EDC et PT Indonesia Infrastructure Finance annoncent un partenariat qui favorisera les exportations du Canada dans le secteur de l’infrastructure

OTTAWA, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) a conclu avec PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) un protocole d’entente destiné à renforcer le rôle du Canada dans le secteur de l’infrastructure en Indonésie.



Le document a été signé officiellement par Sven List (premier vice-président, Grandes entreprises canadiennes et internationales), George Monize (vice-président, Indo-Pacifique) et Reynaldi Hermansjah (président-directeur et chef de la direction, IIF) dans les bureaux d’IIF le 27 septembre, en marge de l’inauguration du bureau de Jakarta d’EDC. Il favorisera non seulement les activités collaboratives telles que l’échange d’information, la facilitation de transactions (y compris l’octroi de prêts conjoints), mais aussi les campagnes d’information en commun et le partage de connaissances.

Sven List a déclaré : « Grâce à ce partenariat, nous répondrons mieux et plus vite aux attentes des exportateurs et des sociétés d’investissement du Canada dans le secteur de l’infrastructure durable tout en étant à l’écoute des besoins de l’Indonésie. IIF possède une excellente connaissance du marché et un savoir-faire dans la structuration et le financement de projets d’infrastructure, notamment dans les énergies renouvelables. En misant sur de solides principes ESG et sur nos capacités respectives à fournir des capitaux, nous donnerons ensemble une impulsion décisive à la construction d’infrastructures durables en Indonésie. »

Les besoins constants de l’Indonésie en infrastructures ouvrent d’énormes débouchés pour les investisseurs et les exportateurs canadiens. Avant la COVID-19, le pays avait besoin de plus de 507 milliards de dollars en investissements dans le secteur de l’infrastructure, et les projets continuent de se multiplier. Le Canada soutient depuis longtemps les exportations de marchandises et d’avions vers l’Indonésie, mais le champ des possibles s’ouvre désormais pour les investisseurs institutionnels intéressés par les projets d’infrastructure.

Comme EDC, IIF considère qu’avec cette entente, de nouvelles perspectives se dessinent tant pour le Canada que pour l’Indonésie.

« Nous nous réjouissons d’être la première institution financière d’Indonésie à nous associer à EDC, qui fait en l’occurrence une entrée remarquée sur le marché indonésien, a souligné M. Hermansjah. Cette entente est la preuve de notre détermination conjointe à répondre aux besoins du pays en matière d’infrastructures. En unissant nos forces, nos deux organisations seront en mesure d’agir rapidement, en particulier dans les secteurs de l’énergie durable, des télécommunications et de l’infrastructure routière. »

Les exportations canadiennes vers l’Indonésie s’élèvent actuellement à trois milliards de dollars par année, mais dans le rapport Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens publié récemment par EDC, on prévoit que les exportations annuelles continueront de croître rapidement d’ici 2030 et atteindront jusqu’à 11 milliards de dollars d’ici 2050, ce qui placerait ce pays parmi les 10 premiers marchés d’exportation du Canada. On prévoit également qu’en 2040, les économies de l’Indo-Pacifique représenteront plus de 50 % du PIB mondial et environ 40 % de la consommation de la planète.

