Rapport Centi-Millionnaire 2023 : l'émergence d'une nouvelle classe de super riches

LONDRES, 10 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- On compte aujourd'hui 28 420 centi-millionnaires dans le monde, soit plus du double qu'il y a 20 ans et 12 % de plus que l'année dernière à la même période. C'est ce que révèle le rapport Centi-Millionnaire 2023 publié ce jour par le cabinet de conseil en migration d'investissement Henley & Partners , en reprenant des données exclusives de la multinationale spécialisée dans l'étude de la richesse New World Wealth . Une élite mondiale de titans modernes en plein essor, et très influente parmi les super riches, détient des actifs de placement équivalents à 100 millions USD, voire au-delà.



À l'issue du premier rapport l'an dernier, l'analyse géographique montrait que la plupart des centi-millionnaires se concentrent d'abord aux États-Unis (38 %), suivis des grands marchés émergents que sont la Chine et l'Inde. Un tiers de la communauté mondiale de centi-millionnaires vit dans 50 villes clés du monde. En hébergeant 775 d'entre eux, New York en est la souveraine.

Dr Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners observe que la tranche de ceux qui pèsent 100 millions USD ou plus traduit le mieux ce qu'on qualifie aujourd'hui de « super riche ». « Il n'y a si longtemps, à la fin des années 1990, les banques mesuraient la super richesse à l'aune d'un patrimoine de 30 millions USD, mais depuis, les fortunes sont allées crescendo pour fixer la nouvelle barre à 100 millions USD ».

Le top des villes aux yeux des centi-millionnaires

À la première place du podium, New York est talonnée par San Francisco et ses 692 centi-millionnaires à l'année, alors que Los Angeles se glisse à la troisième place avec son quota de 504. La poignée de super riches a grossi de près de 5 % au cours de l'année dernière dans la Grosse Pomme, contre 11 % pour la Baie. Chicago se hisse également à la 9e place du Top 10 avec ses 286 centi-millionnaires, mais essuie un déclin de quasi 16 % depuis l'année dernière.

Dans l'ensemble, douze cités américaines rejoignent le Top 50 en accueillant 3 311 centi-millionnaires, soit 11,7 % de la population mondiale des super riches telle qu'établie en juin 2023.

En revanche, une seule ville du Royaume-Uni s'y classe à la 4e place, Londres qui en abrite 388, soit une part de 1,4 % à l'échelle mondiale. Auparavant championne du monde de l'affluence et de l'influence, la City a perdu du terrain. Il y a juste un an, 406 centi-millionnaires vivaient à Londres — et reculent de 4,4 % en à peine douze mois.

L'Asie est fortement représentée et flirte avec le haut du classement, avec quatre villes et régions distinguées au Top 10 des foyers préférés des centi-millionnaires. En Chine continentale, deux villes rejoignent le Top 10 : Pékin à la 5e position avec 365, et Shanghai à la 6e avec 332. Dans leur sillage, Singapour grimpe à la 7e place avec 330 alors que Hong Kong (région administrative spéciale de la République populaire de Chine), à la 8e place, en accueille 305. Paris et la région Île-de-France arrivent en 10 e position, se partageant 280 super riches.

Prévisions de croissance dans les régions du Sud

La capitale chinoise de l'e-commerce figure au Top 50. Hangzhou est promise à la plus forte hausse en termes de population centi-millionnaire les dix prochaines années, avec des prévisions de croissance estimées à +95 %, suivie de près par la technopole Shenzhen et ses +88 %.

Riyad, en passe de devenir le premier centre d'affaires mondial d'Arabie Saoudite et Delhi, le plus important centre commercial de l'Inde vont à égalité connaître la 3e plus forte croissance (+85 %) d'ici 2033, alors qu'il est attendu une croissance de 80 % de la communauté centi-millionnaire dans la capitale financière qu'est Mumbai. Aux États-Unis, les prévisions de croissance sont également très fortes pour Austin l'industrielle : +84 % d'ici 2033.

Avec son économie florissante et diversifiée, Dubaï suit Mumbai de près, avec des prévisions de croissance de la population centi-millionnaire autour de 78 % sur les dix prochaines années. Viennent ensuite Canton (+76 %) et son économie rassemblée autour du commerce et du transport, et enfin Monaco (+72 %), qui reste la ville la plus chère du monde.

En Australie, il faut également s'attendre à observer de fortes hausses — +67 % pour Melbourne contre +60 % pour Sydney et + 57% pour Perth. À l'opposé, les prévisions de croissance de la population centi-millionnaire sont en berne pour Los Angeles (+17 %), Londres (+12 %), Chicago (+6 %), et Moscou (à peine 5 %).

