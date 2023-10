Euro Manganese gibt Update zur Umwidmung von Grundstücken und zum ESIA-Prozess für das Chvaletice-Manganprojekt bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, den Abschluss der Verfahren zur Umwidmung von Grundstücken für das Chvaletice-Manganprojekt (das „Projekt“) und ein Update zum Genehmigungsverfahren im Rahmen des Environmental and Social Impact Assessment („ESIA“) zum Projekts bekannt zu geben.



Wesentliche Aspekte

Die Umwidmung aller für das Projekt erforderlichen Abraumhalden und Gewerbeflächen ist nun abgeschlossen, was die anhaltende Unterstützung durch die örtlichen Gemeinschaften und Kommunalbehörden verdeutlicht.

Die Lärmschutzarbeiten wurden zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde abgeschlossen, und die geänderte ESIA-Bewertung wurde dem tschechischen Umweltministerium (das „Ministerium“) zur Fortsetzung des ESIA-Genehmigungsverfahrens erneut vorgelegt.

Abschluss der Umwidmung von Grundstücken für das Projekt

Die Gemeinde Chvaletice („Chvaletice“), die unmittelbar westlich des Projekts liegt und auf der sich ein Teil der Abraumhalden und des Betriebsgeländes des Projekts befindet, hat die Umwidmung der Abraumhalden für den Bergbau und bestimmter Gebiete innerhalb des Betriebsgeländes, die für die schwerindustrielle Nutzung neu klassifiziert werden mussten, formell genehmigt. Zusammen mit der Umwidmung des Abraumgeländes der Gemeinde Trnavka („Trnavka“) für den Bergbau, die am 23. März 2022 bekannt gegeben wurde , sind die Umwidmungsanforderungen für das Projekt nun erfüllt.

Die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans durch Chvaletice und Trnavka erforderte intensive Gespräche mit den Gemeinden, die seit mehreren Jahren andauern. Die wertvollen lokalen Beiträge, die wir erhalten haben, wurden bei der Planung und Gestaltung des Projekts berücksichtigt. Die Umwidmung belegt für die anhaltende Unterstützung durch die örtlichen Gemeinden und Kommunalbehörden.

Update zum ESIA-Genehmigungsverfahren

Das Unternehmen hat die geänderte ESIA-Bewertung nun erneut beim Umweltministerium eingereicht, sodass das ESIA-Genehmigungsverfahren fortgesetzt werden kann. Das Unternehmen geht davon aus, dass innerhalb der nächsten drei Monate eine positive Entscheidung bezüglich der überarbeiteten ESIA-Bewertung ergehen wird.

Wie bereits berichtet, erhielt das Ministerium Stellungnahmen von 14 zuständigen Behörden zur ESIA-Bewertung, die ursprünglich im Dezember 2022 vorgelegt wurde. Bis auf eine Ausnahme haben alle Behörden die entsprechenden Studien genehmigt. Das Ministerium sandte die ESIA-Bewertung an das Unternehmen zurück, damit es sich mit den Bemerkungen dieser Behörde zum Lärmschutz auseinandersetzt. Während die zu erwartenden Lärmpegel des Projekts innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte für ein Industrieprojekt liegen, übersteigt die kumulative Wirkung in Verbindung mit den bestehenden Lärmemissionen der benachbarten Betriebe die zulässigen Lärmpegel an den Messpunkten in den nächstgelegenen Wohngebieten geringfügig. Das Unternehmen hat die notwendigen Arbeiten zur Verringerung der modellierten Lärmemissionen abgeschlossen und die Anmerkungen der Behörde zu deren Zufriedenheit umgesetzt.

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

„Der Abschluss des Umwidmungsverfahrens sowohl für das Land, auf dem sich die Abraumhalden befinden, als auch für die kommerzielle Anlage ist ein weiterer Meilenstein für den stetigen Fortschritt des Projekts. Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung durch unsere Nachbargemeinden Chvaletice und Trnavka. Unser Team hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Anwohner gut informiert werden und dass ihnen sinnvolle Möglichkeiten zur Beteiligung an der Bewertung und Planung des Chvaletice Manganprojekts geboten werden. Unser Ziel bleibt es, langfristige, respektvolle und kooperative Beziehungen aufzubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sich das Projekt nahtlos in das ökologische, soziale und wirtschaftliche Gefüge der Region einfügt.

Wir respektieren die strikten Anforderungen des ESIA-Prozesses und sind bestrebt, die Auswirkungen des Projekts auf die umliegenden Gemeinden zu minimieren. Nachdem die Lärmschutzarbeiten zur Zufriedenheit der verbleibenden Behörde abgeschlossen sind, gehe ich von der Erteilung der ESIA-Genehmigung aus.“

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

