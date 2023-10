4human og Sysarb inngår eksklusivt partnerskap i Norge om digital støtte for å sikre lønnstransparens

4human har inngått en avtale med Sysarb som leverer løsninger for lønnskartlegging for å sikre virksomheter med å skape likeverdig og rettferdig arbeidsplasser.

OSLO, OSLO, NORWAY, October 5, 2023 / EINPresswire.com / -- 4human har inngått en eksklusiv avtale med Sysarb, som leverer løsninger for lønnskartlegging for å sikre virksomheter med å skape likeverdig og rettferdig arbeidsplasser. Målet med samarbeidet er å gjøre det enklere å finne systematiske lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, og å gi de ansatte rett til informasjon om de behandles likestilt eller ikke med sine kolleger i samme konsern/virksomhet.- Dagens arbeidsmarked vurderer potensielle karrieremuligheter ut fra hvordan arbeidsgivere agerer, ikke bare hva de sier. Rettferdighet, mangfold og likeverd er ikke lenger bare «buzzwords», men noe ansatte holder sin arbeidsgiver ansvarlig for og som modulen for lønnstransparens hjelper med å oppnå. Samarbeidet med Sysarb sikrer ytterligere en dimensjon og verdi i vårt tilbud til markedet mot å eliminere lønnsgapet, sier administrerende direktør, konsern i 4human, Bjørnar T. Andersen.Samarbeidet ble lansert under Visma Tech Festival i regi av Visma under et foredrag fra 4human & Sysarb om det nye EU-direktivet «EU Pay Transparency Directive» som omhandlet emnet lønnstransparens. Ett av de viktigste kravene i direktivet er at det skal gi den ansatte rett til informasjon om hvorvidt vedkommende behandles likestilt eller ikke sammenlignet med sine kolleger i samme virksomhet, samt verktøy for å kreve retten til rett lønn. Alle virksomheter i EU er pålagt å implementere dette senest i juni 2026.Implementering av tiltak for EU-direktivet for en sømløs overgangAlle som jobber med HR, og ledere vil bli berørt av direktivet i årene fremover. Å sette i gang planer for å sikre en sømløs overgang er nøkkelen. De som proaktivt viser engasjement og takler utfordringen vil være best posisjonert. Sysarbs løsning for lønnstransparens integreres direkte som en modul i 4human sitt HR-system.- Sysarb ser frem til å samarbeide med 4human om å skape positive synergier på tvers av våre plattformer i det norske markedet. Når Sysarbs lønnstransparens-plattform møter 4human sitt HR-system vil våre kunder få muligheten til å implementere det nye EU-direktivet sømløst forklarer Oscar Magnus Meivert, daglig leder i Sysarb AB.For mer informasjon ta kontakt med:Bjørnar T. AndersenAdministrerende direktør, konsern4human HRM ASMobil +47 9009 8137bta@4human.noOscar MeivertDaglig lederSysarb ABMobil +46 0730857383oscar.meivert@sysarb.seOm 4human4human er en ledende programvareleverandør som tilbyr HRM- og Kvalitetsstyrings systemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi har 1.700 kunder med til sammen 350.000 ansatte som benytter våre løsninger daglig.4human HRM AS er en ledende norsk leverandør av SaaS løsninger innen personalforvaltning. Vi er mer enn 100 dyktige medarbeidere som utvikler, selger og forvalter moderne, skybasert programvare. Vår skybaserte HRM løsning er, et komplett, modulbasert HR-system for oppfølging og videreutvikling av ansatte og bidrar til effektive personal-prosesser, tilfredse ledere/mellomledere/ansatte og redusert sykefravær/ fraværskostnader. Verktøyet bidrar også effektivt til digitaliseringen av det offentlige Norge gjennom sin tette integrasjon med elektroniske tjenester fra Altinn/NAV. Vi hjelper ledere og personalansvarlige med å forenkle og forbedre arbeidsdagen, og vi sørger for at de ansatte blir ivaretatt på en god måte og har enkel tilgang på relevant informasjon.4humans datterselskap 4human TQM er en ledende nasjonal leverandør av SaaS løsninger innen HMS, Kvalitet og Risiko. Vi er 15 dyktige og engasjerte medarbeidere som utvikler, selger og forvalter en moderne skybasert programvare. Vår skybaserte løsning er et modulbasert ledelsessystem for HMS, Kvalitet og Risiko.4human har kontorer i Tønsberg, Skien, Stavanger, og i Oslo, men løser utfordringer over hele landet for alt fra små til mellomstore og store kunder i både privat og offentlig sektor. Vi er inne i en sterk vekstfase og skal både kjøpe virksomheter og ansette flere dyktige kolleger.For mer informasjon besøk www.4human.no Om SysarbSysarb er markedsleder innen digitalisering av lønnsprosessen som tilbyr verktøy for lønnskartlegging og lønnsrevisjon. I løpet av de siste to tiårene har Sysarb vært involvert i å revolusjonere den svenske Pay Equity-sektoren gjennom sin AI-baserte likestillingsplattform. Selskapet jobber for tiden med +500 kunder i over 50 land, og mer enn 50 % av Sveriges topp 30 største arbeidsgivere bruker i dag plattformen.For mer informasjon besøk www.sysarb.se