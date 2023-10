Édition 2023 du salon Smart City Expo World Congress : du jamais vu

BARCELONE, Espagne, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le salon Smart City Expo World Congress (ou SCEWC), un événement international majeur dédié aux villes et à l'innovation urbaine et organisé par la Foire de Barcelone tiendra une édition record en 2023. L'événement aura lieu du 7 au 9 novembre et aura pour thème « Bienvenue dans la nouvelle ère urbaine ». Avec une surface d'exposition en hausse de 55 % par rapport aux années précédentes, le salon s'apprête à accueillir 20 % de visiteurs supplémentaires. À cette occasion, on attend à Barcelone plus de 1 000 exposants, ainsi que 25 000 agents et représentants de plus de 800 villes et 140 pays.



L’événement se profile comme la plus grande vitrine mondiale d'innovation urbaine et de stratégies axées sur la transformation des métropoles en milieux plus durables, meilleurs et où il fait bon vivre. Pour atteindre cet objectif, le salon décline son programme en huit thématiques principales : Technologies habilitantes, Énergie et environnement, Mobilité, Gouvernance, Vie et inclusion, Économie, Infrastructures et bâtiments, Sûreté et sécurité, et Économie bleue.

Au total, 600 intervenants assureront l'animation de l'événement, parmi lesquels figurent d'éminents experts tels que la scientifique Margaret Mitchell, spécialiste des biais algorithmiques, Micaela Mantegna, juriste spécialiste de l'intelligence artificielle, ou encore Claire O’Neill, experte en développement durable et ex-ministre de l'Énergie et de la Croissance verte au Royaume-Uni.

Les keynotes d'Airbnb et du FC Barcelone

L'intervention de ces acteurs majeurs seront deux temps forts du salon. Nathan Blecharczyk, cofondateur et Directeur Stratégie d'Airbnb, expliquera comment le groupe envisage l'avenir et songe à résoudre les enjeux du sur-tourisme en apportant des nouveautés visant à disperser à la fois les visiteurs et les avantages à travers l'Europe.

Les représentants du FC Barcelone démontreront comment le club se place à la pointe de la transformation des quartiers situés autour du stade pour redessiner le tissu urbain via des infrastructures repensées et durables et bâtir un nouveau modèle de ville tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants.

Par ailleurs, la surface d'exposition du salon fera salle comble avec des invités de marque tels que AWS, Aramco, Axis, Cisco, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, FCC, Honeywell, Microsoft, Nvidia, PWC, Roshn, Siemens, Smart Ports: Piers of the Future, ou Veolia.

Le salon rassemblera également les exposants autour de pavillons dédiés à l'Allemagne, à l'Arabie Saoudite, au Brésil, à la Chine, à la Corée, à l'Estonie, aux États-Unis, à la France, à l'Inde, à Israël, à l'Italie, au Japon, au Mexique, aux pays nordiques, à la Pologne, et au Portugal, entre autres.

Smart City Expo World Congress présentera trois événements coorganisés : Tomorrow.Building, Tomorrow.Mobility, et Tomorrow.BlueEconomy, qui seront dédiés à des thématiques spécifiques comme la construction, le transport, ou les opportunités maritimes pour les villes côtières, et qui feront de Barcelone le centre international de l'innovation urbaine.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0b5b3fa-5e84-4649-919e-accfcf53592e