Duck Creek Technologies 荣获 2023 年 IDC 全球金融科技排行榜的“解决方案提供商 50 强”和“较去年排名进步最快的金融科技公司 100 强”

此项认证与支持全球保险业务的生态系统合作伙伴和全球科技领导者一同获得

波士顿, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 今日宣布其被认定为 2023 年 IDC 全球金融科技排行榜的“解决方案提供商 50 强”和“较去年排名进步最快的金融科技公司 100 强”。这是 Duck Creek 连续第二年被列入这一备受推崇的名单 ，跻身全球科技领导者行列，展示了其显著的、持续的增长和强大的市场吸引力。



IDC 全球金融科技排行榜基于前一年的收入结果选择全球科技领导者。被纳入今年榜单的公司对于金融服务行业的现代化和数字化转型至关重要，Duck Creek 很荣幸与其生态系统合作伙伴，如 Accenture、Capgemini、Cognizant、CoreLogic、DocuSign、Eviden、Experian、EY、Hexaware、HCLTech、IBM、LTIMindtree、Microsoft、NTT DATA、Smart Communications、TransUnion 和 Wipro 一同入选。Duck Creek 通过专注于客户成功和其合作伙伴生态系统方法实现了逐年增长，坚信“集体的力量”，以市场领先的科技解决方案支持全球最先进的保险公司。

Duck Creek Technologies 的首席收入官 Rohit Bedi 表示：“我们全球客户和合作伙伴的深厚信任，再加上我们的世界级技术和屡获殊荣的企业文化，使 Duck Creek 在适应动态宏观环境和不断发展的保险行业趋势的同时，实现了历史性的增长。”“我们被列入 2023 年 IDC 全球金融科技排行榜，这进一步强化了我们对确保客户成功的热情，以及我们作为全球受信赖的现代 P&C SaaS 品牌为保险行业带来的差异化价值。”

IDC 的研究主管 Marc DeCastro 表示：“IDC 已制作 IDC 全球金融科技排行榜达二十年，现已扩大这个计划，目前包括全球前 150 名解决方案提供商，确保我们能真实反映全球最大的金融科技公司。”“这份榜单上的科技公司提供了必要的创新，使金融服务始终处于领先位置，为客户的金融旅程的各个方面提供现代化的数字化体验。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和长青的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套 完整解决方案 获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 Twitter。