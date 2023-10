eXp Realty s'appuie sur Bryon Ellington, professionnel chevronné de l'immobilier, pour révolutionner l'apprentissage axé sur les agents

Le leader primé du développement des affaires et des opérations va occuper la fonction de directeur de l'apprentissage dans ce poste nouvellement créé

BELLINGHAM, État de Washington, 09 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, cabinet de courtage immobilier le plus axé sur les agents de la planète (« the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ ») et filiale principale d'eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a annoncé aujourd'hui la nomination de Bryon Ellington au poste de directeur de l'apprentissage, responsable du développement de formations et de coachings personnalisés axés sur les agents.



M. Ellington, professionnel chevronné ayant plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier et le coaching, apporte une mine de connaissances et d'expertise à eXp Realty. Il se concentrera sur le développement de la formation axée sur les agents à chaque niveau, établissant un nouveau standard de réussite dans le secteur de l'immobilier.

« Le dévouement de M. Bryon Ellington envers la réussite des agents s'aligne parfaitement sur nos valeurs, et il excelle dans la stimulation de la croissance et les nouvelles sources de revenus », a déclaré Glenn Sanford, fondateur et PDG d'eXp Realty. « Sous sa direction, eXp Realty va devenir le courtier leader en formation, se concentrant sur l'offre de la meilleure éducation et des meilleures ressources qui aideront nos agents à exceller. Tout au long de sa carrière, M. Bryon Ellington a aidé de nombreux agents à recevoir des distinctions incroyables, à augmenter les indicateurs de productivité et à développer leurs activités. »

La passion de M. Ellington est d'aider les chefs d'entreprise du secteur de l'immobilier à développer leurs activités au-delà de leurs rêves. « Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'eXp Realty et de contribuer à sa mission consistant à donner aux agents les moyens d'atteindre leur plein potentiel », a-t-il indiqué. « Que vous soyez un nouvel agent ou que vous dirigiez une vaste équipe, avec eXp, vous pouvez continuer à développer votre entreprise pour dépasser vos objectifs. »

Lors de sa carrière professionnelle impressionnante, M. Ellington a occupé des fonctions de direction remarquables, à savoir le plus récemment celles de directeur de l'exploitation et de directeur du développement chez Century 21. Il a aussi travaillé chez Keller Williams, en tant que directeur des produits et directeur d'exploitation de la division KW Worldwide International Franchising. Par ailleurs, il a occupé le poste de directeur de l'apprentissage, où ses réussites lui ont valu de remporter le prix T125 Top Training Companies du Training Magazine pendant quatre années consécutives, ainsi que d'être intronisé au Temple de la renommée.

Plus tôt dans sa carrière, chez Anywhere (Realogy), il a créé et dirigé avec succès les divisions de formation et de coaching pour toutes les marques de franchise de l'entreprise et ses propres opérations.

À propos d'eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding d'eXp Realty®, Virbela® et SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty est la plus grande société immobilière indépendante dans le monde avec plus de 89 000 agents aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, au Mexique, au Portugal, en France, à Porto Rico, au Brésil, en Italie, à Hong Kong, en Colombie, en Espagne, en Israël, au Panama, en Allemagne, en République dominicaine, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Pologne et à Dubaï, et elle continue de se développer à l'échelle internationale. En tant que société cotée en bourse, eXp World Holdings fournit aux professionnels immobiliers l'opportunité unique d'obtenir des primes en actions en fonction de leurs objectifs de production et de leur contribution à la croissance globale de l'entreprise. eXp World Holdings et ses entreprises offrent une gamme complète de solutions technologiques en matière de courtage et d'immobilier, y compris son modèle innovant de courtage résidentiel et commercial, ses services professionnels, ses outils de collaboration et le développement personnel. Le service de courtage basé sur le cloud est alimenté par Virbela, une plateforme 3D immersive profondément sociale et collaborative, permettant aux agents d'être plus connectés et productifs. SUCCESS® Enterprises, ancrée par le magazine SUCCESS® et ses propriétés médiatiques connexes, a été créée en 1897 et est une marque ainsi qu'une publication de premier plan dans le domaine du développement personnel et professionnel.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://expworldholdings.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans les présentes peuvent inclure des énoncés de futures attentes et d'autres énoncés prospectifs se basant sur les opinions et suppositions actuelles de la direction et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant causer une différence substantielle entre les résultats, performances ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date indiquée dans les présentes, et la société n'assume aucune obligation de les réviser ou de les mettre à jour. Ces énoncés ne sont pas des garanties de performances futures. Des facteurs importants pouvant causer une différence substantielle et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent les changements commerciaux ou d'autres conditions du marché ; la difficulté de maintenir la hausse des dépenses à des niveaux modestes tout en augmentant les recettes ; et les autres risques détaillés de temps à autre dans les dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, sans s'y limiter, le rapport trimestriel le plus récemment déposé sur formulaire 10-Q et le rapport annuel sur formulaire 10-K.

