eXp Realty 聘请房地产业资深人士 Bryon Ellington 颠覆代理商驱动的学习

带领业务发展荣获大奖的运营领导者将担任首席学习官这一新职位

华盛顿州，贝灵汉市, Oct. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 被誉为“全球最以销售代理商为中心的房地产经纪公司”，是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司，今天宣布任命 Bryon Ellington 为首席学习官，负责开发定制、代理商驱动的培训和辅导。

拥有 20 多年房地产和辅导经验的资深专业人士 Ellington，为 eXp Realty 带来了丰富的知识和专业技能。他将专注于开发各个层面的代理商驱动培训，为房地产行业设立新的成功标准。

eXp Realty 创始人兼首席执行官 Glenn Sanford 表示：“Bryon 致力于帮助代理人实现成功的态度与我们的价值观完美契合，他擅长推动增长并带来新的收入来源。”“在他的领导下，eXp Realty 将成为培训领域的领军企业，专注于为我们的代理商提供最佳的教育和资源，帮助他们取得优异业绩。在其职业生涯中，Bryon 帮助了众多代理商取得了令人难以置信的荣誉，提高了生产力指标并壮大了他们的业务。”

Ellington 热衷于帮助房地产领域的企业家打造超越梦想的业务。他说：“我很高兴加入 eXp Realty 团队，为实现赋能代理商，让其发挥充分潜力的使命做出贡献。”“无论您是新代理商还是领导庞大团队的个人或企业，通过 eXp，您都可以继续发展您的业务以超越您的目标。”

Ellington 曾在 Century 21 担任首席运营官和首席发展官等重要职务。他还曾在 Keller Williams 担任首席产品官和 KW 全球国际特许经营部门的首席运营官。此外，他还曾担任首席学习官，在此期间，他的成就使他连续四年赢得 Training 杂志 T125 顶级培训公司奖，并入选名人堂。

职业生涯早期，他曾在 Anywhere (Realogy) 成功创建并领导了所有针对特许品牌和公司自有业务的培训和辅导部门。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是全球最大的独立房地产公司，拥有超过 89,000 家代理商，遍布美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜等地，并持续在国际上扩张。作为一家上市公司，eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了独特的机会，可以通过实现生产目标和为整体公司增长做出贡献来获得股权奖励。eXp World Holdings 及其业务提供了一整套经纪和房地产科技解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这家基于云技术的经纪公司由 Virbela 提供支持，这是一个深度社交和协作的沉浸式 3D 平台，使代理商更加联系紧密、效率更高。SUCCESS® Enterprises，以 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产为基础，成立于 1897 年，是一个领先的个人和专业发展品牌，并以刊物为其主要传播工具。

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