Une nouvelle carte narrative nationale invite les usagers et usagères du Sentier à partager leurs aventures #SurLeSentier

MONTRÉAL, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sentier Transcanadien, l’organisation qui entretient et veille sur le réseau de sentiers pancanadien, est ravi d’annoncer le lancement prochain de son inspirante et captivante campagne « On y va! ». Cette initiative excitante invite tous et toutes à découvrir le Sentier qui nous relie et souligne la beauté et l’accessibilité du Sentier Transcanadien – conçu pour être parcouru!

La campagne « On y va! » insiste sur le fait que le Sentier Transcanadien est souvent dans votre cour : 80 % des Canadiens et Canadiennes demeurent à moins de 30 minutes de ce réseau de sentiers pancanadien. La campagne, qui présente des usagers et usagères de sentier à travers le pays, démontre comment nous sommes reliés et reliées par le Sentier Transcanadien.

La campagne a été élaborée en collaboration avec des spécialistes du marketing et du conseil de The Turn Lab qui ont dirigé le développement créatif, la production d’images fixes et animées, ainsi que la planification et l’achat de médias.

Cette campagne de publicité oriente les personnes à notre nouvelle carte narrative interactive sur le site Web de Sentier Transcanadienne où le public peut participer au concours en partageant des photos et histoires de leurs sentiers locaux afin d’illustrer la diversité du Sentier.

La campagne « On y va! » comprend deux appels à l’action convaincants :



Contribuer à la carte narrative interactive : visiter sentier.ca/on-y-va pour télécharger votre photo sur le Sentier, ajouter une légende et l’épingler sur la carte narrative nationale de Sentier Transcanadien. Cette carte narrative interactive met en valeur les expériences de sentier diversifiées et impressionnantes des personnes à travers le pays.

Partager votre expérience de sentier : partager votre histoire de sentier sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #SurLeSentier et #SentierTranscanadien. Qu’il s’agisse de marcher, de rouler ou simplement d’admirer la beauté de la nature, vos moments sur le Sentier peuvent faire partie d’une histoire nationale.

En contribuant à la carte narrative ou en partageant une expérience de sentier sur les réseaux sociaux, les personnes qui participent seront automatiquement inscrites au concours pour gagner des prix hebdomadaires de Sentier Transcanadien, de Columbia Sportswear et de The Great Canadian Sox Shop.

« Le ruban jaune au cœur de cette campagne est un magnifique symbole pour le Sentier Transcanadien et de comment il relie les multiples communautés et les usagers et usagères de sentier à travers le Canada, » explique Meghan Reddick, vice-présidente et directrice des communications et du marketing chez Sentier Transcanadien. « Le Sentier joue un rôle essentiel pour le Canada, soit un unificateur national qui relie le pays. Peu importe qui vous êtes et où vous vivez au Canada, nous voulions que vous sachiez que le Sentier est conçu pour être parcouru – il est conçu pour nous tous et toutes. »

La campagne présente des usagers et usagères de sentier à travers le pays dont :



Aedon Young, écrivaine, à Terre-Neuve

Avery Cardinal, de la Nation crie de Saddle Lake, en Alberta

Bruny Surin, médaillé d’or olympique, au Québec

Faye Rauw, chorégraphe et danseuse, en Ontario

Félix Boivin, planchiste, au Québec

Grace Diamani, usagère de sentier de l’Ontario

Gurdeep Pandher, artiste bhangra et influenceur du Yukon

Jean-Michel Boulanger, planchiste, au Québec

Johanna Sö, violoniste et auteure-compositrice-interprète, en Colombie-Britannique

Lisa Franks, médaillée d’or paralympique, en Saskatchewan



La campagne a été filmée sur les tronçons du Sentier Transcanadien suivants :



Le Sentier de la capitale, entre l’Ontario et le Québec

Les sentiers de Dawson City, au Yukon

Le East Coast Trail, à Terre-Neuve-et-Labrador

Le sentier High Rockies, en Alberta

Le lieu historique national du Canal-de-Lachine (piste du Canal-de-Lachine), au Québec

Le sentier Martin Goodman, en Ontario – un tronçon du Great Lakes Waterfront Trail

Le sentier Meewasin, en Saskatchewan

Le parc Stanley, en Colombie-Britannique

La campagne « On y va! » est destinée à inspirer les personnes à travers le pays à profiter du Sentier Transcanadien et à partager leur lien avec le réseau de sentiers de 28 000 km. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site sentier.ca/on-y-va ou cherchez le mot-clic #SurLeSentier sur votre réseau social préféré.

Les entrevues sont disponibles sur demande avec Meghan Reddick, vice-présidente et directrice des communications et du marketing, Sentier Transcanadien.

Contact médiatique

Allison Leonard

Directrice des communications, Sentier Transcanadien

aleonard@tctrail.ca

1 800 465-3636, poste 4388

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s’étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l’eau. Reliant trois océans — l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique —, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l’ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l’unité, la collaboration et la connectivité. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l’intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d’infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l’optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca