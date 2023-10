Groupe LSL Pharma choisit Paradox comme firme de relations avec les investisseurs

BOUCHERVILLE, Québec, 06 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe LSL Pharma inc. (TSXV: LSL) – (« la Société » ou « le Groupe LSL Pharma »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, qu’elle a retenu le 5 octobre 2023 les services de Relations publiques Paradox inc. (« Paradox ») pour fournir des services de relations avec les investisseurs au nom de la société. Paradox est une société de conseil en relations avec les investisseurs basée à Montréal, en activité depuis plus de 20 ans. Paradox se concentrera sur le développement et l’élargissement des communications et de la visibilité de la société auprès de la communauté des investisseurs par le biais d’un programme complet de relations avec les investisseurs.



La convention de relations avec les investisseurs est d’une durée de 12 mois et peut être résiliée à tout moment sans frais par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis écrit de 30 jours. Paradox recevra des honoraires mensuels de 10 000 $, plus les taxes applicables, et se voit attribuer des options d'achat d'actions lui permettant d'acquérir jusqu'à 300 000 actions de catégorie A de la Société au prix de 0,70 $ l'action, lesquelles options auront une durée de 10 ans et seront acquises en quatre tranches égales, trimestriellement sur une période de douze (12) mois, le tout conformément au régime d'options d'achat d'actions actuel de la Société et à la politique 3.4 de la Bourse de croissance TSX (TSXV). La convention de relations avec les investisseurs ainsi que les honoraires professionnels et l'octroi des options d'achat d'actions demeurent assujettis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DU GROUPE LSL PHARMA INC.

Le Groupe LSL Pharma inc. est une société pharmaceutique intégrée canadienne spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de compléments alimentaires de haute qualité sous forme de doses solides, ainsi que de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.laboratoirelsl.com et www.sterimedpharma.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT:

François Roberge, président et chef de la direction

Téléphone: 514 664-7700

Courriel : Investors@groupelslpharma.com