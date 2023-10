MyRegistry s’associe à Canadian Tire pour rehausser l’expérience client et célébrer les grands moments de la vie

FORT LEE, NEW JERSEY, UNITED STATES, October 10, 2023 / EINPresswire.com / -- MyRegistry.com , un chef de file mondial en matière de logiciels de registres universels de cadeaux, a annoncé un nouveau partenariat dynamique avec Canadian Tire, l’une des marques de détail les plus importantes et les plus renommées au Canada. Cette collaboration met à l’avant-plan une toute nouvelle fonction de registre de cadeaux sur le site Web de Canadian Tire.« C’est avec grand plaisir que MyRegistry étend son écosystème à l’extérieur des É.-U. grâce à un partenaire qui partage notre engagement envers les clients en leur permettant de recevoir les cadeaux qu’ils convoitent, et en facilitant leur magasinage de cadeaux pour leurs amis et leur famille, dit Nancy Lee, présidente de MyRegistry.com. Dès l’entrée de MyRegistry.com sur le marché canadien, nos données ont démontré que les gens d’ici aiment beaucoup Canadian Tire et sont réceptifs à l’introduction d’un registre de ce détaillant. »En collaboration avec MyRegistry.com, CanadianTire.ca offre un vaste éventail d’articles qui peuvent être ajoutés à un registre pour souligner les moments charnières de la vie tels que les anniversaires, les fêtes, les mariages et les réceptions-cadeaux pour bébés.Ilana Santone, vice-présidente principale, Numérique et Vente au détail connectée chez Canadian Tire, fait état de la volonté de Canadian Tire d’être la destination de magasinage par excellence au pays pour les célébrations importantes. « Nous sommes ravis d’offrir cette solution à nos clients, car elle leur permet de créer leur propre registre et de faire l’achat des cadeaux convoités par leurs êtres chers, dit-elle. De plus, grâce à notre assortiment varié, les gens d’ici pourront ajouter des articles non traditionnels à leur liste, comme de l’équipement de camping et des articles pour animaux de compagnie. »Réunissant plus de 500 magasins de détail dans l’ensemble du Canada, Canadian Tire fait partie intégrante des communautés à l’échelle du pays en répondant aux divers besoins des gens d’ici depuis plus d’un siècle.Pour en savoir plus et parcourir le registre de cadeaux de Canadian Tire, nous vous invitons à visiter canadiantire.myregistry.com À propos de MyRegistry.comMyRegistry.com, le plus grand fournisseur de logiciels de listes et de registres universels de cadeaux, permet aux consommateurs de créer une liste ou un registre centralisé de cadeaux pour toutes les occasions, notamment des événements marquants comme des mariages, des réceptions-cadeaux pour bébés, des anniversaires, des fêtes et des pendaisons de crémaillère. Nous aidons vos amis et votre famille à vite trouver les cadeaux que vous convoitez vraiment tout en évitant aux détaillants d’avoir à traiter des retours grâce à notre technologie facilement utilisable tant par les consommateurs que par les détaillants. MyRegistry.com - All stores, One registry.À propos de la Société Canadian TireLa Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d’entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l’atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark’s/L’Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d’équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d’élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 700 magasins de détail et postes d’essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d’employés de la Société Canadian Tire dans l’ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l’échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Corp.CanadianTire.ca