Senate Bill 851 Printer's Number 1158
PENNSYLVANIA, October 4 - (3) IN ORDER TO FACILITATE THE PROMPT IMPLEMENTATION OF
THIS SECTION, REGULATIONS PROMULGATED BY THE DEPARTMENT UNDER
THIS SECTION DURING THE [TWO] THREE YEARS FOLLOWING THE
EFFECTIVE DATE OF THIS SECTION SHALL BE DEEMED TEMPORARY
REGULATIONS, WHICH SHALL EXPIRE [NO LATER THAN FIVE YEARS
FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THIS SECTION OR] UPON THE
PROMPT PROMULGATION OF FINAL REGULATIONS. THE TEMPORARY
REGULATIONS SHALL NOT BE SUBJECT TO:
(I) SECTIONS 201, 202, 203, 204 AND 205 OF THE ACT
OF JULY 31, 1968 (P.L.769, NO.240), REFERRED TO AS THE
COMMONWEALTH DOCUMENTS LAW.
(II) THE ACT OF JUNE 25, 1982 (P.L.633, NO.181),
KNOWN AS THE REGULATORY REVIEW ACT.
(III) SECTION 204(B) OF THE ACT OF OCTOBER 15, 1980
(P.L.950, NO.164), KNOWN AS THE COMMONWEALTH ATTORNEYS
ACT.
(K) SCHOOL BUS SAFETY GRANT PROGRAM.--
(1) THE SCHOOL BUS SAFETY GRANT PROGRAM ACCOUNT IS
ESTABLISHED AS A RESTRICTED ACCOUNT IN THE GENERAL FUND.
MONEY IN THE ACCOUNT IS APPROPRIATED ON A CONTINUING BASIS TO
THE DEPARTMENT FOR GRANTS UNDER THIS SUBSECTION.
(2) THE SURCHARGE ESTABLISHED UNDER SECTION [3345(J)]
3345(J), THE PORTION OF THE FINE ESTABLISHED UNDER SUBSECTION
(C)(1)(III) AND ANY OTHER REVENUE AS PROVIDED FOR UNDER THIS
TITLE SHALL BE DEPOSITED INTO THE ACCOUNT AND SHALL BE USED
BY THE DEPARTMENT TO IMPLEMENT THE SCHOOL BUS SAFETY GRANT
PROGRAM[, WHICH IS ESTABLISHED TO PROMOTE AND INCREASE SCHOOL
BUS SAFETY, EDUCATION AND TRAINING THROUGHOUT THIS
COMMONWEALTH]. THE DEPARTMENT SHALL DEVELOP A UNIFORM
APPLICATION PROCESS TO AWARD SCHOOL BUS SAFETY GRANTS IN AN
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