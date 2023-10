Massive Bio et The Oncology Institute s'associent pour innover dans les soins et la recherche sur le cancer grâce à l'IA

Massive Bio s'associe à The Oncology Institute pour transformer le traitement du cancer à l'échelle nationale via une technologie avancée d'IA et un vaste réseau. RÉVOLUTION IA DATA FLOW DANS LES SOINS CONTRE LE CANCER Partenariat Massive Bio & TOI

UNITED STATES, October 9, 2023 / EINPresswire.com / -- Massive Bio , leader dans l'exploitation de l'intelligence artificielle et des services de conciergerie pour autonomiser les patients atteints de cancer, est ravi d'annoncer un partenariat non exclusif avec The Oncology Institute (TOI) , un fournisseur de premier plan de soins de pointe en cancérologie. Cette alliance stratégique vise à redéfinir le contexte du traitement du cancer en exploitant la technologie avancée de l'IA et en établissant un vaste réseau à l'échelle nationale.Dans le cadre de cette collaboration visionnaire, Massive Bio aidera TOI à évaluer l'éligibilité des patients à son portefeuille d'essais cliniques actifs, en s'appuyant sur son modèle commercial coopératif axé sur l'IA et la médecine de précision. En s'appuyant sur des algorithmes sophistiqués et des informations diagnostiques complètes, Massive Bio donnera aux patients et aux médecins prescripteurs de TOI des services d'aide à la décision clinique et de mise en correspondance des essais cliniques.Cristina Green, vice-présidente de la recherche clinique, a partagé son enthousiasme pour ce partenariat, déclarant: "Cette collaboration avec Massive Bio complète notre capacité à connecter les patients à des thérapies anticancéreuses avancées et à des essais cliniques de pointe. En tirant parti de la médecine de précision pilotée par l'IA, nous sommes convaincus que ce partenariat accélérera les percées dans la recherche sur le cancer et offrira à nos patients des options thérapeutiques qui changeront leur vie.""Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'unir nos forces avec The Oncology Institute", a déclaré Selin Kurnaz, Ph.D ., PDG de Massive Bio. "Ce partenariat va non seulement révolutionner les soins en cancérologie, mais aussi permettre aux patients d'accéder à la médecine de précision la plus avancée qui soit. Notre expertise combinée ouvrira de nouvelles portes aux patients, en les connectant à des traitements potentiellement salvateurs et à des essais cliniques révolutionnaires."En outre, cette collaboration élargira le champ de la recherche sur le cancer grâce au récent communiqué de Massive Bio sur les chatbots alimentés par ChatGPT pour la recherche en oncologie lors de l'ASCO 2023. Le Dr Arturo Loaiza-Bonilla, oncologue de renom et figure clé du développement de la technologie des chatbots, a déclaré: "Nous sommes fiers de faire partie de ce partenariat innovant entre Massive Bio et la TOI. L'intégration des chatbots pilotés par l'IA aux outils d'aide à la décision clinique révolutionnera la manière dont les chercheurs accèdent aux données oncologiques et les analysent, permettant des initiatives de recherche plus efficaces et plus percutantes, et renforcera cette alliance nouvellement forgée pour l'amélioration de tous les patients atteints de cancer."L'alliance entre Massive Bio et TOI représente un changement de paradigme dans les soins du cancer, combinant la puissance de la technologie avancée de l'IA, la thérapie personnalisée et un réseau étendu de collaborations de recherche. Ensemble, ces leaders de l'industrie sont prêts à remodeler l'avenir de l'oncologie et à apporter un nouvel espoir aux patients et à leurs familles.À propos de Massive Bio :Massive Bio permet aux patients atteints de cancer de trouver leurs meilleures options de traitement, en utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès équitable et le ciblage de précision pour l'appariement des essais cliniques, l'appariement des médicaments et le développement des médicaments. Massive Bio associe sa plateforme d'intelligence artificielle de premier ordre à des services technologiques pour éliminer les obstacles à l'inscription aux essais cliniques, aux décisions oncologiques fondées sur la valeur et aux traitements anticancéreux fondés sur les données. La société dessert plus de deux douzaines de sociétés pharmaceutiques, d'organismes de recherche sous contrat et de réseaux hospitaliers, et s'est vu attribuer un contrat SBIR par l'Institut national du cancer. Massive Bio a été fondée en 2015 par des cadres cliniques, technologiques et de fusions et acquisitions, et a une présence mondiale avec près de 100 personnes dans 12 pays.À propos de TOIFondé en 2007, le TOI fait progresser l'oncologie en offrant des soins hautement spécialisés et fondés sur la valeur dans le milieu communautaire. TOI offre des soins oncologiques de pointe, fondés sur des données probantes, à une population d'environ 1,8 million de patients, y compris des essais cliniques, des transfusions et d'autres services traditionnellement associés aux organismes de prestation de soins les plus avancés. Avec plus de 100 cliniciens employés et plus de 700 coéquipiers dans plus de 60 cliniques, TOI est en train de changer l'oncologie pour le mieux. Pour plus d'informations, visitez le site www.theoncologyinstitute.com Pour les demandes de médias, veuillez contacterContactsThe Oncology Institute, Inc.:Daniel Virnich, MDdanielvirnich@theoncologyinstitute.com(562) 735-3226 x 81125Investors:Solebury TroutMaria Lycourismlycouris@soleburytrout.com