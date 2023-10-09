VinCSS：第二次荣获 Frost and Sullivan 奖，成为亚太地区无密码身份验证领域领先企业；为 B 轮融资做好准备

圣安东尼奥, Oct. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 经过对无密码身份验证领域的研究，Frost & Sullivan 授予 VinCSS 2023 年亚太地区新产品创新奖 (New Product Innovation Award)。VinCSS 总部位于越南胡志明市，是利用 FIDO2 标准进行无密码身份验证的先驱，专注于为 IT、物联网和汽车提供网络安全解决方案。



Frost & Sullivan 授予 VinCSS 2023 年亚太地区新产品创新奖 (New Product Innovation Award)

引领亚太地区

自 2018 年以来，Vingroup 的子公司 VinCSS 已从一家初创公司发展成为网络安全行业创新产品开发和多元化的领先企业。VinCSS 专注于 IT 安全、身份和访问管理、物联网安全、汽车网络安全，不断开拓新天地。最近，他们获得了 Frost & Sullivan 颁发的 2023 年亚太新产品创新奖 (New Product Innovation Award)，表彰了他们的创新，尤其是在无密码身份验证方面。

VinCSS 通过其 FIDO2 生态系统提供全面的无密码身份验证解决方案，加强了网络安全，并带来了身份验证的重大升级。该公司帮助企业遵守身份验证规则，同时提高运营效率。

VinCSS 的物联网 FDO（FIDO 设备入网）解决方案将其产品无缝集成到物理、信息物理领域。它使用自动化和非对称协议，可安全设置设备，满足物联网安全需求。为自动化工厂、智能城市量身定制……它为复杂的数字基础设施提供可扩展的身份验证解决方案。凭借对其产品阵容的完全控制，VinCSS 提供有竞争力的定价。这一策略巩固了其在无密码身份验证市场的主导地位。

VinCSS 在亚太地区无密码身份验证领域被评为同类最佳。

Frost & Sullivan 全球网络安全行业负责人 Anh Tien Vu 表示，“VinCSS 以其独特和创新的方法从众多竞争对手中脱颖而出，使客户能够在不同的环境中部署其产品，包括 IT、物联网和 OT，而竞争对手只专注于解决员工的身份安全挑战。”

“VinCSS 以客户为中心，致力于创新和发展，使其产品符合当前和未来的要求。因此，该公司在行业中越来越受到认可，拥有越来越多的国内外客户和合作伙伴，”Vu 补充道。

自 2022 年 VinCSS 获得 Frost & Sullivan 颁发的 SEA 无密码身份验证科技赋能领先奖 (Enabling Technology Leadership Award) 以来，在很短的时间内，他们已经跃升至 2023 年亚太地区新产品创新的引领者。VinCSS 首席执行官兼创始人 Simon Trac Do 表示：“无论是成立 5 年还是 10 年，我们的创业精神比以往任何时候都更加炽烈。我们在不断发展，这一荣誉就是对我们努力付出的最好证明。我们将一如既往地成为业界值得信赖的合作伙伴。”

VinCSS 的解决方案在国内和全球市场都取得了重大进展，不断获得赞誉。除了在网络安全领域备受尊敬之外，VinCSS 正在成为一个主要的投资机会。随着财务收支平衡点的临近和 B 轮融资的启动，该公司呈现出巨大的增长前景。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/675acbf3-214d-49e9-b03b-d06003241a1e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5100ca84-7802-4a92-8444-cd5e77bcb071

联系方式：v.office@vincss.net