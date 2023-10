Le migliori aziende per la mobilità, 10.000 professionisti e oltre 300 relatori parteciperanno alla fiera GMC2023

Global Mobility Call Expo 2022 Global Mobility Call 2022 Edition Global Mobility Call 2023 Banner

Con i suoi 104 espositori, che si riuniranno a Madrid dal 24 al 26 ottobre, Global Mobility Call aumenta la partecipazione nazionale e internazionale del 76%.

MADRID, SPAIN, October 5, 2023 /EINPresswire.com/ -- Mentre il mondo lotta per ridurre rapidamente le emissioni inquinanti, fornendo al contempo soluzioni di mobilità sicure, accessibili e sostenibili per tutti, la fiera Global Mobility Call emerge come il principale congresso ed esposizione internazionale in cui si incontrano ogni anno gli operatori più importanti della mobilità sostenibile.

Madrid si prepara a ospitare la seconda edizione della fiera GMC, affermandosi come punto d'incontro fondamentale per i leader della mobilità sostenibile. Più di 10.000 professionisti provenienti da diversi settori e da 25 Paesi differenti, con una presenza significativa di aziende europee e latinoamericane, convergeranno nella vibrante città di Madrid dal 24 al 26 ottobre.

La partecipazione è cresciuta del 76%, arrivando a 104 espositori, rispetto al 2022, così come la presenza di aziende internazionali che rappresentano il 25% del totale, rispetto al 10% dell'edizione precedente. L'evento promette una ricca miscela di scambio di conoscenze, approfondimenti del settore e ampie opportunità di networking e di business, segnando un passo significativo nella mobilità sostenibile globale.

Il GMC Congress and Expo è una piattaforma internazionale unica, che riunisce tutti i settori e gli stakeholders coinvolti nella mobilità sostenibile di persone e merci, dove i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire le ultime tendenze, le innovazioni rivoluzionarie e i progetti all'avanguardia che stanno plasmando il futuro della mobilità globale sostenibile.

Approfondimenti dai leader mondiali

Il Congresso GMC raggrupperà un insieme di conoscenze e competenze, con oltre 100 presentazioni, keynotes e tavole rotonde condotte da 300 relatori, il 40% dei quali internazionali. L'evento è orgoglioso di ospitare una fantastica schiera di leader internazionali che rappresentano diversi settori. Tra i relatori di spicco figurano Bertrand Piccard della Solar Impulse Foundation, il consigliere dell'UE Jeremy Rifkin, Peggy Liu di JUCCCE, Julia López Ventura del C40 Cities Climate Leadership Group e Natalia Bayona, direttrice esecutiva dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO).

L'Auditorium sarà il palcoscenico più esclusivo e ospiterà le presentazioni strategiche dei prestigiosi partner commerciali di GMC, come Iberdrola, Uber, BP, ADIF, Renfe o Iberia. L'evento si articolerà in otto itinerari tematici attraverso tre Agoras distinte, esplorando argomenti cruciali come: il percorso verso lo zero netto, il Trasporto sostenibile, la Tecnologia e l’innovazione, le Città intelligenti e vivibili e I Migliori affari per lo sviluppo economico. Ogni itinerario è stato curato in modo meticoloso, offrendo un ampio approfondimento nel complesso mondo della mobilità sostenibile.

In concomitanza con la presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, GMC ospiterà tre eventi ufficiali della presidenza dell'UE sulla mobilità, che riuniranno rappresentanti di alto livello dei governi nazionali, subnazionali e locali.

L'Italia parteciperà attraverso l'ICE, Italian Trade Agency, con 8 aziende. Il CMC potrà contare anche sulla presenza di istituzioni internazionali come UN-HABITAT, World Bank Group, UNWTO, Commissione Europea, UITP; nonché sulla partecipazione di istituzioni e associazioni internazionali al congresso, con eventi quali: Governance e dati tra dipartimenti governativi. Sistema di mobilità nazionale. MITMA. Francia. Germania; o Tavola rotonda LATAM. Accelerare la mobilità a emissioni zero in America Latina (Silvia Rojas, ALAMOS; ICCT e AMUNCH).

Le sessioni della presidenza spagnola riuniranno più di 150 membri dei gruppi di lavoro dei 27 Stati membri dell'UE.

Sono previste anche diverse visite di delegazioni internazionali, come l'ICEX Portogallo, la delegazione di Puerto Rico o quella di Shanghai.

GMC Expo: Innovazione e opportunità al primo posto

La GMC Expo si presenta come lo spazio più importante per il networking e lo sviluppo del business. Oltre 100 aziende e start-up presenteranno i loro progetti innovativi, favorendo la creazione di reti di contatti e sbloccando opportunità commerciali senza precedenti. L'esposizione presenterà una serie di settori diversi, tra cui trasporti, infrastrutture, tecnologia e beni di consume, ognuno dei quali svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di soluzioni di mobilità.

Lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, finalizzati a soluzioni di mobilità sostenibile, saranno i protagonisti di questo nuovo bando. Tra le altre proposte, il 24 ottobre verrà presentata la nuova auto 24H Lemans e il primo air cab spagnolo alimentato da droni. Inoltre, EDP porterà un simulatore di Formula E; Fundación ONCE presenterà un robot guida per non vedenti; SETGA darà risalto ai suoi sistemi di illuminazione pedonale; GSS POWER presenterà i suoi caricabatterie EV ultraveloci; Teralco presenterà la sua piattaforma collaborativa che promuove la mobilità sostenibile; Sisas promuoverà un sistema di sicurezza per i pedoni e il suo dispositivo di sicurezza per le piste ciclabili; infine, CIIMA-UP4 riunisce 4 università tecniche e aziende del settore privato per presentare alcune delle soluzioni più innovative per la mobilità del futuro.

II partecipanti che si registreranno entro il 16 ottobre beneficeranno di uno sconto del 50%.

Il programma completo e l'elenco dei partner, degli espositori e dei relatori sono disponibili qui.

Clicca qui per l'accreditamento stampa.



