret Mitchell、人工智能专业律师Micaela Mantegna以及可持续发展专家和英国原能源与清洁发展部部长Claire O’Neill等知名人士。

Airbnb和巴塞罗那足球俱乐部将提供主题演讲

Airbnb和巴塞罗那足球俱乐部的主题演讲是SCEWC的亮点之一。 Airbnb的联合创始人兼首席战略官Nathan Blecharczyk将讨论公司如何面对未来。他希望利用新功能解决过度旅游的问题，帮助将欧洲各地的旅客和福利分散开来。

巴塞罗那足球俱乐部的代表将解释俱乐部如何通过加强基础设施和可持续性，引领其体育场周围环境的变革，重新定义城市结构，从而打造城市新地标，提高居民生活质量。

此外，SCEWC的展览面积已全部预订，参展公司包括AWS、Aramco、Axis、Cisco、Dassault Systemes、Dell、Deloitte、FCC、Honeywell、Microsoft、Nvidia、PWC、Roshn、Siemens、Smart Ports: Piers of the Future和Veolia等。

此外，巴西、中国、爱沙尼亚、法国、德国、印度、以色列、意大利、日本、韩国、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、沙特阿拉伯和美国等国家和地区以及城市也将参展。

SCEWC将在同一地点举办三场活动，即Tomorrow.Building，Tomorrow.Mobility和Tomorrow.BlueEconomy重点关注建筑、交通和沿海城市的海洋机遇等具体主题，进一步将巴塞罗那打造成为全球创新城市解决方案中心。

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Salvador Bilurbina

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