La crise de l’immobilier touche aussi ceux qui ont déjà acheté via un promoteur

Les promoteurs

FRANCE, October 10, 2023 / EINPresswire.com / -- Le marché du logement neuf est en crise en France. Moins de 340 000 logements neufs mis en chantier en un an. Sur douze mois, les ouvertures de chantier se situent à 337 200 logements, soit une diminution de 12,4 % : - 47 500 logements, par rapport à la période précédente, et de même par rapport à la période pré-crise sanitaire.Cela pénalise bien sûr les promoteurs mais aussi les acquéreurs ayant déjà signés pour ces logements, généralement en VEFA, et qui sont en peine face à des promoteurs parfois de très mauvaise foi, rappelle Maître Zakine Parmi les pratiques les plus courantes de ces promoteurs indélicats, on peut citer :Des délais de livraison qui ne sont pas du tout respectés.Maître Zakine explique : “les promoteurs ont des délais de livraison qui se rallongent de manière assez incroyable. Les excuses sont données sans aucun complexe malgré le caractère assez improbable : sur un bâtiment hors d'eau et hors air, c’est le gros œuvre qui après avoir livré sa construction se retrouve à être accusé de retard alors que c’est le tour du second œuvre d’intervenir. Cela se passe en région Parisienne.Des modifications du projet initial.Les promoteurs font des variations dans les programmes, enlèvent des éléments coûteux. Par exemple,” on a le cas d’un client qui se retrouve avec un VEFA d’un DPE de A à C sans en comprendre la raison. Le promoteur répond : “voyez avec le diagnostiqueur. Vous n’avez qu’à engager sa responsabilité“ explique toujours Maître Zakine. Cela se passe dans le Sud Est de la France et dans une localité proche de Bordeaux.Des pratiques douteuses voir illégales.Maître Zakine explique : “ j’ai un client dans le Sud Ouest qui est obligé d’attaquer un promoteur qui enclave volontairement sa parcelle. Il a construit un lotissement tout autour de sa parcelle au mépris du droit d’accès de mon client à sa parcelle”. Celui-ci est obligé de saisir le Tribunal administratif et Tribunal judiciaire : quatre procédures pour juste conserver son accès à son terrain car il a eu le malheur de ne pas vendre. Cela a un coût énorme. C’est profondément injuste et assez révélateur des méthodes d’un bon nombre de promoteurs.La situation actuelle, surtout en période de crise, est inéquitable indique Maître Zakine.Le problème le plus récurrent reste le crédit immobilier. Les acquéreurs qui commenceront à rembourser leur prêt au moment de la livraison du bien, doivent obtenir des prorogations de délai qui ne sont pas toujours consenties par les banques car la date prévisionnelle de livraison ne cesse d’être reportée.En effet, les promoteurs immobiliers disposent souvent de ressources importantes, y compris l'accès à des conseils juridiques, qui les placent dans une position avantageuse.En revanche, les particuliers se trouvent dans une situation plus délicate financièrement ayant investi une grande partie de leurs économies dans leur nouveau foyer, . Bien que la loi donne en théorie autant de pouvoir à l'un qu'à l'autre, cette dynamique crée un déséquilibre dans la relation, surtout au moment où l'acheteur est le plus vulnérable, c'est-à-dire lorsqu'il investit et s'installe dans son nouveau bien.Espérons qu’une réforme arrive rapidement et que les acquéreurs soient davantage protégés contre ces dérives.Plus d’informations et détails sur les cas sur demande. Les cas cités sont des clients qui acceptent de communiquer dessus.Ressources :