IM Mastery Academy Wprowadza Nowy Kurs na Temat Akcji i Kryptowalut

IM Mastery Academy to platforma online oferująca zasoby edukacyjne z zakresu różnych rynków, strategii zaangażowania na rynkach oraz e-commerce.

W IM Academy skupiamy się na wzmacnianiu pozycji poprzez edukację.” — Przedstawiciel IM

WARSAW, POLAND, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Najnowszą aktualizacją Akademii jest kurs na temat akcji i kryptowalut, który skupia się na rynkach akcji i kryptowalut, podkreślając strategie zaangażowania oparte na poziomach retracementu Fibonacciego, wzorach używanych do analizy wykresów aktywności rynkowej i wskazujących, gdzie prawdopodobnie wystąpią opory i wsparcia, oraz wiele innych. Kurs Akcji i Kryptowalut IM Mastery Academy ma na celu umożliwienie studentom nauki podejść opartych na czasie i wzorcach do rynków akcji i kryptowalut.Sekwencja Fibonacciego to seria liczb, w której każda liczba w serii jest sumą dwóch poprzedzających ją liczb. Seria jest nieskończona, ale na przykład jej pierwsze pięć liczb to: 0, 1, 1, 2, 3.Pod względem zastosowania do analizy rynku znaczenie sekwencji Fibonacciego leży w stosunkach, które można odkryć, analizując ją. Na przykład każda liczba w sekwencji Fibonacciego jest 1,618 raza większa niż liczba poprzedzająca ją, przy czym 1,618 jest znane jako "złoty stosunek" zdolny do opisywania wielu wzorców występujących w sztuce i przyrodzie. Uczestnicy rynku, którzy korzystają z tego stosunku, stosują go, jego odwrotność i inne stosunki, które można wywnioskować z liczb Fibonacciego, aby zidentyfikować wysokie i niskie punkty na wykresach rynkowych analizowanych według określonych ram czasowych.Ten proces jest znany jako retracement Fibonacciego, ponieważ wykorzystuje te stosunki do wskazania prawdopodobieństwa punktów zwrotnych w cenach, punktów w aktywności rynkowej, w których ceny będą spadać lub rosnąć, aby powrócić do wcześniejszego punktu zgodnie z zastosowanym stosunkiem.Co to są akcje?Akcje odnoszą się do publicznie wymienionych udziałów w spółce. Uczestnicy rynku mogą wymieniać te udziały w miarę jak ceny fluktuują w zależności od aktywności rynkowej oraz wyników i perspektyw przyszłych spółek.W kursie na temat akcji i kryptowalut w IM Mastery Academy studenci uczą się również o funduszach ETF (fundusze indeksowe). ETF-y grupują zestaw aktywów w jednostkę, która może być wyceniana i wymieniana na giełdach, tak jak akcje w indywidualnych spółkach. ETF-y mogą śledzić indeksy, takie jak S&P 500, sektory, takie jak energia czy technologia, surowce, takie jak pszenica czy ropa, złoto i srebro, waluty lub inne aktywa.Co to są kryptowaluty?Tylko kilka lat temu kryptowaluty, takie jak bitcoin i ethereum, było rozumiane przez stosunkowo niewielką grupę entuzjastów i aktywnie wymieniane przez jeszcze mniejszą grupę osób mających dostęp do portfeli cyfrowych. To wszystko zmieniło się w 2017 roku, kiedy to kryptowaluty zaczęły generować większą dyskusję publiczną i wymianę na rynku, a pojawienie się platform wymiany kryptowalut, takich jak Coinbase, odegrało istotną rolę.Według CryptoMarketCap, organizacji śledzącej zaangażowanie na rynku kryptowalut, w maju 2017 roku całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut - całkowita ilość zaangażowana na rynku - wynosiła około 35 miliardów dolarów. Zaledwie pięć lat później, w maju 2022 roku, całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła około 1,8 biliona dolarów.W IM Mastery Academy studenci i edukatorzy badają czynniki napędzające wzrost na tym dynamicznym rynku. Kurs Akcji i Kryptowalut Akademii koncentruje się wyłącznie na rynkach walut cyfrowych, oferując wykłady, materiały do czytania oraz dostęp do edukatorów IM Mastery Academy poprzez sesje dyskusji online GoLive. Tematy poruszone w kursie obejmują znaczenie analizy aktywności rynkowej w odniesieniu do różnych ram czasowych, podstawy technologii blockchain oraz wzorce rynkowe świec japońskich na giełdach kryptowalut.Jak działa kurs na temat akcji i kryptowalut?Podobnie jak inne kursy edukacyjne online oferowane przez IM Mastery Academy, Kurs na Temat Akcji i Kryptowalut jest zaprojektowany tak, aby edukować studentów poprzez połączenie materiałów do nauki asynchronicznej, takich jak materiały do czytania i wcześniej nagrane filmy, oraz oferuje możliwość mentorskich spotkań na żywo poprzez sesje wideo online GoLive z edukatorami IM Mastery Academy.Dodatkowo, oferuje aplikacje, do których studenci mogą uzyskać dostęp za pomocą smartfona lub laptopa, aby pomóc w procesie edukacyjnym. W tym również aplikacja IM Academy , IMPulse, która wykorzystuje własne metody do wyodrębnienia ponad 50 zmiennych rynkowych i wyświetlenia pojedynczej strzałki wskazującej na momentum rynku na podstawie siły i kierunku aktywności w różnych ramach czasowych.Filmy i materiały do czytania oferowane w ramach kursu na temat akcji i kryptowalut zapewniają stopniowe podejście, budując od podstaw dotyczących akcji i kontraktów na bardziej zaawansowane strategie i analizy. Tematy obejmują przeglądy uczestników rynku, aktywów i rodzajów zleceń dostępnych na rynkach akcji i kryptowalut, a także analizę wykresów rynkowych przy użyciu wzorców świec japońskich i fal Elliotta.Uwaga: IM Mastery Academy nie jest usługą doradczą ani brokera. IM Mastery Academy oferuje wyłącznie usługi edukacyjne online.