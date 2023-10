Presto Engineering annonce sa collaboration avec Nokia dans le cadre d’un projet d’investissement d’avenir du plan France 2030

MEYREUIL, France, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Presto Engineering, un expert reconnu dans la conception ASIC et les services d'ingénierie et de production de semi-conducteurs, est heureux d’annoncer sa collaboration avec Nokia pour l'industrialisation de nouveaux équipements visant à construire les fondations de la prochaine génération de faisceaux hertziens dans le cadre du projet DIMIT 5G, soutenu par la Banque Publique d’Investissement.



En travaillant conjointement, Presto Engineering et Nokia relèvent le défi de la conception RF (radio frequency) et des tests RF au-delà de 80 GHz pour le développement d’une nouvelle génération de faisceaux hertziens plus intégrés au marché de la 5G et de la future 6G. Le projet DIMIT 5G consiste à étudier et industrialiser de nouveaux équipements de transmission à faisceaux hertziens pour permettre la densification et l’amélioration des réseaux RAN 5G.

Cédric Mayor, PDG de Presto Engineering a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre collaboration avec Nokia en tant que facilitateur technologique de tests et designer et fabricant de puces ASIC pour le marché des télécommunications. Nous nous efforçons continuellement de repousser les barrières des tests au-delà des limites de l'équipement de test automatique standard".

Pierre-Gaël Chantereau, Président de Nokia France, a ajouté : "Nokia investit continuellement dans la recherche et développement de technologies de pointe afin de repousser les limites des performances des infrastructures de télécommunication. Grâce au projet DIMIT, soutenu par la Banque Publique d'Investissement, et notre collaboration avec Presto, nous pouvons accélérer notre feuille de route et accompagner l’évolution des réseaux 5G vers la 5G+ et la 6G. Ce projet permettra une plus forte intégration, une augmentation de la performance et une diminution de la consommation énergétique des nouveaux équipements de faisceaux hertziens."

À propos de Presto Engineering

Presto Engineering conçoit des ASIC et fournit des opérations externalisées pour les entreprises de semi-conducteurs et d’appareils IoT, aidant ainsi ses clients à minimiser les frais généraux, à réduire les risques et à accélérer les délais de commercialisation. La société est un expert reconnu dans le développement de solutions industrielles pour les applications RF, analogiques, à signal mixte et sécurisées — de la conception et du lancement jusqu'à la livraison de produits finis. Associée à une vaste expertise back-end, la solution exclusive et hautement sécurisée de fabrication et d’approvisionnement de Presto Engineering confère à ses clients un avantage concurrentiel. Depuis son siège à Meyreuil, en France, la société offre un cadre dédié mondial et flexible avec des opérations en Europe, Amérique du Nord et Asie. Pour plus de renseignements, consultez : www.presto-eng.com.

À propos de Nokia

Chez Nokia, nous créons des technologies qui aident le monde à fonctionner en synergie.

En tant que leader de l'innovation technologique B2B, nous sommes les pionniers des réseaux qui détectent, pensent et agissent grâce à notre expertise dans les réseaux mobiles, fixes et cloud. Nous créons également de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, menée par les Nokia Bell Labs, maintes fois primés.

Les fournisseurs de services, les entreprises et les partenaires du monde entier font confiance à Nokia pour fournir aujourd’hui des réseaux sécurisés, fiables et durables - et collaborent avec nous pour créer les services et applications numériques du futur.

Contact Presse Presto Engineering : matyas.schegerin@presto-eng.com

Contact Presse Nokia : Soizick.lamande@nokia.com