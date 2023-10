El Grimaldi Forum de Mónaco mejora la seguridad y la experiencia de los visitantes con la tecnología de IA más avanzada de i-PRO

Las cámaras i-PRO con análisis avanzado basado en IA ayudan a proteger las obras maestras de Monet y obras nunca antes vistas durante una exposición especial

TOKIO, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- i-PRO Co., Ltd., líder global en soluciones de seguridad profesional para vigilancia y seguridad pública, anunció hoy que el Grimaldi Forum de Mónaco (GFM) ha elegido cámaras de seguridad i-PRO multisensor y “ojo de pez” con análisis avanzado basado en IA para mejorar la seguridad de los visitantes, proteger obras de arte de incalculable valor y garantizar una experiencia fluida y segura durante eventos de alto perfil.



Ubicado en la ciudad-estado de Mónaco, el Grimaldi Forum es un lugar destacado para conferencias, convenciones, eventos culturales y exposiciones de arte de clase mundial. Con un compromiso con la seguridad de los visitantes y la conservación de obras de arte de incalculable valor, esta moderna instalación alberga más de 100 eventos diversos anualmente, atrayendo a más de 250.000 personas al año. En el verano de 2023, el Grimaldi Forum presentó la prestigiosa exposición "Monet a Plena Luz", recibiendo a 120.000 visitantes en 2 meses y exhibiendo casi 100 obras maestras de Claude Monet, incluyendo obras raras e inéditas.

Cuando se enfrentó al reto de mejorar la infraestructura de seguridad y, al mismo tiempo, respaldar los procesos de la organización, Philippe Martin, Director de Seguridad, Incendios y Prevención de Riesgos del Grimaldi Forum de Monaco, recurrió al integrador de sistemas MES I2S Security, con sede en Mónaco, para instalar más de 100 cámaras i-PRO, incluyendo las del tipo “ojo de pez” y multisensores con análisis avanzados basados en IA.

"Cuando el Forum reabrió sus puertas al público después de un período de cierre debido al Covid, estábamos buscando una solución que nos ayudara a gestionar el número y el flujo de visitantes garantizando al mismo tiempo la seguridad de las instalaciones. En ese momento, también estábamos planeando la muy esperada exposición de Monet, por lo que queríamos encontrar la mejor tecnología posible para proteger estas obras maestras únicas sin interferir en la experiencia del visitante ni comprometer los valores estéticos del lugar", dice Philippe Martin, Director de Seguridad, Protección contra Incendios y Prevención de Riesgos del Grimaldi Forum Monaco.

Cobertura sin puntos ciegos: Las cámaras multisensor de i-PRO, que combinan un rendimiento de imagen excepcional con la vigilancia de zona amplia y la iluminación LED IR, permiten a los equipos de seguridad del Grimaldi Forum supervisar la actividad en una gran sala, al tiempo que les permiten centrarse con gran precisión en una zona concreta de interés, a cualquier hora del día o de la noche. El Grimaldi Forum pudo reducir considerablemente el número de cámaras necesarias, ahorrando así dinero.

"Si no fuera por la amplia cobertura ofrecida por las cámaras multisensor de i-PRO, habríamos tenido que agregar otras 77 cámaras", dijo Martin. No solo ofrecen capacidades de cobertura más amplia con un mayor rango de inclinación que otras cámaras multisensor en el mercado, sino que también son pequeñas y discretas para que puedan integrarse en el diseño de nuestra hermosa instalación".

Protección de Obras de Arte Valiosas: El Grimaldi Forum implementó la Detección de Cambio de Escena de i-PRO, una aplicación de análisis basada en IA que alerta a los equipos de seguridad sobre anomalías dentro del campo de visión de la cámara. Esta tecnología protege las obras de arte identificando comportamientos inusuales o proximidad no autorizada a piezas de valor.

La aplicación Detección de Cambio de Escena funciona simultáneamente con otras aplicaciones como la Detección de Movimiento de Video (VMD) basada en IA de objetos, lo que permite al equipo de seguridad realizar múltiples detecciones con una sola cámara. La VMD basada en IA de i-PRO puede enviar una alarma a los guardias de seguridad cuando un intruso ingresa a un área especificada o si esa persona merodea en un área donde no debe estar. También puede activar una alarma si se cruza un umbral específico. La detección de objetos basada en IA minimiza las alarmas falsas debido a cambios de luz o sombras en movimiento.

Monitorización en Tiempo Real y Proactivo: Utilizando el complemento Active Guard de i-PRO, el equipo de seguridad del Grimaldi Forum puede realizar búsquedas en tiempo real durante un incidente o un análisis forense profundo después del evento. Ya no tienen que pasar tiempo mirando múltiples pantallas en busca de personas de interés o ver horas de video grabado para buscar eventos importantes. Los operadores pueden identificar atributos específicos en sus listas de observación (por ejemplo, "hombre con camisa roja y pantalones azules"), y el complemento les enviará una alarma en tiempo real cada vez que se identifique una coincidencia, una característica única de i-PRO. Esto mejora la conciencia situacional en tiempo real y permite la seguridad proactiva. El mismo proceso se puede configurar para una rápida extracción de datos de eventos durante investigaciones forenses.

Gestión de la Ocupación y el Flujo de Visitantes: Las cámaras de “ojo de pez” de i-PRO se ubicaron estratégicamente en entradas y ejes principales para monitorear áreas amplias. El análisis avanzado basado en IA en estas cámaras permite al Grimaldi Forum detectar congestiones, gestionar el flujo de visitantes y contar el número de personas en áreas específicas. Los mapas de calor proporcionan información estadística sobre el flujo de tráfico.

Philippe Martin expresó su satisfacción con la tecnología implementada: "La tecnología que hemos implementado ha cumplido exactamente con los objetivos que establecimos al principio de este proyecto", dice Martin. "Pero no se puede subestimar el aspecto humano; los equipos de i-PRO y MES i2S han sido excelentes para trabajar".

La exitosa implementación de los sistemas de seguridad de i-PRO no solo ha asegurado la seguridad de los visitantes durante eventos de alto perfil como la exposición de Monet, sino que también ha fortalecido la posición de seguridad del Grimaldi Forum de Monaco para manejar una variedad de próximos eventos y respaldar los planes de expansión futura.

Para acceder al caso de éxito detallado sobre el uso de la tecnología i-PRO en el Grimaldi Forum Monaco, visite https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/case-studies.

Para obtener más información sobre i-PRO Co., Ltd. y sus soluciones avanzadas de seguridad, visite https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillanceAcerca de i-PRO

i-PRO Co., Ltd. es líder mundial en tecnologías avanzadas de detección en los campos de la vigilancia inteligente, la seguridad pública y la imagen industrial/médica. Fundada en 2019, i-PRO se basa en una tradición de más de 60 años de innovación con Panasonic.

Los productos, software y servicios de la empresa amplían los sentidos humanos para capturar momentos de verdad con innovaciones que informan y protegen. Con el objetivo de ayudar a crear un mundo más seguro, i-PRO Co., Ltd. respalda el trabajo de profesionales que protegen y salvan vidas.

