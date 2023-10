Bombardier présentera les avions au vol le plus en douceur qui soit au salon NBAA-BACE 2023, et dévoilera pour la première fois un avion d’occasion certifié aux États-Unis

Des avions d’affaires Global 7500 , Global 6500 , Challenger 3500 et Challenger 650, en plus d’un avion d’occasion certifié Challenger 300, seront exposés.

Les avions Global et Challenger sur place possèdent des performances, une technologie et des caractéristiques de développement durable inégalées, en plus de présenter des cabines exceptionnelles offrant un maximum de productivité et de confort.

Des visites exclusives de tous les avions Challenger et Global exposés sont disponibles sur rendez-vous pour les clients ou les médias.



MONTRÉAL, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui qu’elle présentera un éventail impressionnant d’avions Challenger et Global en exposition statique au salon annuel de l’Association américaine de l’aviation d’affaires (Salon NBAA-BACE) qui se déroulera à Las Vegas, du 17 au 19 octobre prochains. Cet éventail met en évidence les caractéristiques de son portefeuille de produits pour lesquelles aucun compromis n’est fait. Les éblouissants avions d’affaires Global 7500, Global 6500, Challenger 3500 et Challenger 650 seront en vedette au salon NBAA-BACE de cette année. Un avion Challenger 300 d’occasion certifié y sera également exposé, constituant le tout premier des avions d’affaires d’occasion certifiés, lesquels sont recherchés, présenté au public en Amérique du Nord.

La présentation de l’impressionnant éventail d’avions d’affaires long-courriers ou ultra long-courriers de Bombardier met fort bien en lumière les caractéristiques exceptionnelles des avions qui les distinguent de leurs concurrents, vantant les performances inégalées des avions ainsi que leurs percées technologiques, leurs attributs écoresponsables de pointe ainsi que leurs cabines luxueuses et exceptionnelles assurant un maximum de productivité et de confort.

« Bombardier est le leader du développement d’avions à la fine pointe de la technologie établissant les normes de l’industrie, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous présentons cette année autant d’avions exceptionnels au salon NBAA-BACE, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nos avions long-courriers ou ultra long-courriers sont les meilleurs avions d’affaires qui volent, et nous avons très hâte de les présenter à nos clients, ainsi qu’à nos partenaires de l’industrie et aux médias. »

Chef de file cette année, le splendide avion Global 7500 de Bombardier est une plateforme fiable et éprouvée qui est certifiée depuis cinq ans. Cet avion incroyable a transformé l’industrie de l’aviation d’affaires avec son intérieur raffiné, ses performances inégalées et son design innovant exceptionnel. Fort d’une vitesse maximale de Mach 0,925 et d’une autonomie de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion Global 7500 a des capacités de performances inégalées, lui ayant permis d’établir de nombreux records de vitesse ou de distance.

L’avion long-courrier Global 6500 s’appuie sur l’engagement indéfectible de Bombardier en matière d’innovation et d’excellence ainsi que sur la volonté de l’entreprise d’offrir à ses clients un avion aux capacités sans pareilles. L’avion Global 6500 est la quintessence des avions Global, offrant de vastes espaces de vie ouverts, un design intérieur raffiné et un vol en douceur emblématique.

Comme leurs homologues de la gamme d’avions Global, les avions Challenger de Bombardier présentent des attributs à la fine pointe qui les distinguent de leurs concurrents. L’avion Challenger 3500 allie un design intérieur de calibre international et une proposition de valeur imbattable. Offrant la plus large cabine et les plus faibles coûts d’exploitation des avions de sa catégorie, cet avion d’affaires est une option toujours gagnante auprès des clients. Ayant fait l’objet de plus de 1 000 livraisons, l’avion Challenger 650 est la plateforme d’avion d’affaires à large fuselage la plus populaire de tous les temps.

Enfin, Bombardier présentera pour la première fois au public américain un avion d’occasion certifié. Avec un intérieur réaménagé, une peinture fraîche, un système avionique mis à niveau, des systèmes de connectivité, et plus encore, l’avion Challenger 300 d’occasion certifié en exposition statique mettra merveilleusement en valeur tous les éléments des avions d’occasion Bombardier. Par ailleurs, Bombardier tiendra une séance d’information au salon NBAA-BACE le mercredi 18 octobre, de 11 h à midi, axée sur le programme d’avions d’occasion certifiés, pour expliquer comment un tel programme accroît la sécurité, l’écoresponsabilité et plus encore pour l’ensemble de l’industrie. Des leaders clés de l’industrie exploreront en quoi l’achat d’un avion d’occasion certifié peut soutenir l’engagement écoresponsable de votre entreprise et en améliorer la sécurité. Seront aussi analysées dans le cadre de cet atelier les façons dont les percées technologiques et les améliorations de produit influent sur la valeur résiduelle d’un avion et comment ces efforts peuvent contrer l’obsolescence prématurée de vos avions.

Les représentants des médias sont invités à assister à la conférence de presse de Bombardier pour obtenir en primeur les plus récentes nouvelles sur l’entreprise, ainsi que sur ses produits et programmes. L’événement aura lieu au salon NBAA-BACE à Las Vegas, le lundi 16 octobre, à 9 h 30.

Pour les clients ou les représentants des médias souhaitant monter à bord des avions exposés, des visites exclusives sont offertes sur rendez-vous.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, Challenger, Challenger 650, Challenger 3500, Global, Global 6500 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

