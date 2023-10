Grimaldi Forum Monaco Verhoogt Veiligheid en Bezoekerservaring met State-of-the-Art AI-technologie van i-PRO

i-PRO-camera's met geavanceerde op AI gebaseerde analyse helpen bij het beschermen van meesterwerken van Monet en eerder ongeziene werken tijdens speciale tentoonstellingen

TOKIO, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- i-PRO Co., Ltd., een wereldleider in professionele beveiligingsoplossingen voor surveillances en openbare veiligheid, heeft vandaag aangekondigd dat het Grimaldi Forum Monaco (GFM) heeft gekozen voor i-PRO multi-sensor en FishEye-beveiligingscamera's met geavanceerde op AI gebaseerde analyse om de veiligheid van bezoekers te verbeteren, onschatbare kunstwerken te beschermen en een naadloze en veilige ervaring te garanderen tijdens evenementen met een hoog profiel.



Het Grimaldi Forum, gelegen in de stadstaat Monaco, dient als een prominente locatie voor conferenties, congressen, culturele evenementen en wereldklasse kunsttentoonstellingen. Met een toewijding aan de veiligheid van bezoekers en het behoud van onschatbare kunstwerken, organiseert deze state-of-the-art faciliteit jaarlijks meer dan 100 diverse evenementen, waarbij meer dan 250.000 mensen per jaar worden aangetrokken. In de zomer van 2023 presenteerde het Grimaldi Forum de prestigieuze tentoonstelling "Monet in volle licht", waarbij in 2 maanden tijd 120.000 bezoekers werden verwelkomd en bijna 100 meesterwerken van Claude Monet werden getoond, waaronder zeldzame en eerder ongeziene werken.

Toen geconfronteerd met de uitdaging om de beveiligingsinfrastructuur te verbeteren terwijl de organisatorische processen werden ondersteund, wendde Philippe Martin, Directeur Veiligheid, Brand en Risicopreventie van het Grimaldi Forum Monaco, zich tot de in Monaco gevestigde systeemintegrator MES I2S Security om meer dan 100 i-PRO-camera's te installeren, inclusief FishEye- en multi-sensoren met geavanceerde op AI gebaseerde analyse.

"Toen het Forum zijn deuren heropende voor het publiek na een periode van sluiting als gevolg van Covid, zochten we naar een oplossing die ons zou helpen het aantal bezoekers en de doorstroming te beheren, terwijl we tegelijkertijd de veiligheid van de faciliteiten waarborgden. Op dat moment waren we ook bezig met de langverwachte Monet-tentoonstelling, dus wilden we de best mogelijke technologie vinden om deze unieke meesterwerken te beschermen zonder de ervaring van de bezoekers te verstoren of afbreuk te doen aan de esthetische waarden van de locatie", zegt Philippe Martin, Directeur Veiligheid, Brand en Risicopreventie bij het Grimaldi Forum Monaco.

Brede dekking zonder dode hoeken: Door uitzonderlijke beeldprestaties te combineren met grootschalige bewaking en IR LED-verlichting, stellen de multi-sensorcamera's van i-PRO de beveiligingsteams van het Grimaldi Forum in staat om de activiteit in een grote ruimte te volgen, terwijl ze hen ook in staat stellen om met grote precisie te focussen op een specifiek interessegebied, op elk moment van de dag of nacht. Het Grimaldi Forum kon het aantal benodigde camera's aanzienlijk verminderen, wat kostenbesparingen opleverde.

"Als het niet was voor de brede dekking die de multi-sensorcamera's van i-PRO bieden, hadden we nog eens 77 camera's moeten toevoegen", aldus Martin. Ze bieden niet alleen grotere dekkingsmogelijkheden met een groter kantelbereik dan andere multi-sensorcamera's op de markt, maar ze zijn ook klein en discreet, zodat ze kunnen opgaan in het ontwerp van onze prachtige faciliteit."

Bescherming van waardevolle kunstwerken: Het Grimaldi Forum implementeerde Scene Change Detection van i-PRO, een op AI gebaseerde analysetoepassing die beveiligingsteams waarschuwt voor afwijkingen in het gezichtsveld van de camera. Deze technologie beschermt kunstwerken door ongebruikelijk gedrag of ongeautoriseerde nabijheid van waardevolle stukken te identificeren.

De Scene Change Detection-app werkt gelijktijdig met andere apps zoals AI Video Motion Detection (VMD) van objecten, waardoor het beveiligingsteam meerdere detecties met één camera kan uitvoeren. De AI VMD van i-PRO kan beveiligingsmedewerkers een alarm sturen wanneer een indringer een gespecificeerd gebied betreedt of als die persoon zich ophoudt in een gebied waar hij niet zou moeten zijn. Het kan ook een alarm activeren als een specifieke waarde wordt overschreden. Op AI gebaseerde objectdetectie minimaliseert valse alarmen als gevolg van veranderingen in licht of bewegende schaduwen.

Realtime, proactieve monitoring: Met behulp van de i-PRO Active Guard-plug-in kan het beveiligingsteam van het Grimaldi Forum in realtime zoeken tijdens een incident of diepgaande forensische analyse na een evenement. Ze hoeven niet langer tijd te besteden aan het bekijken van meerdere schermen om personen van belang te vinden of urenlang opgenomen video te doorzoeken om belangrijke gebeurtenissen te vinden. Operators kunnen specifieke kenmerken identificeren in hun watchlists (bijvoorbeeld "man met rood shirt en blauwe broek") en de plug-in stuurt hen een realtime alarm zodra er een overeenkomst wordt geïdentificeerd, een functie die uniek is voor i-PRO. Dit verbetert het realtime situatiebewustzijn en maakt proactieve beveiliging mogelijk. Hetzelfde proces kan worden ingesteld voor snelle gegevenswinning van gebeurtenissen tijdens forensische onderzoeken.

Beheer van bezetting en bezoekersstroom: i-PRO FishEye-camera's werden strategisch geplaatst bij ingangen en belangrijke assen om grote gebieden te bewaken. De geavanceerde AI-analyse in deze camera's stelt het Grimaldi Forum in staat om congestie te detecteren, bezoekersverkeer te beheren en het aantal mensen in specifieke gebieden te tellen. Heatmaps bieden statistische inzichten in de verkeersstroom.

Philippe Martin uitte zijn tevredenheid over de geïmplementeerde technologie: "De technologie die we hebben geïmplementeerd, heeft precies voldaan aan de doelstellingen die we aan het begin van dit project hebben gesteld", zegt Martin. "Maar het menselijke aspect mag niet worden onderschat; de teams van i-PRO en MES i2S hebben geweldig samengewerkt."

De succesvolle implementatie van de beveiligingssystemen van i-PRO heeft niet alleen gezorgd voor de veiligheid van bezoekers tijdens evenementen met een hoog profiel zoals de Monet-tentoonstelling, maar heeft ook de beveiligingspositie van het Grimaldi Forum Monaco versterkt om verschillende aankomende evenementen te kunnen aanpakken en toekomstige uitbreidingsplannen te ondersteunen.

Voor een gedetailleerde casestudy over het gebruik van i-PRO-technologie in het Grimaldi Forum Monaco kunt u terecht op https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/case-studies.

Voor meer informatie over i-PRO Co., Ltd. en zijn geavanceerde beveiligingsoplossingen kunt u terecht op https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance

Over i-PRO

i-PRO Co., Ltd., is een wereldleider op het gebied van geavanceerde sensortechnologieën in de sectoren Intelligente Surveillance, Openbare Veiligheid en Industriële/Medische Beeldvorming. Opgericht in 2019, is i-PRO gebouwd op een traditie van meer dan 60 jaar innovatie met Panasonic.

De producten, software en diensten van het bedrijf breiden de menselijke zintuigen uit om momenten van waarheid vast te leggen met innovaties die informeren en beschermen. Om een veiligere wereld te helpen creëren, ondersteunt i-PRO Co., Ltd., het werk van professionals die levens beschermen en redden.

