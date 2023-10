Aduro Clean Technologies s'apprête à effectuer une présentation lors de l'Advanced Recycling Conference 2023

SARNIA, Ontario, 06 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, a le plaisir d'annoncer que son directeur technologique, Marcus Trygstad, interviendra en tant que conférencier lors de l'Advanced Recycling Conference 2023 (ARC23 ou Conférence sur le recyclage avancé 2023)



Prévue les 28 et 29 novembre à Cologne, en Allemagne, ainsi qu'en ligne, l'ARC23 est prête à aborder toute la gamme des technologies avancées de recyclage, allant de l'extrusion à la dissolution en passant par la pyrolyse et la gazéification. L'événement prévoit également de se pencher sur des sujets connexes comme les politiques, l'analyse du cycle de vie (ACV) et le bilan de masse dans le recyclage chimique, englobant une gamme de sujets comme le recyclage physique, biochimique, chimique et thermochimique. Cette vaste plateforme s'efforce de démêler la tapisserie complexe des technologies de recyclage en pleine évolution, afin de faciliter les discussions sur l'harmonisation des technologies appropriées avec divers flux de déchets, le tout en tandem avec les objectifs ambitieux de recyclage établis par l'UE et l'industrie dans son ensemble.

Dans sa présentation intitulée « Advancing Chemical Recycling Through Chemical Thinking and Chemolysis » (Faire progresser le recyclage des produits chimiques grâce à la pensée chimique et à la chimiolyse), M. Trygstad identifiera les principaux défis du recyclage chimique en termes de chimie des polymères et de contaminants dans les flux de plastique en fin de vie. Dans ce contexte, il positionnera ensuite la technologie Aduro Hydrochemolytic™ (HCT) en tant que nouvel outil important pour le recyclage chimique. Sa particularité porte sur la conversion sélective et à haut rendement du polyéthylène, du polypropylène et du polystyrène à des températures relativement basses pour produire des hydrocarbures avec une pureté de groupe fonctionnel élevée et de faibles niveaux d'oléfines, tout en ayant une plus grande tolérance à la présence de substances comme le PET, les polyamides, le PVC et les contaminants non polymères.

Au-delà de permettre à la Société de présenter ses avancées technologiques, la participation à la conférence met aussi l'accent sur sa stratégie visant à développer des partenariats mondiaux pour faire avancer des solutions de recyclage efficaces. Pour souligner l'importance de l'Europe dans cette stratégie, la Société a établi Aduro Clean Technologies Europe BV aux Pays-Bas et est engagée dans des projets de collaboration avec Brightlands Chemelot Campus et Chemelot Learning and Innovation Lab.

« L'Advanced Recycling Conference représente une formidable opportunité d'interagir avec des experts de l'industrie et de mettre en avant l'importance de la technologie Aduro Hydrochemolytic™ pour le secteur du recyclage chimique », a fait remarquer Marcus Trygstad, directeur technologique. « Ce lieu ouvre la voie à des discussions engageantes et à des collaborations productives pour stimuler l'innovation et renforcer la viabilité du recyclage chimique. »

« L'Advanced Recycling Conference est un forum clé dans lequel Aduro peut montrer son engagement envers le marché européen », a déclaré le PDG, Ofer Vicus. « En plus de mettre en avant notre technologie et notre leadership éclairé, cette conférence nous permet de renforcer les partenariats actuels en Europe, d'en découvrir de nouveaux et de nous engager avec des parties prenantes dans le recyclage chimique afin de faire avancer l'économie circulaire. »

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

