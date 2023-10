Polysleep s'associe aux Remparts de Québec au Centre Vidéotron : Encourager la Réussite Athlétique Ensemble !

MONTRÉAL, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Polysleep, un pionnier dans le domaine de la technologie du sommeil, est ravi d'annoncer son parrainage officiel des Remparts de Québec au Centre Vidéotron à Québec. Ce partenariat marque une étape significative dans la quête de l'excellence athlétique et du bien-être.



En tant que fier sponsor des Remparts de Québec, Polysleep est dédié à soutenir cette équipe exceptionnelle dans leur parcours vers le succès. En favorisant cette alliance, Polysleep vise à améliorer la performance des athlètes et leur bien-être général, reconnaissant le rôle crucial du sommeil de qualité dans l'entraînement et le processus de récupération d'un athlète.

« Chez Polysleep, nous comprenons l'importance d'un sommeil de qualité pour le bien-être physique et mental des athlètes. Nous sommes honorés de nous tenir aux côtés des Remparts de Québec dans leur quête d'excellence », a déclaré Jeremiah Curvers, CEO et co-fondateur de Polysleep. « Notre technologie de sommeil de pointe est conçue pour optimiser la récupération, garantissant que ces athlètes soient bien reposés et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous sommes impatients d'atteindre de nouveaux jalons et de créer des souvenirs durables sur la glace. »

Cette collaboration illustre l'engagement de Polysleep à soutenir la communauté locale et à favoriser la croissance du sport dans la région. En fournissant aux Remparts de Québec les outils pour un sommeil réparateur, Polysleep contribue à la santé générale et à la performance de l'équipe, élément crucial pour atteindre leurs objectifs sur et hors de la glace.





Photo prise par les Remparts de Québec lors du match d'ouverture à domicile le samedi 23 septembre 2023.

Polysleep et les Remparts de Québec invitent les fans et les supporters à rester à l'écoute pour plus de mises à jour excitantes et d'initiatives qui découleront de ce partenariat. La collaboration entre ces deux entités estimées promet un avenir rempli d'esprit sportif, de croissance et de succès partagé.





L'espace VIP de Polysleep redéfinit le luxe du jour du match. Des sièges moelleux et des équipements haut de gamme offrent un confort inégalé, créant l'expérience ultime pour les fans.

